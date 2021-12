Oroscopo domani venerdì 17 dicembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 17 dicembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): alla larga dallo stress Oroscopo domani Cancro 17 dicembre: umore La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: per oggi cercate di tenere i piedi per terra e stare alla larga dallo stress e da chi ha un atteggiamento negativo. Per fortuna il buon aspetto tra Luna e Saturno vi permetterà di essere produttivi e pratici. Se inoltre doveste avere la sensazione che state lottando contro i mulini a vento, pensate a quanto siete forti e a quanti progressi avete fatto! Oroscopo domani Cancro 17 dicembre 2021: come va l’amore? In coppia: chiarirete alcune questioni e potrete finalmente lasciarle alle spalle. Insieme farete nuovi progetti di vita. Soli: pronti a uscire dalla zona di comfort e lanciarvi nella conquista! Ma ci sarà di più… Oroscopo domani 17 dicembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitate discussioni Oroscopo domani Scorpione 17 dicembre: umore Una situazione sembra essere arrivata a un punto di non ritorno, qualcosa rappresenterà la classica goccia che fa traboccare il vaso. Potrebbe dunque essere inevitabile scontrarvi con una persona a meno che non stronchiate le cose sul nascere. Facendo un passo indietro e distaccandovi, noterete che l’intensità della rabbia diminuirà e quante soluzioni positive avete a portata di mano. Oroscopo domani Scorpione 17 dicembre: amore In coppia: alcune conversazioni con il partner saranno un balsamo al cuore. Le vostre richieste d’affetto sono appagate. E’ inoltre l’atmosfera ideale per riconciliarvi nel caso abbiate discusso. Soli: è tempo di eliminare la riservatezza e andare alla ricerca di ciò che vi regala piacere. Con il fascino che avete non passate inosservati. Oroscopo domani 17 dicembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): le energie non sono al top Oroscopo Pesci 17 dicembre: umore

Con la Luna in Gemelli, sembra che mentre i vostri amici, familiari e colleghi sono dell’umore giusto per socializzare, voi avrete voglia di rimanere in casa, coccolarvi e, potendo, eludere il lavoro e le responsabilità. La verità è che vi stancate in un nanosecondo ma è pur vero tuttavia che il vostro senso del dovere richiede che siate presenti per chi ha bisogno di voi.

Oroscopo Pesci 17 dicembre: amore In coppia: Marte può scatenare tensioni, il dialogo è bloccato. La cosa migliore, per oggi, è tacere. Rischiate di parlare a vuoto… Soli: gli incontri non sono al centro dei vostri pensieri. E’ anche possibile che le parole di chi vi corteggia non vi affascineranno più.

