Oroscopo domani 24 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): settimana un po’ caotica



Oroscopo domani Gemelli lunedì 24 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di lunedì 24 maggio per il segno dei Gemelli?

La settimana, per il vostro segno, potrebbe risultare un po’ caotica, confusa. Mercurio e Venere nel vostro segno in dissonanza con Nettuno indicano che potreste avere la sensazione che un problema andrà avanti all’infinito. E’ un transito che in effetti fa tirare le situazioni per le lunghe e se, ad esempio, una persona cara ha delle grane o siete voi a dover sistemare qualcosa, non sarà possibile risolvere immediatamente.

E il Plenilunio del 26 maggio, non sarà di tutto riposo: potreste dover subire un’ingiustizia.

Oroscopo domani Gemelli di oggi lunedì 24 maggio: amore

In coppia: i sentimenti reciproci sono forti, sono il motore della vostra relazione!

Soli: l’intuito è la carta vincente: oggi saprete leggere tra le righe dei segnali di chi vi attrae.

Oroscopo domani 24 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): più empatici del solito

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 24 maggio: umore

Siete più empatici, generosi e compassionevoli del solito, con il desiderio di dare una mano a chi vi circonda e cercare di farli sentire bene. E questo atteggiamento, adorabile, andrà avanti per un po’ di tempo. Tuttavia, per ogni buona azione che fate per un’altra persona fate qualcosa di carino per voi stessi.

Qualcosa di speciale solo per voi contribuirà a farvi sentire più ottimisti. Il Plenilunio in Sagittario di mercoledì, buona notizia, sarà favorevole allo sviluppo degli affari.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 24 maggio: amore

In coppia: insieme al partner vi divertite e ciò crea una straordinaria e splendida energia nella relazione.

Soli: avventura piccantina in vista che dovete accogliere! Non abbiate paura dell’imprevisto.

Oroscopo domani 24 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): saprete evitare degli errori

Oroscopo domani Acquario di lunedì 24 maggio: umore

Le dissonanze astrali della settimana creano un’atmosfera caotica, confusa ma sul vostro segno non avranno molto impatto: sarete lucidi e se qualcuno dovesse raccontarvi una bugia, lo capirete immediatamente. E’ probabile, anzi quasi certo che qualcuno cercherà di ingannarvi o illudervi ma l’Acquario non è ingenuo e vedrete più chiaro di altre persone.

Più in generale, nel lavoro, ciò vi permetterà di evitare degli errori. Su un altro piano: il Plenilunio in Sagittario del 26, sarà favorevole all’avvio dei vostri progetti.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 24 maggio: amore

In coppia: siete determinati a migliorare la qualità della relazione, anche se richiederà maggiore impegno.

Soli: se di recente avete ignorato una persona che vi corteggiava, oggi cambierete idea e riuscirete a recuperare la situazione.

