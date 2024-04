L’oroscopo del 10 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 10 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Marte-Saturno in Pesci oggi potreste non avere il consueto controllo delle emozioni e riguardo al futuro immaginare scenari catastrofici. Chiamate un amico caro, parlate e sarà d’aiuto a guardare il lato positivo ed eventualmente trovare soluzioni intelligenti a un problema che avete volutamente ignorato. Tenete presente che sebbene potreste sentirvi sotto pressione, da questo transito trarrete un bel po’ di forza che vi motiverà ad apportare dei cambiamenti significativi. Amore: in coppia, evitate reazioni impulsive, prima di accrescere la pressione, cercate di riflettere. Soli: se state vivendo un bel flirt, procedete con calma. L’altro/a ha bisogno di conoscervi meglio.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione odierna Marte-Saturno in Pesci potrebbe mettervi di fronte alla realtà un’amicizia, un gruppo o un progetto o un obiettivo a lungo termine. Al vostro segno il transito ricorda di considerare i vostri limiti: potrebbe essere necessario frenare temporaneamente prima di andare avanti. Il ritmo che seguirete ora può avvantaggiarvi, anche se inizialmente vi sembrerà restrittivo. Combattere la corrente potrebbe consumare le vostre energie dunque galleggiate e conservate le forze. Amore: in coppia, evitate di fare promesse solo per blandire il partner. E’ una totale mancanza di rispetto. Soli: una persona che vi corteggiava potrebbe scomparire: forse siete stati poco delicati?

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nel lavoro potreste avere la sensazione di procedere a passo di gambero, se non addirittura trovarvi in un vicolo cieco e ciò impedire il progresso. La congiunzione Marte-Saturno indica che sebbene le ambizioni non vadano nella direzione da voi desiderata, in realtà, questo è solo un intoppo sulla strada verso il successo. Non forzate la situazione poiché potreste commettere degli errori e sottoporvi a uno stress inutile. E’ una giornata in cui prendere le cose con calma. la pazienza è un’alleata. Amore: in coppia, darete il via a un dialogo costruttivo per capire cosa il partner si aspetta da voi. Soli: deciderete di prendere le decisioni giuste o dovrete affrontare la realtà. E’ positivo!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Marte-Saturno in Pesci potrebbe comportare dei ritardi e mettere alla prova la vostra elasticità. Eppure, nonostante ciò, potreste scoprire qualcosa di interessante, piena di promesse. Ricordate: qualunque cosa accada, non dovrete considerarla come una battuta d’arresto ma come un intermezzo inaspettato, pieno di potenziale. Ciò che sembra un ostacolo potrebbe benissimo far emergere nuovi percorsi utili a vivere belle esperienze o stringere delle nuove conoscenze. Amore: aprirete il cuore per rafforzare ancora di più la relazione, renderla più intima, riscoprirete l’entusiasmo dei primi giorni! Soli: uscite e cercate di comunicate un po’ di più con chi vi circonda. Avete le carte in regola e la possibilità di incontrare l’amore, la persona giusta e dare il via a una storia.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Marte-Saturno in Pesci, potrebbe esserci una fase di stallo riguardo agli affari, le finanze oppure a una relazione complicata, personale o di lavoro. Questo transito può coincidere con alcuni ostacoli che sembrano essere insormontabili. Tuttavia, tenete presente che al contempo può rappresentare un’opportunità per affinare la vostra strategia e consolidare i legami. Riuscirete a superare le avversità di questa giornata e uscirete da questa tempesta forti come l’acciaio! Amore: in coppia, la serata sarà ricca di emozioni, perfetta per dichiarare il vostro amore! Soli: un’amicizia potrebbe cambiare: capirete di essere entrambi attratti e desiderosi di andare oltre.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Marte-Saturno in Pesci – terminerà venerdì – è in dissonanza con il vostro segno e rappresenta un invito a essere pazienti, lavoro o vita personale, con chi vi circonda. Una persona in particolare potrebbe essere di pessimo umore ma forse avrà buone ragioni. Considerata la presenza di Saturno potrebbe anche provare tristezza, una depressione che impedisce di tirare su il morale. Evitate di pungolare, di stimolare poiché non servirà a nulla ma soltanto a farla arrabbiare. Amore: è un’ottima giornata per esprimere i reciproci sentimenti e pianificare un progetto che riguarda solo voi due. Soli: per conquistare trovate la modalità che più vi si addice e poi lanciatevi!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un mercoledì in cui il programma quotidiano potrebbe subire un’interruzione. Incombe una scadenza e il ticchettio dell’orologio sembra rendere la situazione personale o di lavoro ancora più stressante? La congiunzione Marte-Saturno in Pesci rappresenta un invito a perseverare, anche a fronte dei ritardi. Potreste provare un po’ di frustrazione ma è con la calma che si trovano le soluzioni. Un atteggiamento paziente vi permetterà di trasformare gli ostacoli in trampolini di lancio. Amore: in coppia, sapete che i rimproveri del partner sono giustificati e deciderete di impegnarvi per cambiare. Soli: più disposti ad ascoltare gli altri e comprendere meglio alcuni comportamenti.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questo momento siete un po’ troppo esigenti con una persona per cui se sarete più elastici, lo sarà anche l’altro. Dovete solo dare la possibilità di mostrarlo. Che si tratti di lavoro o vita personale, insieme potete funzionare ma prima è necessaria la fiducia reciproca, pensare che questa persona soddisferà le vostre aspettative. È vero che forse sarete costretti a concedere un po’ più di tempo di quanto desiderate ma l’atteggiamento migliore è aspettare con pazienza. Amore: in coppia, pensate di essere trasparenti agli occhi del partner, vorreste che mostrasse più interesse. Sicuri che sia così? E’ solo una giornata no. Soli: la solitudine vi pesa? Uscite per rompere l’isolamento!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste provare sensi di colpa e rabbia, essere molto duri con voi stessi. Il motivo? Aver sacrificato il tempo personale per il vostro lavoro. Con la congiunzione Marte-Saturno in Pesci vi sarà difficile superare queste emozioni soprattutto perché avrete la sensazione di aver rinunciato a vivere bei momenti della vostra vita. Tuttavia, anziché rimuginare cercate di cambiare il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata. Stabilite dei limiti così da godervi la vita al di fuori della professione! Amore: in coppia, nella relazione c’è un miglioramento. Evidentemente il vostro impegno sta dando dei frutti. Soli: sognate a occhi aperti ma la persona a cui pensate potrebbe non saperlo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete in corso una trattativa o dovete firmare un accordo, con la congiunzione Marte-Saturno in Pesci oggi potrebbero esserci degli ostacoli inaspettati che metteranno a dura prova il vostro atteggiamento solitamente imperturbabile. Non permettete che l’agitazione prenda il sopravvento e fate invece un passo indietro. Se una persona è testarda e non vuole venirvi incontro, cedere di un millimetro, lasciate perdere. Entro pochi giorni, al massimo venerdì, potrebbe cambiare idea. Amore: in coppia, il partner vi ricopre di dolcezza ed è giusto così: meritate di essere amati! Soli: bel mercoledì per stringere nuove conoscenze. Potreste incontrare il partner ideale!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Marte-Saturno in Pesci nel vostro settore delle finanze, oggi al riguardo potreste avvertire un po’ di frustrazione, pensare di non riuscire a garantirvi sicurezza e stabilità. Il primo passo da fare è accettare ed elaborare questo stato d’animo: in questo modo riuscirete a trasformare la rabbia in motivazione, tornerete a credere in voi stessi. Avete le carte in regola per imboccare nuove strade che vi permetteranno di guadagnare di più e di raggiungere i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, se volete che il partner accetti una vostra decisione, la strada da seguire è la dolcezza. Soli: sfoderate il fascino, il sex appeal e se una persona vi attrae, mostrate il vostro interesse!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Marte-Saturno sosta nel vostro segno, dunque raggiungere gli obbiettivi sarà come muovervi nelle sabbie mobili. Il transito mette alla prova la vostra determinazione, fa sembrare sembrare i compiti più difficili e complicati di quanto siano nella realtà. Prendete in considerazione l’idea di un massaggio rilassante e ricordate che questo ritmo lento è temporaneo. Il vostro atteggiamento oggi farà la differenza: potrebbe rendere le situazioni più complicate o, al contrario, più tranquille. Amore: in coppia, la dolce metà potrebbe proporre di cambiare alcune abitudini. E seguirete i suoi desideri. Soli: forzate il destino! Ci sono grandi opportunità di un incontro romantico.