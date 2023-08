L’oroscopo del 1 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 1 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Che si tratti di un progetto o di un obbiettivo se è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva, fate di testa vostra soprattutto se qualcuno dovesse scoraggiarvi. Stabilite il percorso più diretto verso ciò che volete raggiungere e fate il primo passo. Non complicate la situazione pensando troppo. E’ un venerdì in cui essere determinati ed entrare in azione. Amore: in coppia, tra uscite a sorpresa, divertimenti vari, a volte piccantini, e progetti di vita da realizzare con il partner contribuirete ad alimentare il fuoco della passione. Tra voi c’è complicità, rispetto e sogni condivisi. Soli: prendere l’iniziativa darà dei frutti! Trascorrerete questo venerdì in meravigliosa compagnia. Verranno cementati nuovi legami. Sostituirete l’io con il noi.

Oroscopo 1 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete ripreso a lavorare la settimana potrebbe essere stata pesantuccia anche se avete gestito alcuni fattori di stress con apparente facilità. Ma oggi la dissonanza Luna-Marte può amplificare il vostro fastidio o irritazione anche di fronte a piccoli problemi. Provate a utilizzare queste vibrazioni astrali per agire e andare oltre eventuali lamentele anziché esplodere in un momento inappropriato. E’ così che concluderete questa settimana in bellezza! Amore: in coppia, la volontà di consolidare la relazione è forte. Potreste firmare un impegno ufficiale oppure fare un acquisto importante che vincoli entrambi. Ciò vi rassicurerà sul futuro. Soli: capirete che dietro la ricerca di una storia, c’era la paura della solitudine. Da soli significava essere vulnerabili ma ora vi renderete conto che è una opportunità per realizzare ciò che per voi è importante e per risolvere tutti i problemi del passato. .

Oroscopo 1 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Ariete fa entrare una ventata di freschezza nella vita sociale ed è perfetta per stringere nuove amicizie, dare il via a nuovi contatti. Nel pomeriggio tuttavia, con la dissonanza Luna-Marte è consigliabile stare alla larga da colleghi che sapete sono competitivi poiché il loro atteggiamento meschino potrebbe farvi agitare con grande facilità. Amore: in coppia, stanchezza e tensioni, con il partner dovete sistemare alcune questioni ma ciascuno resta fermo sulla propria posizione. Provate a fare il primo passo e comunicate con la dolce metà. Non ve ne pentirete. Soli: se non vi aprite al mondo esterno difficilmente la situazione migliorerà. Fate un passo verso gli altri e scoprirete che alcune persone stanno aspettando solo questo.

Oroscopo 1 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete vi mette in guardia riguardo l’abitudine di proteggere chi vi circonda, si appoggia a voi per ottenere un supporto emotivo. Con gentilezza e al contempo fermezza fate capire che desiderate un po’ di tranquillità. Chi vi vuole bene capirà e se qualcuno si offenderà ditevi che le sue emozioni non sono una vostra responsabilità. Amore: in coppia, vi aspettate molto dal partner, forse troppo e sarete dispiaciuti quando vi renderete conto che sarà un po’ indifferente ai baci e alle tenere avances per passare un po’ di tempo insieme. Soli: vorrete credere a una nuova storia anche se alcuni segnali vi faranno capire che non è affidabile. L’altro/a non ha intenzione di pensare al futuro e voi farete marcia indietro.

Oroscopo 1 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

È il momento di rimboccare le maniche e farvi carico di ciò che lavoro o vita personale, volete accada nella vostra vita. Sapete bene che un conto è parlare di sogni e desideri ma a meno che non lavoriate per concretizzarli, trasformarli in qualcosa di solido e tangibile, continueranno a rimanere concetti astratti. Testate questa teoria a partire da oggi stesso. Amore: in coppia, nella relazione ci sono alcuni cambiamenti positivi. Avete il coraggio di affrontare le paure e pronti ad accogliere novità e sorprese. È così che sarete in grado di cambiare marcia. Soli: non aspettate più che le cose accadano ma le fate accadere voi! Proporrete un appuntamento a una persona che vi attrae. Top!

Oroscopo 1 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un venerdì in cui rallentare il ritmo e concedervi una pausa. Non dovrete sentirvi in colpa per questo, tanto più che la dissonanza Luna-Marte potrebbe scatenare irritabilità soprattutto se chi vi circonda mette a dura prova la vostra pazienza. Se sentite che le tensioni iniziano ad aumentare prendete le distanze, prima che la situazione prenda una piega stressante. Amore: in coppia, pronti a fare qualsiasi sacrificio per rendere felice il partner, l’amore che provate è sempre più forte e avete intenzione di dimostrare il vostro attaccamento attraverso molteplici attenzioni. Soli: essere romantici non vuol dire necessariamente lasciare spazio all’illusione e all’ingenuità. Se avete voglia di esprimere i vostri sentimenti a chi vi attrae, non dovete vergognarvi! Fate ciò che volete.

Oroscopo 1 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Luna-Marte al vostro segno lancia un messaggio: se avete difficoltà a far decollare da soli un’attività o un progetto, bando all’orgoglio e chiedete una mano. Non dovete considerarla come una missione di soccorso. Rivolgetevi a qualcuno le cui competenze completano le vostre. Porterete a termine nella metà del tempo, sarà un gioco da ragazzi. Amore: in coppia, i passaggi odierni vi invitano a manifestare i desideri, non esitate dunque a esprimerli. Siate fedeli a voi stessi, non cercate di cambiare solo per accontentare il partner. Soli: la situazione fatica a cambiare. Gli incontri e i contatti sono interessanti, il problema? Non siete ricettivi agli approcci di chi vi corteggia. La mente è piena di dubbi.

Oroscopo 1 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Ariete è d’aiuto a stabilire le priorità e a organizzarvi. In dissonanza con Marte, rappresenta un invito a stilare un elenco delle cose da fare e procedere passo dopo passo così da non stressarvi. E’ la giornata ideale, inoltre, per seguire un’alimentazione sana e muovervi, praticare un po’ di esercizio fisico, anche soltanto con qualche breve passeggiata. Amore: in coppia, il dialogo è tenero e complice, vi sostenete reciprocamente. Forse manca la passione ma penserete che sia meglio così: più che dell’eros avete bisogno di affetto e di comprensione. Soli: in vista del fine settimana non avete intenzione di rimanere soli ma di conquistare. Sarete presenti sulle app di incontri e la fortuna sarà con voi: a fine giornata fisserete un incontro.

Oroscopo 1 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Cercate di eliminare tutto ciò che vi impedisce di progredire, comprese le emozioni negative. Provare dispiacere per una situazione è un conto ma è un’altra cosa se vi crogiolate nell’autocommiserazione. Mollate il passato e concentratevi sui vostri sogni futuri. Portate questo peso da troppo tempo ma dipende solo da voi decidere se essere felici o essere tristi. Amore: in coppia, luci basse, al massimo qualche candela accesa per il massimo piacere del partner che sarà felice di seguire i vostri slanci romantici e passionali. Soli: i desideri di questo venerdì ruoteranno intorno all’eros e più che una relazione stabile cercherete un’avventura fugace. E perché no?! In ogni caso, prudenza…

Oroscopo 1 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Anche se oggi sarete sovraccarichi di lavoro, ritagliate del tempo per chiamare un familiare o incontrare un amico caro per cenare insieme. Con la dissonanza Luna-Marte, evitate di parlare dei vostri problemi quotidiani e fate capire a questa persona che è la vostra priorità, Ciò vi permetterà di diminuire i livelli di stress e vi darà un maggiore senso di sicurezza emotiva. Amore: in coppia, se avete dei dubbi, parlatene. E’ inutile nascondetevi dietro false scuse. Il partner è comprensivo, una conversazione farà arrivare risposte sincere. Soli: potreste analizzare le relazioni passate per cercare di comprendere le difficoltà che avete ad incontrare l’anima gemella. Farete un grande passo avan

Oroscopo 1 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se ultimamente avete preso troppo a cuore o ingigantito una situazione, la Luna in Ariete fa arrivare un po’ di leggerezza. Ridere fa bene per cui nelle relazioni abbondate con il senso dell’umorismo e meglio ancora con l’autoironia. In ogni caso, con la dissonanza Luna-Marte potreste essere tentati di sottolineare un difetto di una persona e prenderla in giro. Evitate. Amore: in coppia, per non creare confusione e incomprensioni, con il partner parlerete in modo chiaro. Esprimerete i desideri, affronterete alcune questioni importanti e ciò vi consentirà di far evolvere la situazione. Soli: è nell’ambiente di lavoro che potrebbe nascere l’amore! Venere in Leone cambia le carte in tavola e realizzerete un sogno.

Oroscopo 1 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Cercate un modo per ridimensionare e semplificare gli impegni della giornata. La dissonanza Luna-Marte è d’aiuto a fare un programma semplice ed eliminare tutto ciò che non è un obbligo. Per portare a termine i compiti di lavoro, dovete dunque accantonare ciò che non è importante. Stabilite le priorità, elimina le distrazioni e concluderete tutto velocemente! Amore: in coppia, atmosfera romantica e il partner vi dedicherà belle attenzioni. Tra voi la fiamma dell’amore è sempre accesa e entrambi toccherete il cielo con un dito! Soli: i pianeti riservano una grande sorpresa nei posti che solitamente frequentate o sul posto di lavoro. Occhi aperti, un incontro eclatante e inaspettato potrebbe rivoluzionare il vostro programma o per alcuni di voi, addirittura il destino.