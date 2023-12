Oroscopo settimanale Toro, 31 dicembre – 6 gennaio 2024: presto buoni risultati

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Tieni lontane tutte le discussioni in una relazione e tratta il tuo partner con affetto. Supera le sfide in ufficio per essere professionalmente più forte. È necessario un utilizzo saggio della ricchezza. Potrebbero verificarsi piccoli problemi di salute.

Oroscopo dell’amore del Toro

Affronta i problemi legati all’amore con un atteggiamento sincero. Nonostante qualche piccolo problema nella prima metà della settimana, la settimana si concluderà con una nota felice. Coloro che sono alla ricerca dell’amore ne troveranno uno.

Alcuni nativi del Toro potrebbero riscontrare una mancanza di privacy nella loro vita amorosa. Parlane con il tuo partner. Questa settimana è buona per sistemare il matrimonio e i tuoi genitori approveranno la relazione.

Oroscopo della carriera Toro questa settimana

Assicurati di impegnarti nei nuovi incarichi. Alcuni progetti stranieri busseranno alla porta e mostreranno sempre la volontà di assumersi compiti rischiosi. Questo ti aiuterà a rimanere nel buon libro della direzione. Alcuni anziani potrebbero provare a demotivarti.

Ma non arrenderti e ottieni invece risultati migliori. Coloro che vogliono cambiare lavoro possono mettere da parte il giornale poiché le chiamate per i colloqui arriveranno in abbondanza.

Oroscopo dei soldi Toro

Sii ragionevole quando si tratta di questioni finanziarie. Non spendere troppo ma sei bravo ad acquistare elettrodomestici o dispositivi elettronici. Alcuni trader vedranno buoni rendimenti questa settimana. Gli imprenditori raccoglieranno anche fondi per future espansioni aziendali. Per quelli di voi che hanno lavorato e guadagnato con rendimenti esteri, una riserva fluttuante in dollari può farvi riflettere sul futuro.

Oroscopo della salute del Toro

Fare attenzione a non complicare le questioni mediche. Nonostante l’oroscopo affermi una buona salute, alcuni disturbi ti faranno passare dei brutti momenti. Segui una dieta corretta e bevi molta acqua. Se vuoi smettere di fumare, questo è il momento giusto.

I bambini potrebbero cadere mentre giocano e riportare lievi contusioni. Le donne incinte devono evitare gli sport avventurosi. Dovresti anche fare attenzione mentre guidi di notte.