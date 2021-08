Oroscopo domani 8 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani domenica 8 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): più attenzioni alla famiglia



Oroscopo domani Toro umore

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Qualsiasi novilunio comporta un nuovo inizio, punti di svolta, opportunità. Questo odierno, per il vostro segno, mette in evidenza la casa, la famiglia, anche nelle prossime settimane chiede più attenzione e concentrazione su questo settore, più che sui vostri obbiettivi di lavoro. Se avete in mente di aprire un negozio, un ufficio o un’attività, il novilunio sarà d’aiuto a trovare il posto giusto.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: la tendenza a spaccare il capello in quattro non fa che accentuare i problemi. Evitate.

Soli: cercate di non porvi troppe domande, al momento non troverete le risposte. Vivete l’attimo.

Oroscopo domani domenica 8 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): bisogno di tranquillità

Oroscopo domani domenica 8 agosto Vergine umore

Il Novilunio in Leone si compie alle spalle del vostro segno. Oggi potreste sentirvi stanchi, avere bisogno di tranquillità, stare in compagnia di amici e familiari più stretti. Sarete spinti a rimanere seduti sul sedile posteriore e lasciare che a guidare sia qualcun altro. Smettere di controllare le situazioni, vi ricaricherà di energie e vi permetterà di risolvere quei problemi che hanno impedito di andare avanti nonché riflettere su tutto quanto avete realizzato quest’anno. La Luna Nuova nel vostro segno, il prossimo mese, segnerà un nuovo inizio: fatevi trovare pronti.

Oroscopo domani vergine per l’amore di domenica 8 agosto 2021

In coppia: se l’atmosfera è un po’ elettrica anziché discutere sfruttatela per fare scintille (accendere il desiderio) con il partner.

Soli: evitate di idealizzare una persona che avete incontrato da poco. La realtà potrebbe in seguito deludervi.

Oroscopo domani domenica 8 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): è tempo di voltare pagina

Oroscopo di domani domenica 8 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Con la Luna Nuova in Leone i prossimi giorni e settimane saranno emotivamente intensi ma saranno fondamentali per dare il via a un nuovo inizio. Probabile vi sentirete pronti a prendere una o due decisioni importanti. Il che vi consentirà di mollare quelle situazioni o relazioni che prosciugano le vostre energie e rappresentano una zavorra e dare il via a un cambiamento di vita positivo. E farete bene, è tempo di voltare pagina.

Oroscopo domani capricorno amore domenica 8 agosto

In coppia: un po’ possessivi, volete essere i soli al centro dell’attenzione del partner.

Soli: avete bisogno di certezza, di una storia seria. Una persona vi dimostrerà che per lei/lui siete importanti.

