L’oroscopo del 16 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 16 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: se nelle ultime tre settimane avete provato stress per le situazioni più banali, rimanere al passo con i dettagli è stato particolarmente impegnativo ora il caos svanirà. Certo, sarete ancora nervosi ma è uno stato d’animo utile: se qualcosa vi ostacola troverete velocemente una soluzione. Amore: in coppia, senso dell’umorismo e tatto. Chi conosce il partner meglio di voi? Se oggi lo/a vedrete giù di corda cercherete di farlo sorridere e funzionerà. Soli: cercate chi vi ammira o l’anima gemella? Potreste avere entrambi. Ma se volete solo divertirvi anziché conquistare troverete soprattutto degli amici.

Oroscopo 16 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Dopo tre settimane Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: è un cambiamento che sarà d’aiuto a sbloccare le informazioni in modo che le vostre scelte e decisioni nei giorni e settimane a venire siano più chiare. Potreste riprendere in considerazione un obiettivo e trovare velocemente la strada per raggiungerlo. Amore: in coppia, avete intenzione di rendere più appagante la relazione. Dopo aver attraversato zone di turbolenza vi rendete conto che nulla è scontato e che l’amore richiede costante attenzione. Soli: motivati a conquistare, determinati a entrare in azione per rendere questa giornata utile ma soprattutto, divertente e romantica!

Oroscopo 16 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Mercurio retrogrado dal 23 agosto è probabile che in famiglia ci sia stata maretta – a causa vostra – ma da oggi, visto che il pianeta riprende il moto diretto, le battaglie finiranno. Al contempo se ci sono stati ritardi nella posta, nelle consegne, nei viaggi che avevate programmato noterete una sorta di accelerazione. Amore: in coppia, ritagliate del tempo per parlare con il partner così da mettere fine a eventuali conflitti che avete avuto, e anche con voi stessi. Soli: giornata poco favorevole agli incontri, non fa pensare alla concretizzazione di una storia. Uscite con gli amici, sapranno come sempre farvi divertire!

Oroscopo 16 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Vergine retrogrado nelle ultime tre settimane potrebbe aver mandato in tilt le conversazioni, la tecnologia e i piani di viaggio. Il lato positivo è che potreste esservi riavvicinati a un vecchio amico o aver sanato una rottura con un fratello. Ora che il pianeta diventa diretto, spazzerà i blocchi presenti nei vostri progetti. Amore: in coppia, potreste reagire in modo impulsivo e poi pentirvene ma va detto che il partner potrebbe provocarvi. Sa bene quali sono i vostri punti deboli e la vostra sensibilità… Soli: cercate di sorridere, mostrate gentilezza, cortesia e gli altri saranno attratti. Come potete pensare di conquistare se il vostro atteggiamento è freddo come il ghiaccio? Oroscopo 16 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Mercurio in Vergine da oggi riprende il moto diretto e se dal 23 agosto sul fronte denaro ci sono stati dei ritardi, avete avuto alcune spese impreviste oggi la musica cambierà in positivo, arriveranno buone notizie riguardanti le finanze. Anche una domanda di lavoro o una trattativa con un cliente in fase di stallo si rimetteranno in moto. Amore: in coppia, in modalità seduzione, il partner è consapevole dei vostri sforzi, lo apprezza. Siete soddisfatti dei progressi e organizzerete una serata romantica. Soli: è un sabato favorevole agli incontri oppure a un flirt nato da poco che prenderà una piega importante. In conclusione: uscite o accettate un appuntamento.

Oroscopo 16 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio nel vostro segno riprende il moto diretto: proverete un senso di sollievo, avete il via libera per eliminare blocchi, ritardi e promuovere invece i progetti e tornare nuovamente al centro della scena. Al contempo da domani, con il buon aspetto Sole-Urano potreste dare il via a qualcosa che vi porterà in una direzione completamente nuova. Amore: in coppia, oggi rischiate di prendere di traverso ciò che dirà il partner e vi arrabbierete in un nanosecondo. Ma voi sapete come mantenere il controllo, vero? Cercate di rilassarvi! Soli: se un’amicizia vi fa provare gioia, sicurezza e benessere, chiedetevi se si tratta solo di amicizia. Potrebbe invece essere amore…

Oroscopo 16 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con Mercurio che riprende il moto diretto – dopo tre settimane – potete smettere di inseguire i miraggi. Man mano che il pianeta della comunicazione va avanti, i muri contro cui vi siete scontrati iniziano a trasformarsi in porte aperte. A voi decidere se entrare o meno ma tenete presente che andando a vedere metterete fine a uno stato di limbo. Amore: in coppia, con il partner si moltiplicano gli slanci d’amore e i progetti romantici. I pianeti vi offrono l’opportunità di vivere in un maggiore comfort. Soli: molti nuovi incontri dopano la vostra motivazione. Più attraenti e affascinanti che mai, privilegiate i momenti vissuti in buona compagnia. Venere fa arrivare una bella storia d’amore.

Oroscopo 16 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Mercurio retrogrado dal 23 agosto le relazioni sono state, nella migliore delle ipotesi, discontinue, avete inoltre provato inquietudine. Oggi il pianeta torna in moto diretto e riporta l’armonia nella vostra mente, nel vostro cuore e con le persone che vi circondano. Il transito promette maggiore chiarezza e comprensione con gli amici. Amore: in coppia, nessuna nuvola sulla relazione, non ci sono litigi. Eviterete ogni commento che possa sembrare spiacevole e vivrete dunque in dolce armonia. Soli: con una persona c’è attrazione reciproca ma prima di impegnarvi in una storia prenderete tempo. Volete una relazione seria basata sulla fiducia. Ed è ciò che desidera anche l’altro/a.

Oroscopo 16 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Dal 23 agosto con Mercurio retrogrado ciò che sembrava promettente potrebbe essere scomparso, vi siete trovati di fronte a ostacoli ma ora che riprende il moto diretto preparatevi a entrare in azione. Anche se potrebbe volerci qualche giorno per riportare in carreggiata i vostri obiettivi, non scoraggiatevi! I progetti di lavoro faranno dei progressi! Amore: in coppia, farete di tutto per sorprendere la dolce metà. L’amore reciproco è sempre forte. Non vi mancherà l’inventiva per navigare insieme sulle onde della felicità. Soli: è durante un’uscita con gli amici che potreste avere un incontro. Sarete attratti da una persona che sembra avere un carattere forte, il che vi affascinerà parecchio…

Oroscopo 16 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Dopo tre settimane di lentezze, ostacoli e ritardi, con Mercurio in Vergine che riprende il moto diretto smetterete di analizzare tutto eccessivamente, torna finalmente l’energia e la chiarezza per prendere delle decisioni. È probabile una svolta per alcuni dei vostri progetti. E’ inoltre il momento ideale per riprendere gli studi, seguire un corso o fare un viaggio. Amore: in coppia, il partner potrebbe commettere un errore ma cercate di chiudere un occhio. Tutti sbagliamo, dunque non dovete essere delusi ma prendete la vostra parte di responsabilità. Forse avete avuto aspettative esagerate? Soli: non volete dare il via a una storia tanto per chiudere con la solitudine. Ed è una saggia decisione.

Oroscopo 16 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: se nel settore finanze ci sono stati dei problemi, blocchi, rallentamenti, il transito vi permetterà di fare passi avanti. Nei prossimi giorni potreste, ad esempio, concludere positivamente una trattativa. Più in generale tutto ciò che ha rappresentato uno stress nelle finanze svanirà e tornerete in carreggiata. Amore: in coppia, i pianeti sono d’aiuto ad allentare l’eventuale tensione e a chiarire una questione con il partner. Avete intenzione di concedervi una dolce pausa romantica. Venere approva la vostra idea! Soli: positivi e determinati a conquistare! Mettete uno stop alle storie effimere e puntate a relazioni serie. L’amore è di nuovo una vostra priorità!

Oroscopo 16 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Vergine riprende il moto diretto ed è il momento ideale per ricucire le relazioni di lavoro o personali che hanno presentato dei problemi così da rafforzarle. Avrete la possibilità, dopo qualche ritardo, di firmare un accordo o un contratto di lavoro ma prima leggete bene tutte le clausole, anche quelle scritte in caratteri minuscoli. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di consolidare ancora di più la relazione. Torna la serenità, la fiducia e accantonerete il timore di perdere la dolce metà. E ciò accenderà il desiderio. Soli: giornata romantica che favorisce gli incontri d’amore. Un incontro è la promessa di uno splendido futuro.