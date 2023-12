L’oroscopo del 18 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 18 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 17 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste trovarvi di fronte ad alcune decisioni ed è nei prossimi giorni che sarete in grado di prendere quelle giuste. Per oggi, avrete la sensazione che qualsiasi scelta farete, comunque sbaglierete. Vorrete valutare la situazione più di una volta per assicurarvi di non commettere errori e imboccare la direzione giusta. Se siete sul punto di firmare un contratto o concludere un affare, prima di firmare qualsiasi documento, cercate di rimandare. Amore: in coppia, cercate di accettare i punti di vista del partner. L’equilibrio si raggiunge attraverso la comprensione e l’autonomia (reciproche). Soli: l’instabilità del momento può essere fonte di opportunità. Apritevi all’ignoto, lasciatevi sorprendere: potreste avere un incontro inaspettato oppure un’amicizia diventare amore.

Oroscopo 18 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Un confronto aperto, probabilmente con una persona cara eviterà di arrivare a una lite. Non sarà una conversazione facile ma di sicuro avrete la possibilità di chiarire. Su un altro piano: nel lavoro, cercate di trarre vantaggio dall’odierno aspetto positivo Mercurio-Giove. Può dare quella spinta necessaria a uscire dalla vostra zona di comfort. Nella professione è il momento di puntare in alto. Se eviterete di provarci, in seguito vi pentirete di non averlo fatto. Amore: in coppia, se avvertite una mancanza o vi tormentate per qualcosa, provate a dare il via a un dialogo costruttivo con il partner, senza essere aggressivi. Soli: in programma, negli affari di cuore non ci sono storie importanti ma relazioni effimere, flirt senza impegno. Sempre che sappiate viverli con leggerezza.

Oroscopo 18 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste avere la sensazione di urgenza riguardo qualcosa che desiderate ottenere ma ricordate il vecchio detto “chi va piano…”. I pianeti annunciano che è presto per lanciarvi a occhi chiusi: nelle prossime due settimane potrebbero verificarsi alcuni eventi che richiederanno di apportare alcune modifiche ai vostri piani. La cosa migliore è procedere un passo alla volta, poiché è un approccio flessibile che vi farà concludere con successo. Amore: in coppia, il partner ai vostri occhi è molto attraente e vorreste prolungare i momenti teneri e sensuali trascorsi insieme. Sperando sia in sintonia… Soli: Marte vi dota di energia, creatività utili a stringere relazioni d’amicizia o di più se ci sono affinità. E’ una giornata in cui siete particolarmente estroversi.

Oroscopo 18 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se oggi dovete firmare un contratto o qualsiasi altro tipo di documento, prendete il tempo necessario per leggere con calma e attentamente soprattutto le scritte in minuscolo. Potreste scoprire una sorpresa spiacevole. Non si tratterà di un grosso problema che comprometterà l’esito dell’accordo ma comunque sarà una notevole perdita di tempo. Tuttavia è pur vero che prima di concludere dovete sapere in che situazione vi state “cacciando”. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di maggiore intimità con il partner. La maggior parte dei Cancro sentirà il bisogno di un po’ più di intimità con il partner che forse avete un po’ trascurato. Spetta a voi cambiare le cose. Organizzate una serata romantica con i fiocchi. Soli; forse volete sbloccare una relazione ambigua ma non è il momento.

Oroscopo 18 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove potreste riflettere insistentemente riguardo a un progetto di lavoro e sarete pronti a investire del tempo e, forse, del denaro. Considerato che i due pianeti attualmente sono in moto retrogrado, dovete invece fare leva sulla pazienza, anche se ciò potrebbe essere motivo di frustrazione. Prima di dare il via, dunque, aspettate. Il rischio infatti è che in seguito dovrete rivedere e correggere più volte. Amore: in coppia, vi sentite un po’ destabilizzati ma qualunque sia il motivo, dovete parlarne con il partner. Vi sentirete sollevati. Soli: alcuni eventi imprevisti, forse nel lavoro, vi spingono a rinunciare a nuovi incontri. La conquista di un cuore è rimandata.

Oroscopo 18 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti di lavoro o vita privata, è una giornata in cui comunicare con fermezza ciò di cui avete bisogno ma, ancora più importante, se gli altri non capiscono, o fingono, dovete insistere. Se pensate che qualcuno vi abbia messo i piedi in testa o abbia dato per scontata la vostra disponibilità è il momento di fare una chiacchierata con il diretto interessato. Su un altro piano: potreste avere la possibilità di cogliere un’opportunità che vi era sfuggita. Amore: in coppia, vi sentirete supportati dalla dolce metà che vi incoraggia, è d’aiuto a risolvere un problema o ad affrontare le cose in modo positivo. Soli: incontro con una persona premurosa, disponibile e pronta ad ascoltare oppure saranno gli amici a dare il conforto di cui avete eventualmente bisogno.

Oroscopo 18 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nel lavoro è possibile che ci siano alcuni cambiamenti e ciò può scatenare la vostra inquietudine. Non dovete agitarvi prima del tempo: fino a quando il trambusto non sarà terminato e tutto sarà chiaro, evitate di dare giudizi negativi. La tentazione sarà quella di saltare alle conclusioni ma sarebbe un enorme e inutile spreco di energia. Evitate di parlare a destra e sinistra con altre persone di quello che sta succedendo. Accrescerebbero le vostre paure. Amore: in coppia, tutto vi infastidisce e il partner farà bene a…filare dritto! Fate attenzione alle sue reazioni negative, non è detto che l’ultima parola sia vostra. Soli: siete arrabbiati con l’ex? Volete vendicarvi? Evitate, non avreste la rivincita che desiderate, anzi la situazione si ritorcerebbe contro di voi. Calma.

Oroscopo 18 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Vi sentite irrequieti, avete voglia di vivere emozioni intense, frizzanti? E’ l’effetto del buon aspetto Mercurio-Giove. Il desiderio odierno è di recarvi in posti diversi, fare qualcosa che accenda il vostro entusiasmo. Ed è possibile che stringerete nuove relazioni d’ amicizia. E’ inoltre un’ottima giornata per entrare in contatto con persone che non vedete da un po’ di tempo, non avete loro notizie. Una riunione vi permetterà di riallacciare i rapporti. Amore: in coppia, avete intenzione di ri-conquistare il partner? Mettete in luce le vostre qualità e dimostrate che siete unici e insostituibili! Soli: vi lanciate nella passione senza porvi limiti di sorta, negli affari di cuore siete più intraprendenti e pronti a lasciarvi andare alle emozioni, non avete paura di impegnarvi seriamente.

Oroscopo 17 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un lunedì in cui andrà bene semplificare al massimo il programma della giornata. Potrebbero esserci alcuni inaspettati intoppi e un atteggiamento elastico, rilassato sarà di grande aiuto a gestirli. Tenete presente che potreste trarne dei vantaggi, ad esempio trovare un modo diverso per raggiungere i vostri obiettivi. Lasciate che a guidarvi sia la curiosità, anche se si tratterà di imboccare una strada per voi totalmente inedita. Amore: in coppia, il dialogo è disteso, qualunque sia l’argomento della conversazione, potrete parlare e trovare compromessi senza scatenare tensioni o litigi. Soli: un incontro vi intrigherà, la persona vi sembrerà interessante al punto che al momento di salutarvi farete il primo passo e direte “ci vediamo presto?”.

Oroscopo 18 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Prestate attenzione a tutte le idee ricorrenti avute nelle ultime due settimane: con il buon aspetto Mercurio-Giove entrambi in moto retrogrado, prendetele in considerazione, vietato chiuderle in un cassetto, anche se per perfezionarle avrete bisogno di tempo. La cosa importante è evitare che l’insicurezza prenda il sopravvento e analizzerete eccessivamente la situazione. In questo modo vi bloccherete! Dovete invece osare, essere coraggiosi! Amore: in coppia, la relazione è messa alla prova a causa di alcuni eventi inaspettati. Ma una comunicazione aperta e sincera vi permetterà di superare il subbuglio con dolcezza. Soli: incontro inatteso e scatterà una reciproca attrazione! Tuttavia, non abbiate fretta, prendete il tempo per conoscere meglio l’altro/a.

Oroscopo 18 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sfruttate le vibrazioni positive del buon aspetto Mercurio-Giove per esaminare i vostri obbiettivi riguardanti le finanze e il lavoro ma evitate di prendere decisioni affrettate. Grazie a Marte in Sagittario avete l’entusiasmo e l’energia per portare avanti un progetto, un affare o una questione finanziaria ma dovete avere ancora pazienza e dare il via solo nel momento in cui saranno perfetti, avrete la certezza di aver preparato tutto nei minimi dettagli. Amore, in coppia, con il partner fate fronte comune e prendete insieme qualsiasi decisione. La fiducia è reciproca e andate avanti totalmente rassicurati. Soli: negli affari di cuore, un incontro potrebbe scombussolare la vostra tranquillità ma nel modo più delizioso possibile. In programma c’è un colpo di fulmine (ricambiato).

Oroscopo 18 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un lunedì in cui potreste avere difficoltà a prendere una decisione. Siete talmente subissati da fatti e informazioni al punto da non essere sicuri in che modo procedere. Mettetevi al riparo dallo stress facendo leva sull’organizzazione e analizzando la situazione. E’ così che avrete le idee chiare. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e andate avanti con leggerezza. Evitando accuratamente di impantanarvi nei dettagli. Amore: in coppia, sognerete insieme al partner dei magnifici progetti che in effetti concretizzerete. Tuttavia, per non costruire sulla sabbia, aspettate un po’ di tempo. Soli: ritrovate la sicurezza in voi stessi e sarete pronti a fare il primo passo, a lanciarvi nella conquista soprattutto se andrete a caccia su un sito di incontri.