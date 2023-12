Oroscopo settimanale Scorpione, 31 dicembre – 6 gennaio 2024: riconoscimenti sul lavoro.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Risolvi i problemi legati all’amore. I compiti principali ti verranno assegnati sul posto di lavoro e li realizzerai con successo. La vita vedrà prosperità, ma assicurati di prenderti cura della tua salute.

Oroscopo dell’amore Scorpione

Sii realistico nella tua vita amorosa. Potrebbero esserci problemi minori nella prima metà della settimana, ma riuscirai a risolverli. Mantieni la pressione ufficiale all’esterno mentre trascorri del tempo con la famiglia. Sii sempre paziente e riversa immenso amore sul tuo partner. Organizza una cena romantica a sorpresa per il tuo amante che renderà la giornata affascinante. Gli Scorpioni maschi devono stare lontani dalle relazioni extraconiugali.

Oroscopo della carriera Scorpione

Vedrai nuove opportunità per dimostrare il tuo coraggio in ufficio. Alcuni nuovi progetti apriranno possibilità di crescita. La tua performance vincerà riconoscimenti da parte dei clienti e questo si rifletterà nella valutazione. Se sei in affari, sarebbe meglio non apportare modifiche alle politiche e ai piani ma continuare con i piani attuali. Gli studenti che fanno domanda per università straniere vedranno risultati positivi. Alcuni professionisti si trasferiranno anche all’estero.

Oroscopo dei soldi Scorpione

Ci sarà prosperità nella vita. Tuttavia, devi tenere sotto controllo le tue spese e l’oroscopo afferma che spenderai senza limiti in articoli di lusso, incidendo sulla tua condizione finanziaria. La prima metà della settimana è buona per fare investimenti intelligenti. Considera la fortuna negli affari speculativi. Il ritorno sarà buono. Un parente o un fratello potrebbe richiedere aiuto finanziario e tu potresti fornirglielo.

Oroscopo della salute dello Scorpione

Gestisci i problemi medici con sicurezza. Nonostante l’oroscopo della salute affermi cose positive, alcuni Scorpioni vedranno problemi minori, inclusi problemi respiratori. Assicurati che i tuoi genitori siano in buona salute e prometti loro un’atmosfera felice a casa. Stai lontano dallo stress e dalle persone con una mentalità negativa. Coloro che vogliono abbandonare sia il tabacco che l’alcol possono scegliere questa settimana perché avrai successo.