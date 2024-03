L’oroscopo del 13 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 13 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Solitamente non vi interessa ciò che le persone pensano di voi ma oggi sarete più sensibili alle critiche, soprattutto se arrivano da qualcuno che stimate e di cui rispettate l’opinione. Tuttavia, anziché permettere che i suoi commenti incidano negativamente sulla sicurezza in voi stessi e cercate di chiarire dicendo ciò che provate. È probabile che abbiate interpretato le sue parole come critiche e non come un consiglio. Se è necessario un cambiamento di rotta è il momento perfetto. Amore: in coppia, nella relazione c’è fiducia reciproca e romanticismo. Siete presenti l’uno per l’altro e costruite un futuro solido. Soli: per conquistare chi vi attrae eviterete di giocare la carta del mistero. Sarete sinceri ed esprimerete i vostri sentimenti. E l’altro/a ricambierà.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Saturno: è una splendida giornata per raggiungere alcuni obbiettivi importanti che avete a cuore. La vostra concentrazione e l’immaginazione sono al top e finché non avrete portato tutto completamente a termine, non smetterete di lavorare. Se state avviando un progetto, probabilmente andrà alla grande e si rivelerà redditizio. Non dovete permettere che alcuni ostacoli temporanei vi blocchino. Andate avanti verso l’ambito traguardo. Amore: in coppia, una decisione importante, vi consentirà di migliorare e rafforzare l’intesa con il partner, rafforzare la relazione. Soli: i passaggi odierni vi permettono di fare il primo passo e conquistare! Vi ritroverete tra le braccia di una persona tenera e innamorata.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui fare il punto della vostra situazione, rimanere dietro le quinte per conto vostro. È un buon momento per rivedere una questione del passato sotto una luce più positiva. Ciò potrebbe comportare il perdono nei confronti di chi vi ha ferito, mancato di rispetto oppure la possibilità di riflettere ed eliminare un atteggiamento che avete capito non va a vostro vantaggio. Infine, è il mercoledì giusto per elaborare una strategia riguardo agli obiettivi a lungo termine. Amore: in coppia, desiderate chiarire alcune cose. Bene, oggi avete via libera. Troverete il momento giusto e le parole giuste. Soli: i passaggi odierni favoriscono gli incontri importanti, solidi, che dureranno nel tempo. E’ una splendida giornata per dare il via a una relazione romantica.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui siete ottimisti, capirete una volta in più che le relazioni di lavoro e di amicizia che avete costruito nel tempo, nella vostra vita sono dei solidi e validi punti di riferimento. Sapete di poter contare ciecamente sul loro sostegno e voi ovviamente offrite il vostro in modo incondizionato. E oggi, è possibile che abbiate bisogno di una mano oppure sarete voi a correre prontamente in aiuto di qualcuno. Grazie all’esperienza, sarete in grado di risolvere il problema. Amore: in coppia, siete pienamente consapevoli che state vivendo una splendida relazione. Si arricchisce sempre di più a livello emotivo, erotico e mentale. Soli: avete l’imbarazzo della scelta. Non siate timidi e state alla larga dalle persone prepotenti che cercano di mettervi in ombra.

Leone (23 luglio-23 agosto)

In questo momento avete grande determinazione e siete in grado di fare cose straordinarie! Nessuno può dire il contrario, anche se questo non impedirà ad alcune persone invadenti di provarci e insinuare dei dubbi nella vostra mente. Non dovete prestare attenzione: sapete esattamente cosa fare e come farlo, dunque ascoltate il vostro intuito e una volta che avrete chiaro l’obbiettivo da raggiungere, muovetevi! Prendete il timone e mostrate a chi vi circonda di che stoffa siete fatti! Amore: in coppia, farete un bilancio, ciascuno per conto proprio e ciò sarà d’aiuto. Farlo insieme sarebbe come buttare olio sul fuoco… Soli: la la tendenza odierna è quella di amplificare le emozioni che provate per una persona. Fate attenzione, potreste commettere un errore.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ uno splendido mercoledì! Siete dotati di belle energie, motivati e nel lavoro dovete mostrare le competenze, le capacità. E non è escluso che il boss o un superiore, sarà colpito dalla vostra efficienza oppure potreste convincere una persona della validità di un progetto o di un’idea. Avete dunque le carte in regola per raggiungere ciò che avete in mente per cui non bloccatevi per timore di sbagliare o di non essere all’altezza. Fiducia in voi stessi, concentratevi sul vostro obbiettivo. Amore: in coppia, dedicherete del tempo a pensare al futuro della relazione, al modo migliore per rafforzarla. E troverete anche qualche idea piccantina. Soli: negli affari di cuore deciderete di cambiare tattica. Avete capito che l’anima gemella non bussa alla porta ma dovete metterci del vostro.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se una relazione in cui c’erano tensioni ora sembra essere più serena, approfittate di questa apertura per rendere più solido il rapporto, soprattutto se si tratta di una persona che per voi è importante. Chiedete un incontro dal vivo, avete entrambi bisogno di trovare un po’ di tempo da soli per comunicare chiaramente, capire quali sono le reciproche aspettative. Siete ottimi comunicatori dunque potete appianare eventuali punti difficili che potrebbero esserci nel prossimo futuro. Amore: in coppia, se avete qualche preoccupazione parlatene con il partner: insieme troverete le soluzioni più adatte alla situazione. In due, le difficoltà si superano meglio. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri. Preferirete dedicare l’attenzione ad altro e per oggi, va bene così.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Luna-Saturno, è una giornata in cui avete l’entusiasmo e la determinazione necessari per raccogliere qualsiasi sfida e vincere in qualsiasi circostanza, nel lavoro e negli affari ottenere ottimi vantaggi, non ultimo di tipo finanziario. Non temete nulla e nessuno e vi lanciate senza porvi domande inutili. Visto che i rapporti con il boss o i superiori sono positivi, cogliete l’occasione per comunicare ciò che pensate sia importante o per chiedere ciò che desiderate! Amore: in coppia, volete imporre il vostro punto di vista ma rischiate che il partner non sia d’accordo. Prendere l’iniziativa è il modo migliore per convincerlo della vostra saggezza. Soli: stanchi di flirt passeggeri, desiderate una storia con una persona che provi sentimenti autentici!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste avere la sensazione che una persona non sia completamente sincera nei vostri confronti e ciò creare dei seri problemi nella relazione. Forse è arrivato il momento di valutare realisticamente la situazione e chiedervi se questa persona stia aggiungendo qualcosa di prezioso alla vostra vita o soltanto un’enorme confusione. Ponetevi questa domanda e se capite che l’altro scatena solo caos, scompiglio, forse è il caso di prendere definitivamente le distanze e farla finita. Amore: in coppia, la relazione procede bene, non cambiereste nulla, nemmeno una virgola, indipendentemente dalle regole o dalle sfide, gestite tutto alla grande! Soli: sfruttate al meglio il vostro potere di seduzione! E se chi vi attrae non lancia segnali, fate voi il primo passo, senza nessuna esitazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Luna-Saturno, è la giornata ideale per fare leva sulla vostra creatività e sulla capacità di risolvere i problemi, affrontando con determinazione qualsiasi ostacolo, impedimento, con l’intenzione di superarli. Al contempo, i passaggi odierni rappresentano un invito a socializzare e a investire le energie nelle relazioni che per voi contano di più. Il vostro fascino oggi risplende e non è escluso avrete la possibilità di fare ovunque una buona impressione ed entrare in una nuova cerchia. Amore: in coppia, avete già pianificato il fine settimana? È così bello avere tutto il tempo l’uno per l’altro e non avere nient’altro da fare. Non vedete l’ora… Soli: una persona vi attrae ma pensate che non sia interessata. Siete sicuri? Forse vi sta lanciando segnali che non vedete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Luna-Saturno è la giornata giusta per concentrarvi sulle finanze, sul budget: avete intenzione di guadagnare di più per godere di uno stile di vita migliore? Il transito rappresenta un invito a essere realistici riguardo la vostra attuale situazione. Quale risultato potreste ottenere andando avanti nel percorso lavorativo? Se è già da qualche tempo che state pensando di apportare alcune modifiche, prima di dare il via sarebbe una buona idea studiare una solida strategia. Amore: in coppia, la Luna introduce una nota di sensualità nella relazione, in casa c’è tanto amore e tenerezza. Esprimete apertamente i vostri sentimenti! Soli: è un mercoledì in cui corteggiare chi vi attrae o fare passi avanti in un flirt. È tempo di dichiarazioni, di promesse nonché di osare!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete consapevoli del vostro valore, ma oggi avrete la sensazione che non lo sappia nessun altro. Se vi sentite trascurati, ignorati o dati per scontati, prendete nota degli amici che vi trattano in questo modo. Non siete amici da quattro soldi per cui se qualcuno sollecita questo stato d’animo prendete in considerazione un periodo di distacco. E’ così che avrete modo di capire come sarebbe la vostra vita senza la presenza di queste persone negative. Sicuramente migliore! Amore: in coppia, le soddisfazioni sentimentali non mancheranno. Alcuni gesti molto piacevoli del partner vi sorprenderanno. E’ possibile anche una riconciliazione. Soli: sognate l’amore e una relazione stabile e appagante. Rallegratevi, gli astri realizzano i vostri desideri!