L’oroscopo del 11 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 11 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) La dissonanza odierna Marte-Urano vi rende molto impulsivi; potreste ad esempio inviare una mail a un collega verso il quale provate rancore, per dire la vostra opinione in modo molto diretto e sollevare un polverone oppure lanciarvi in acquisto costoso. Permettere che questo stato d’animo prenda il sopravvento potrebbe farvi pagare un prezzo non indifferente, che potete evitare. Che si tratti della vita personale o di lavoro, in qualsiasi situazione un conto è assumere un rischio calcolato e un altro è buttarsi alla cieca. Amore: in coppia, per oggi cercate di essere pazienti, rischiate di dire cose che vanno oltre i vostri pensieri e scatenare delle litigate. Soli: le opportunità di incontri ci sono ma dovete frenare l’impulsività: non abbiate fretta, lasciate che l’amore bussi alla porta con calma. Oroscopo 11 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) L’equilibrio nelle relazioni di lavoro o personali, può essere un po’ precario e insistere per imporvi a tutti i costi non farà che peggiorare le cose. Con la dissonanza Marte-Urano siete molto determinati, persino spinti a ribellarvi ed è molto probabile, in caso di disaccordo con qualcuno o siete irritati poiché vi sentite limitati, che siate disposti a scendere a compromesso. A meno che non troverete una soluzione pratica che funzioni per voi e l’altro, preparatevi a trascorrere una giornata carica di tensione. Amore: in coppia, voglia di libertà, di vivere in modo diverso o potreste scoprire che state seguendo impulsivamente i vostri desideri ignorando il partner. Soli: non è una giornata facile: volete liberarvi da ogni limitazione o gabbia che vi fanno sentire frustrati. Oroscopo 11 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Qualcosa che state cercando di portare a termine con una volontà di ferro, all’improvviso potrebbe non andare come da voi previsto. Cercate di essere flessibili e se necessario avere già in tasca un piano B. E’ pur vero che se c’è qualcosa che desiderate veramente, pur di ottenerlo sarete pronti a fare di tutto. Al contempo, se avete alleviato lo stress con troppi cibi e bevande o vi sentite nervosi e irrequieti fare una lunga camminata o praticare un hobby o yoga sarà utile a ripristinare la pace interiore. Amore: in coppia, potrebbero esserci degli ostacoli. La pazienza e l’empatia sono le chiavi per superare queste sfide e trascorrere una serata serena. Soli: motivati a fare un cambiamento drastico nella vostra vita affettiva ma evitate di lanciarvi in una storia che non fa per voi.

Oroscopo 11 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Desiderate emozioni, vivere qualcosa che vi entusiasmi e potreste essere spinti contrariamente al solito, persino ad accantonare i vostri principi. Un po’ di “carpe diem” vi farà bene, ma cercate di capire immediatamente se con questo atteggiamento state sollevando delle polemiche o, peggio, state facendo qualcosa per sabotare ciò che di buono potreste ottenere per paura di non “meritare”. In caso di dubbio, chiedetevi come vi sentirete riguardo alla decisione, tra una settimana o sei mesi. Amore: in coppia, è il momento di parlare di argomenti che solitamente evitate. Date il via a una conversazione sincera e lasciate che accada la magia. Raggiungerete un nuovo livello di comprensione reciproca. Soli: ignorate l’eventuale malumore che potrebbe farvi scappare qualche bella opportunità di amare ed essere amati. Oroscopo 11 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Se pensavate di concedervi finalmente un po’ di relax, dovrete ricredervi: una persona vi chiederà di intervenire in qualcosa che andrà risolto con urgenza, potrebbe ad esempio trattarsi di un’emergenza in ufficio. Il che significherà mandare all’aria il meritato riposo. Tuttavia se correre per sistemare la situazione vi permetterà di guadagnare dei punti al contempo potrebbe costarvi parecchio in termini di tempo, energia e persino rispetto per voi stessi. A voi stabilire dei confini sani e proteggerli. Amore: in coppia, totalmente presi dal lavoro, il partner potrebbe essere irritato dal fatto che non prestate a lei/lui alcuna attenzione ed esplodere… Soli: fate attenzione: potreste essere attratti da una persona con cui parlate spesso ma non è come pensate.

Oroscopo 11 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Marte-Urano è il momento della resa dei conti. Se state da tempo sopportando una situazione difficile, oggi vi ribellerete, esprimerete la vostra opinione in modo più che franco, ovvero direte tutto ciò che di spiacevole avete tollerato e saranno osservazioni molto spiacevoli. Il rischio è che la vostra “sincerità” anziché essere utile sarà offensiva e ciò sfociare in una litigata che potrebbe mettere a repentaglio la relazione. Dopo lo sfogo, vi sentirete meglio ma, riflettete, sarà un sollievo temporaneo. Amore: in coppia, l’amore c’è tutto a patto che terrete sotto controllo l’agitazione. Eliminate il nervosismo ed esprimete i vostri sentimenti. Soli: potrebbe piacervi una persona diversa dal solito tipo che vi attrae. Andateci piano, soprattutto se la relazione sarebbe clandestina.

Oroscopo 11 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Fate leva sulla diplomazia – innata nel vostro segno – poiché la dissonanza Marte-Urano scatenerà emozioni intense, tipo un po’ di invidia o gelosia nei confronti di alcune persone, che nemmeno pensavate di provare. Dal nulla potrebbe emergere una situazione che potrebbe sconvolgere la vostra stabilità interiore. Non dimenticare chi siete e quanto avete da offrire. Concentrarvi su ciò che fanno gli altri (e su quanto siete all’altezza) vi fa perdere solo del tempo prezioso e tante energie. Amore: in coppia, la dissonanza odierna potrebbe avere un impatto in due modi diversi: l’eros potrebbe essere strabiliante oppure non riuscirete ad appagare il vostro desiderio…Soli: un/a ex potrebbe tornare o un amico potrebbe volere di più ma voi non essere sulla stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 11 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete sacrificato parecchio tempo pensando alle esigenze di chi vi circonda ma trascurando le vostre, con la dissonanza Marte-Urano sarete spinti a cambiare la situazione e a stabilire un sano equilibrio dare-avere nelle relazioni. E’ un cambiamento atteso da tempo, soprattutto se se avete pensato troppo agli altri per poi passare all’estremo opposto ed essere costretti a lavorare come ossessi sui vostri obbiettivi. Una conversazione sincera vi permetterà di apportare la trasformazione che desiderate. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere pesantuccia per cui cercate di comunicare con franchezza e calma. E’ importante. Soli: un incontro potrebbe essere passionale, Dovete solo placare l’irrequietezza che farebbe sentire l’altro/a a disagio.

Oroscopo 11 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Pur essendo difficile decidere di mollare un piano su cui avete investito molto tempo ed energie, con la dissonanza Marte-Urano potreste ritrovarvi in questa situazione. E tanto più tenterete di sistemare le cose, gestire tutto, e tanto più alcuni eventi metteranno i bastoni tra le ruote. Se capite che i livelli di frustrazione – e di stress – stanno aumentando accettate che ci sono alcune cose che non potete cambiare e mollate: sarà una liberazione. Dal caos nascerà qualcosa di nuovo. Amore: in coppia, l’autenticità è la vostra alleata. Non tenete conto delle tensioni create dalla dissonanza e sfruttatele per far luce su ciò che deve cambiare. Soli: incontri con persone affascinanti e intriganti.. Ascoltate l’istinto, siate audace, ma sempre con delicatezza.

Oroscopo 11 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vostra intenzione di mantenere la calma, essere disinvolti di fronte a qualsiasi situazione, potrebbe svanire ma non è una buona ragione per prendervela con chi non ha responsabilità. Marte in Scorpione e Urano in Toro normalmente metterebbero in risalto la vostra natura rilassata ma visto che i due pianeti sono in dissonanza vi rendono irascibili o avere reazioni impulsive. Ma ciò, ed è una logica conseguenza, non vi farà guadagnare la simpatia di chi vi circonda. Amore: in coppia, scegliete la via della conciliazione e del dialogo anziché quella delle lotte di potere. In questo modo risolverete situazioni difficili. Soli: se una persona che vi attrae vi sembra irraggiungibile, grazie all’intervento di un amico, riuscirete a conoscerla!

Oroscopo 11 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Marte-Urano, potrebbe avere un impatto sulle relazioni familiari o di amicizia e dovrete fare leva sulla diplomazia: una semplice divergenza di opinioni potrebbe trasformarsi in una battaglia e ciò creare incomprensioni profonde difficili da sanare. Al contempo, il transito potrebbe accendere il desiderio di cambiare casa ma non è la giornata ideale per contattare un agente immobiliare. Riflettete invece sugli obiettivi futuri, sulla carriera: in che modo potete cambiare lo stile di vita per realizzare i vostri sogni? Amore: in coppia, la dissonanza odierna potrebbe minare l’equilibrio all’interno della relazione. Mantenete la calma, esprimete i sentimenti e rafforzerete il legame. Soli: desiderate ravvivare la vostra vita affettiva? Oggi potrebbero esserci incontri interessanti, romantici e pieni di passione!

Oroscopo 11 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In caso di discussione con una persona, con la dissonanza Marte-Urano non siete dell’umore giusto per tacere e se siete arrabbiati direte chiaro e tondo ciò che pensate. La situazione potrebbe prendere una piega pericolosa: voi sarete testardi ma l’altro state pur certi che lo sarà quanto voi. Questo transito rappresenta un invito a liberare le emozioni represse ma non dovete farlo in modo distruttivo. Se volete che la relazione vada avanti senza ulteriori intoppi dovrete trovare una soluzione. Amore: in coppia, desiderio al top e il partner dovrebbe rispondere positivamente. È importante però non chiedere troppo e rispettare i reciproci spazi. Soli: volete vivere una storia e potrebbe esserci un incontro ma occhio: non lanciatevi nel rischio solo perché non volete rimanere soli!