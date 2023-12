L’oroscopo del 28 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 28 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza odierna Marte-Nettuno anche se avete voglia di entrare in azione, evitate di mettervi sotto pressione e, al contrario rallentate, concentratevi. Prima di dare il via a qualsiasi progetto personale o di lavoro, esaminate con calma e attenzione i dettagli. E tanto meglio se potete rimandare. Visto che le energie sono basse, dedicate la giornata ad attività meno impegnative, Avvertite il bisogno di riposo? Assecondatelo e presto ritroverete la vostra energia. Amore: in coppia, voglia di un po’ di libertà ma il partner non la vede nello stesso modo. In questo momento ha bisogno della vostra presenza dunque siate comprensivi e fate dei compromessi. Soli: potreste confondere amore e amicizia e il risultato sarà un po’ frustrante…

Oroscopo 28 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se con un amico o un familiare c’è stata una discussione, oggi dovrebbe essere facile chiarire e andare avanti. Il problema potrebbe essere la dissonanza Marte-Nettuno che scatena confusione. Parlate dunque in modo chiaro in modo che non si creino malintesi e ciò vale anche se state concludendo una trattativa. Al contempo, prima di prendere una decisione consultate le persone care, ascoltate anche la loro opinione. Proponete ciò che avete in mente come una possibilità e non come un’imposizione. Amore: in coppia, apprezzerete particolarmente la complicità che vi unisce al partner e sarà l’occasione per dare il via a conversazioni promettenti. Soli: sfoggiate la creatività e il senso dell’umorismo e stringerete nuove relazioni. Non è escluso che scatti un’attrazione fatale!

Oroscopo 28 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un giovedì in cui la cosa migliore è seguire la corrente: alcuni avvenimenti imprevisti potrebbero intralciare il programma della giornata. Le richieste sul posto di lavoro saranno parecchie al punto che non saprete da dove iniziare. Ritagliate del tempo per organizzarvi e vi sentirete sollevati. In generale, oggi circola confusione e avrete difficoltà a distinguere il vero dal falso. Fate dunque attenzione a ciò che vi dicono. Amore: in coppia, l’atmosfera nella relazione dipenderà molto dalle vostre reazioni: più rimarrete calmi e misurati di fronte ad alcune esagerazioni del partner, più velocemente ritornerà la pace. Soli: più sensibili del solito alle emozioni degli altri, evitate che prendano il sopravvento. Siate positivi: è questo che piacerà e soprattutto rassicurerà le potenziali conquiste.

Oroscopo 28 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui forse non vi sentite in sintonia con gli amici o i colleghi ma nel lavoro otterrete comunque un grande successo. L’importante è concedervi del tempo per svolgere tutto con calma, senza mettervi sotto pressione. Dopo il Plenilunio nel vostro segno, avete bisogno di rallentare il ritmo. Per cui stasera rilassatevi in casa, leggete un bel libro, guardate un film (in questo caso se volete, anche in compagnia di amici, a patto che non vi facciate carico dell’organizzazione della riunione). Amore: in coppia, è una giornata utile a risolvere alcuni problemi presenti nella relazione, a patto che ci mettiate buona volontà e determinazione. Soli: il vostro bisogno d’amore è accentuato e visto che siete più affascinanti del solito e che, forse, avete qualcuno nel mirino, fate il primo passo!

Oroscopo 28 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Marte-Nettuno, prima di impegnarvi in qualsiasi cosa che comporti spendere denaro, leggete attentamente il documento. In casa, se un familiare dovesse arrabbiarsi per una questione di poco conto, fare i capricci come un bambino, ignoratelo. Anziché dare il via a una discussione accesa prendete le distanze dalla situazione, girate i tacchi e uscite dalla stanza. Non si tratta di vigliaccheria ma di autodifesa: dovete preservare le vostre preziose energie nonché il vostro tempo. Amore: in coppia, i pianeti favoriscono la comunicazione e i momenti di intensa complicità. Non esitate a esprimere i sentimenti, la dolce metà è ricettiva. Soli: la vostra forza e la stabilità sono le vostre migliori e affascinanti risorse. Mostratevi premurosi ma fermi, romantici ma realistici.

Oroscopo 28 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Marte-Nettuno che si tratti di un familiare o di un amico, vi chiederanno una mano in modo pressante. La cosa migliore sarebbe quella di mettere il telefono in modalità aereo così da avere un po’ di tempo solo per voi. Tenete presente che se sarete voi a chiedere un favore è molto probabile che seppure in modo gentile, metteranno una scusa e si tireranno indietro. Per cui, mettete dei limiti senza sentirvi in colpa e fate invece ciò che più vi piace, pensate al vostro benessere! Amore: in coppia, evitate di guardare con la lente d’ingrandimenti le debolezze e i piccoli difetti del partner. Tanto più che nemmeno voi siete perfetti. Soli: molto romantici, avete voglia di tenerezza: un incontro è a portata di mano. Sperando che appaghi le vostre più che alte aspettative.

Oroscopo 28 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Marte-Nettuno circola confusione e il rischio è quello di scambiare fischi per fiaschi. Se dunque un’opportunità sembra troppo bella per essere vera, riflettete sulla possibilità che sia proprio così. Anche se l’istinto suona un campanello d’allarme potreste comunque essere spinti a vedere il meglio di una persona che avete di fronte. Seguite invece l’istinto ed evitate tutto ciò che vi sembra poco chiaro o falso. In questo momento dovete fare a meno di ulteriori problemi. Amore: in coppia, l’atmosfera è molto familiare ma avreste preferito uscire e divertirvi. Trovate un compromesso così da essere anche vicini al partner. Soli: la tendenza è quella di chiudervi in casa ma non è da voi. Chiudervi non vi darà alcuna possibilità di incontrare qualcuno che vi attrae.

Oroscopo 28 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Marte-Nettuno, se siete incerti riguardo a una questione da risolvere o a un progetto che avete in mente evitate di chiedere consigli e opinioni a destra e a sinistra. Otterreste il solo risultato di essere ancora più confusi. E tutto ciò che vi sembrerà una critica vi scoraggerà. Per oggi, concentratevi su tutto ciò che potete gestire, prendete le cose con calma. E ciò anche rispetto a eventuali problemi familiari: cercate di non essere pressanti, aspettate un giorno o due. Amore: in coppia, evitate rimproveri fuori luogo o quantomeno non esprimetevi in modo secco. E’ consigliata vivamente la dolcezza! Soli: un imprevisto potrebbe farvi conoscere una persona. Non è escluso che sia già impegnata ma voi perderete ugualmente la testa.

Oroscopo 28 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nella mente vi frullano nuove idee e progetti ma oggi con la dissonanza Marte-Nettuno probabilmente non avete le energie giuste per entrare in azione e dare il via. Lo farete nel giro di un giorno o due. E’ una giornata in cui sarebbe meglio dedicarvi a un hobby, un’attività rilassante o concedervi una pausa, rimanere tranquilli dietro le quinte e meglio ancora coccolarvi, prendere cura di voi stessi. Se avvertite stanchezza, in questo modo avrete la possibilità di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, la routine vi pesa e vorreste cambiare le cose, ma vi sentite un po’ bloccati. Qualcosa vi frena ma non capite di che si tratta. Soli: i pianeti non annunciano incontri romantici che potrebbero cambiare il corso della serata o dei prossimi dieci anni. Tuttavia un flirt divertente non va nemmeno buttato via.

Oroscopo 28 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Marte-Nettuno non sapete bene cosa volete oppure anche se lo sapete non siete motivati a ottenerlo. Questo transito può comportare la necessità di rivalutare obiettivi o impegno specifici e capire quanto per voi sono realmente significativi. Tuttavia, non è il momento di trarre conclusioni affrettate o di firmare contratti e documenti. Per oggi rimandate e cercate di svolgere attività poco impegnative, che coinvolgono l’immaginazione e vi permettono di alleviare un po’ la pressione. Amore: in coppia, siate creativi, cercate di sorprendere piacevolmente il partner, cambiate qualcosa: renderà felici entrambi. Soli: desiderate l’amore? uscite dalla zona di comfort per stringere nuove conoscenze oppure se volete rimanere in casa, potete navigare in Internet.

Oroscopo 28 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Marte-Nettuno vi rende molto distratti, oggi rischiate di smarrire qualcosa di importante, dunque piedi per terra. Quando uscite prestate particolare attenzione ai documenti – non solo quelli personali – al portafoglio o alle chiavi. E una volta rientrati in casa, ricordate dove li avete messi. Non è consigliabile inoltre coinvolgere gli amici negli affari o nelle questioni di denaro oppure dedicare il vostro tempo e le energie per risolvere i loro problemi. Dovete prima risolvere i vostri! Amore: in coppia, migliorate il dialogo sottolineando anche gli aspetti positivi della relazione e risolverete alcune eventuali difficoltà. Soli: riguardo ai nuovi incontri vi sentite un po’ indifesi, forse avete paura di ricominciare da capo, di iniziare una storia d’amore… Più sicurezza!

Oroscopo 28 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se siete alle prese con una decisione o dovete risolvere un problema, con la dissonanza Marte-Nettuno potrebbe essere difficile vedere chiaramente la situazione. E visto che anche gli altri avranno le idee confuse, evitate di chiedere consigli, sarebbe solo una gran perdita di tempo. Siate pazienti, rimandate poiché nel giro di un giorno o due tutto diventerà più chiaro. Fate inoltre attenzione a farvi carico di un lavoro e in seguito essere gli altri a prendersi il merito! Amore: in coppia, circola un’atmosfera sensuale ricca di emozioni, la relazione sta per avere una svolta epocale. Soli: se negli affari di cuore non vi aspettate più nulla, il destino potrebbe sorprendervi. L’amore spesso arriva proprio quando meno ce l’aspettiamo.