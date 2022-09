Oroscopo 26 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 26 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 26 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siete motivati a trasformare la vostra vita attraverso l’impegno e la dedizione nel lavoro. Mercurio e Venere in buon aspetto con Plutone, fanno arrivare un rinnovato interesse per le attività e le abitudini quotidiane e ciò vi permetterà di eccellere in tutto ciò che farete. Ma è importante trovare un equilibrio tra la cura di voi stessi e gli obbiettivi professionali. Amore: in coppia, potreste dover prendere una decisione importante e chiederete consiglio al partner. Per voi è fondamentale! Soli: presi dal lavoro, tempo per l’amore oggi non ce n’è. L’appuntamento con l’anima gemella è solo rimandato.

Oroscopo 26 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Nel lavoro meritate tanto ma dovete crederci voi per primi! Cercate di essere positivi e sicuri di ciò che dovreste ottenere! Armonia, amicizie e un equilibrio tra lavoro e vita privata dovrebbero andare di pari passo con la vita professionale. Per trasformare il lavoro dovete dunque anche dare la priorità alla felicità che vi regala la vita personale, le persone care. Amore: in coppia, siete sulla stessa lunghezza d’onda ed è un’opportunità per parlare con calma delle piccole cose che vi danno fastidio. Soli: lanciate segnali alla persona che vi attrae, mostrate più apertamente cosa provate!

Oroscopo 26 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere e Mercurio in buon aspetto con Plutone annunciano giornate intense: potreste riflettere su alcuni problemi riguardanti la vostra vita. Se avete dato per scontato qualcosa o qualcuno, la vostra prospettiva potrebbe cambiare e vedrete le cose chiaramente. Al contempo, in questo momento siete circondati da persone gentili, che vi ammirano! Amore: in coppia, potreste dubitare di ciò che dice il partner. Non ponetevi troppe domande, occhio a parlarne senza valide ragioni. Soli: vorrete capire se una persona è sincera, vi trasformerete in un investigatore ma rischiate conseguenze spiacevoli.

Oroscopo 26 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per poter progredire nel lavoro è necessario negoziare così da poter svolgere al meglio gli impegni professionali. Tenete presente che il momento perfetto per parlare con il boss di ciò che potrebbe essere modificato riguardo agli impegni. Con la dissonanza Sole-Giove, voi per primi pensate sia arrivato il momento di intervenire in modo da avere successo. Amore: in coppia, l’evoluzione della relazione vi sta a cuore, volete stabilire un equilibrio migliore. Parlatene con calma. Soli: siete molto attratti da una persona ma dalle prime conversazioni capirete che non andrà avanti. Cambierete obbiettivo.

Oroscopo 26 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Che si tratti di un gesto gentile, di fare un regalo a una persona o semplicemente dare un consiglio oggi sarete più generosi del solito. L’aspetto Sole-Giove vi spinge a prendere iniziative affettuose che gli altri apprezzeranno. Su un altro piano: se avvertite il bisogno di un po’ di tempo libero, è una giornata in cui assecondare i vostri interessi! Amore: in coppia, siete amorevoli e generosi con il partner. Capirà quanto è fortunato/a! Programmate un fine settimana romantico. Soli: i passaggi odierni favoriscono incontri interessanti, una persona conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 26 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Situazioni o persone, vita privata o lavoro non fatevi ingannare dalle apparenze, nella maggior parte dei casi potrebbero rivelarsi ingannevoli e rischiate di provare una forte delusione. Fate leva sulla razionalità così da distinguere il falso dal vero, i gesti sinceri da quelli opportunisti. Prima di prendere una decisione, inoltre, rimandate e riflettete. Amore: in coppia, eviterete che il rancore prenda il sopravvento. Avete intenzione di guardare avanti e non agli eventi del passato. Soli: è tempo di uscire dalla routine e andare incontro alle novità, a nuove conoscenze. Tanto meglio se funzionerà, in caso contrario non sarà la fine del mondo.

Oroscopo 26 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Volere è potere, nei prossimi giorni sarà il vostro motto. Avrete la sensazione di poter trasformare un sogno in realtà. Anche se non avete segnali chiari che ci riuscirete proprio ora, i pianeti vi dotano della fiducia necessaria che tutto andrà come previsto. Ed è grazie alla determinazione che potrebbe accadere, anche se non proprio come da voi programmato. Amore: in coppia, state costruendo la vostra oasi di benessere e felicità. L’amore prende il sopravvento. Soli: non perdete l’occasione per farvi notare da chi vi circonda e in particolare da chi vi attrae. La vostra tecnica è raffinata e direte addio alla solitudine!

Oroscopo 26 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In arrivo potrebbe esserci un cambiamento nel settore lavorativo. Potrebbe rientrare nell’ambito del vostro attuale impiego o di uno completamente nuovo. È sicuramente un cambiamento in meglio. Non permettete che l’insicurezza vi blocchi. Qualunque opportunità si presenti in questo momento va colta al volo. Pensateci e poi seguite la voce del cuore. Amore: in coppia, il futuro della relazione sembra stabile anche se a volte il partner vi sembra un po’ distante. Ma avete la certezza che vi amate. Soli: il cambiamento è nell’aria. Avete la possibilità di fare un incontro straordinario. Lasciate le persone del passato nel passato.

Oroscopo 26 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Sole-Giove vi rende ottimisti! Potrebbero offrirvi un’opportunità che vi permetterà di aumentare le entrate o farvi ottenere una promozione. Sarete tentati, probabilmente, di premere l’acceleratore. Se invece punterete a un approccio più rilassato scoprirete che comunque la farete vostra. La fortuna è con voi! Amore: in coppia, riemergono alcuni problemi e dovrete trovare un accordo. Fare qualche concessione migliorerà l’armonia. Soli: l’attrazione per due persone vi rende esitanti. Per vedere chiaramente, ascoltate le opinioni di amici affidabili.

Oroscopo 26 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ uscendo dalla vostra zona di comfort che oggi potreste scovare un’offerta, un nuovo interesse che vi sembreranno irresistibili. Al punto che pur di farli vostri sarete pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo. La congiunzione Mercurio-Venere in buon aspetto con Plutone indica che andando avanti la vostra vita potrebbe cambiare in meglio! Amore: in coppia, con il partner l’atmosfera non è molto rilassata. Qualche tensione turba il vostro cuore. Soli: non vi sentite pronti a intraprendere una nuova storia. Le cicatrici del passato sono ancora troppo presenti. Avete bisogno di trovare un nuovo equilibrio.

Oroscopo 26 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I pianeti in moto retrogrado comportano dei ritardi nello sviluppo degli affari e del lavoro. Nel frattempo, pur mantenendo fiducia nelle vostre capacità, evitate di sognare troppo: attenervi alla realtà vi metterà in grado di individuare eventuali inganni. E’ il tempo a fare la differenza, potrete capire se concedere fiducia ai vostri interlocutori, scoprire se potete contare su di loro per realizzare quanto avete in mente. Amore: in coppia, cercate di mettere fine alle incomprensioni e fate il punto della situazione, tenendo conto delle conseguenze. Soli: un recente appuntamento forse non è andato nel modo desiderato. Date all’altro/a una seconda possibilità, siate gentili e comprensivi.

Oroscopo 26 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se di recente avete pensato di lavorare di più a casa, oggi potreste prendere una decisione. Un’opportunità potrebbe aprire la strada a nuovi lavori che potreste svolgere tranquillamente a casa, nel vostro ambiente e ciò aumentare il vostro senso di sicurezza. L’unico aspetto negativo è che rischiate di chiudervi tra quattro mura… Amore: in coppia, avete bisogno di emozioni forti e inviterete il partner a rendere la vita insieme un’avventura esaltante. Sarete in sintonia, con gli stessi desideri. Soli: cercate di capire cosa volete! Da un lato desiderate una storia seria, dall’altro avete voglia di svolazzare…