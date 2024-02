L’oroscopo del 18 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 18 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete raggiunto un obbiettivo? E la giornata ideale per rallentare il ritmo e ritagliare del tempo per apprezzare i risultati ottenuti. Avete lavorato sodo ed è giusto che proviate gioia e vogliate condividerla con le persone care. Telefonate agli amici e fate qualcosa di divertente. Unica accortezza: le comunicazioni con chi vi circonda sono soggette a confusione, il che significa che se vi troverete a parlare di qualcosa di importante dovrete fare uno sforzo in più per essere chiari al massimo. Amore: in coppia, in caso di frustrazione o disaccordo, chiarite subito, non rimandate! L’importante è fare leva sul senso dell’umorismo. Soli: giornata piena di sorprese ed emozioni! Un incontro vi farà provare la felicità.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica in cui è possibile che sarete tentati più che mai di spendere del denaro per un oggetto elegante e bello, forse un po’ costoso. Prima di cedere al bisogno di acquistare e aprire il portafoglio, pensateci due volte: in questo modo, in seguito, non vi pentirete. Al contempo i passaggi astrali annunciano sviluppi positivi sul fronte del lavoro o degli affari. Una conversazione potrebbe essere breve ma comunque dovete tenerne conto: potrebbe rivelarsi fondamentale. Amore: in coppia, voglia di organizzare qualcosa solo per voi due. In programma c’è una cenetta romantica? Soli: siete più motivati, avete il desiderio di incontrare una persona e dare il via a una storia. Oggi di sicuro non sarete timidi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui mostrare un atteggiamento elastico, ovvero all’occorrenza scendere a un compromesso è il modo migliore per uscire da un braccio di ferro, anche se potrebbe essere l’ultima cosa che desiderate. Dimostrare alla persona che potete cambiare opinione e prendere in considerazione un nuovo punto di vista la colpirà favorevolmente. Il rispetto che mostrerete la spingerà a ricambiare nello stesso modo e tornerà l’equilibrio nella relazione. Amore: in coppia, i teneri gesti, anche quotidiani, del partner vi riempiranno d’amore. Proverete un’immensa reciproca gratitudine. Soli: ci sono diverse persone interessanti che vi corteggiano ma una in particolare vi colpirà, conquisterà il vostro cuore.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Concedetevi una pausa senza sentirvi in colpa se avrete voglia di rimanere dietro le quinte, dedicarvi al dolce far niente e sognare a occhi aperti. Con la Luna in Gemelli che sosta alle spalle del vostro segno avvertite il forte bisogno di rilassarvi, dedicare del tempo solo a voi stessi e stare un po’ per conto vostro. Oltretutto oggi siete come spugne e assorbite le vibrazioni di chi vi circonda per cui è importare stare alla larga da persone negative o pessimiste. Amore: in coppia, con il partner sarete più tolleranti, il che appianerà eventuali tensioni e farà tornare l’armonia. Conviene a entrambi evitare dei conflitti spiacevoli quanto, forse, inutili. Soli: se volete che un flirt faccia un salto di qualità, cercate di aprire il vostro cuore…

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Gemelli odierna crea un’atmosfera molto socievole, avrete voglia di uscire e distrarvi, fare qualcosa che vi entusiasmi, vi faccia provare benessere. Ma al contempo la Luna è in dissonanza con Nettuno, dunque fate estrema attenzione alle illusioni, all’eventuale slealtà di alcune persone: vi vi metterà in grado di capire che dietro un volto all’apparenza amichevole a volte si nasconde un secondo fine. Avrete chiaro, sicuramente, chi è veramente un amico fedele e chi non lo è affatto. Amore: in coppia, anche se vorreste non potete controllare tutto! Chiunque, anche il partner ha bisogno di un po’ di libertà. Soli: una persona che vi attrae potrebbe rivelarsi una delusione. Dite a voi stessi che non è quella giusta per voi.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se una persona dovesse volutamente toccare un tasto per voi dolente, prima di reagire riflettete attentamente: non sarebbe saggio replicare nel modo in cui si aspetta l’altro, ovvero andare su tutte le furie, né sarebbe saggio trattarlo con indifferenza. Cercate invece di parlare in modo diretto e chiedere semplicemente che cosa sta accadendo. In questo modo dovrà dare una spiegazione e probabilmente metterete fine, una volta per tutte, ai suoi tentativi di provocarvi e/o manipolarvi. Amore: in coppia, attenzione ai conflitti o alle incomprensioni: con il partner oggi potreste avere delle reazioni parecchio imprevedibili. Soli: è una giornata in cui non sapete bene cosa volete. Esitate tra la conquista e la solitudine.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se in una relazione c’è un problema, l’altro nei vostri confronti si comporta in modo diverso o persino scostante, forse sta attraversando un momento difficile, è stressata, sotto pressione. Il che spiegherebbe il suo atteggiamento per cui un approccio comprensivo, anziché aggressivo, darà una svolta positiva alla situazione. Su un altro piano: oggi non sarebbe una buona idea impegnarti in qualcosa, ad esempio un nuovo progetto. Dovete essere liberi come l’aria! Amore: in coppia, siete infastiditi dalle incomprensioni. Mettere il muso non è la soluzione per cui parlate sinceramente con la dolce metà. Soli: potreste essere pentiti di aver detto un no a una persona che vi ha corteggiato. La contatterete e la risposta farà ben sperare.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Prendere cura delle questioni riguardanti la casa, la famiglia, oggi dovrebbe essere la massima priorità. Potrebbe trattarsi di fare delle modifiche per abbellire l’abitazione – ad esempio spostare mobili od oggetti – o ritrovare l’armonia con una persona cara se avete discusso oppure più semplicemente evitare il trambusto del mondo esterno. La casa è il vostro rifugio, dunque è qui che dovete provare il massimo comfort, trarre sicurezza e tranquillità. Amore: in coppia, c’è una bella complicità, con il partner parlerete apertamente di problemi importanti e insieme troverete le soluzioni. Soli: farete il punto e metterete in discussione il vostro approccio di conquista. Avete fatto tesoro di alcuni errori commessi in passato.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni accentuano la vostra voglia di comunicare dunque potrebbe essere una domenica impegnativa ma produttiva in cui le conversazioni e lo scambio di idee promettono dei nuovi sviluppi. Se desiderate promuovere un’idea, un prodotto, un servizio o un’attività online, è un’opportunità per comunicare ciò che fate sui social media o in qualsiasi altro modo che ritenete possa essere utile. Lanciatevi senza esitare, sarete notati positivamente e imboccherete la strada del successo! Amore: in coppia, se volete mantenere alta la fiamma dell’amore, un fuoco che non si spegne mai, oggi dovete far leva sulla vostra creatività! Soli: gli incontri romantici sono favoriti! Avete le carte in regola per affascinare e conquistare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete intenzione di prendere una decisione importante riguardante il vostro benessere – ad esempio seguire una dieta alimentare diversa – o il lavoro, la cosa migliore è rimandare di un giorno o due. Il vostro è un segno razionale ma i passaggi astrali scatenano confusione, potrebbero offuscare la capacità di giudizio e spingere a fare la scelta sbagliata. Ma non solo: potreste non disporre di tutti gli elementi necessari o essere in possesso di informazioni errate. Amore: in coppia, se c’è un po’ di freddezza, avete avuto delle discussioni, è il momento di perdonare, andare oltre oppure chiarire con calma. Soli: il vostro cuore non è un albergo in cui le persone entrano ed escono. Fate il punto della situazione e vi sentirete meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se in famiglia dovessero esserci delle discussioni oggi anziché puntare i piedi, intestardirvi su alcuni punti, preferirete trovare dei compromessi. Non avete nessuna intenzione di fare un braccio di ferro ma solo quella di trascorrere una giornata tranquilla e concedervi una distrazione. Che si tratti di una passeggiata in un posto che vi regala benessere, di recarvi in un ristorante che desiderate provare da tempo o di un evento sociale divertente, vi ricaricherete di belle energie! Amore: in coppia, momenti piacevoli, di grande leggerezza ed è ciò di cui avete bisogno! Il dialogo è splendido, favorisce l’intesa e rafforza la relazione. Soli: con una persona sarà attrazione al primo sguardo e perderete entrambi la testa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Tramite i social media o un incontro casuale, oggi potreste entrare in contatto con una persona del passato. Attenzione: potrebbe offrire informazioni preziose o essere in grado di aiutarvi in una vostra iniziativa per cui non esitate a riallacciare i rapporti. Al contempo, se un familiare dovesse chiedere una mano per l’ennesima volta, prima di accettare assicuratevi di conoscere bene la situazione. Se capite che se la può sbrogliare da solo, evitate di impegnare inutilmente le energie. Amore: in coppia, vi aspettate un po’ troppo dal partner e non è da escludere qualche battibecco. Soli: se una persona vi attrae, oggi partirete in quarta. Non è detto avrete una risposta immediata… Arriverà al momento giusto.