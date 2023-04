L’oroscopo del 27 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 27 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’umore non è al top e la cosa migliore è fare leva sulla razionalità così da evitare, lavoro o vita personale, delle prove di forza che potrebbero portare a liti epocali. Cercate inoltre di non perdere di vista le vostre responsabilità e se avete difficoltà a concentrarvi, scrivete un elenco di cose da fare durante la giornata. Amore: in coppia, un po’ scontrosi e anche se vi sforzerete di tenere sotto controllo il malumore la dolce metà non apprezzerà. Forse non vi impegnate abbastanza… Soli: l’agitazione oggi è difficile da gestire. Preferite rilassarvi praticando qualche attività, un po’ di jogging sarà la scelta giusta.

Oroscopo 27 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Leone potreste avere bisogno di stare un po’ per conto vostro così da riflettere con calma se dovete prendere una decisione. Evitate di chiedere consiglio agli altri e concentratevi solo sulle emozioni che provate riguardo alla situazione. Potrebbe essere d’aiuto a imboccare la direzione giusta e andare avanti. Amore: in coppia, l’atteggiamento del partner potrebbe infastidirvi. Qualunque cosa faccia, sarete critici. Fate attenzione, potrebbe lasciare il segno nella relazione. Soli: oggi rischiate di mettere tutto in discussione, anche un flirt che è comunque piacevole. Non prendete decisioni impulsive.

Oroscopo 27 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se una zona d’ombra vi impedisce di vedere una situazione come è in realtà, con la Luna in Leone oggi vi sarà tutto chiaro! È inoltre un buon momento per intavolare una conversazione che può sfociare in un affare, un’opportunità entusiasmante o anche un appuntamento divertente. Lasciatevi guidare dall’istinto e di sicuro non sbaglierete. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono dei problemi è una buona giornata per parlare e andare oltre. Cercate di essere concilianti e misurare le parole. Soli: se avete chiuso una storia, apprezzerete il piacere della solitudine. Niente più commenti a colazione, litigi sulla scelta del programma o giustificazioni per vedere i vostri amici. Liberi come l’aria!

Oroscopo 27 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Leone accende il desiderio di fare qualcosa solo per voi, gratificarvi con un piccolo piacere. E visto che vi prendete sempre cura degli altri, avete ragione a mettervi al primo posto! Concedetevi dunque ciò che vi fa stare bene, siate un po’ egoisti. Potreste, inoltre, essere invitati a un evento che apre la strada a un’opportunità speciale. Amore: in coppia, parlate apertamente con il partner delle vostre emozioni, dei sentimenti: vi sarà d’aiuto. Ogni tanto, lasciatevi andare e scoprirete che vi sentirete meglio! Soli: se riuscirete a essere voi stessi, evitare di indossare maschere, la situazione affettiva migliorerà!

Oroscopo 27 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Allacciate le cinture di sicurezza e mantenete la calma: è un giovedì in cui potreste avere la sensazione che gli altri facciano di tutto per provocarvi e non è escluso che sarà difficile evitare delle discussioni. Se avvertite il bisogno di stare per conto vostro, assecondatelo: la solitudine sarà un modo per placare le tensioni interiori. Amore: in coppia, l”umore non è al top, con il partner avete difficoltà a capirvi. Potreste rimanere fermi sulle vostre posizioni ma non è detto siano le più giuste. Rilassatevi. Soli: anche se una persona vi attrae, evitate di prendere l’iniziativa, non insistete. Per dichiarare il vostro amore, aspettate un giorno o due quando sarete più saggi e sereni.

Oroscopo 27 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete ben consapevoli del vostro valore ma il problema è che a volte gli altri non se ne accorgono. Non fate ciò che è necessario affinché vi notino e la vostra discrezione, la riservatezza si ritorce contro di voi. Dal 16 maggio, quando Giove entrerà in Toro, anche se per voi non è facile cercate di mettervi al centro la scena! Amore: in coppia, con il partner trascorrerete una bella giornata, serena e all’insegna della stabilità. Se di recente avete dubitato del futuro a due, oggi il bilancio sarà rassicurante! Soli: se state cercando l’anima gemella, prestate attenzione alla persona che vi attrae. Forse vi sta lanciando dei segnali che non avete colto pienamente.

Oroscopo 27 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se vi sentite pronti ad affrontare un problema nei confronti di una persona, fatelo poiché avrete la concreta possibilità di appianare la situazione. Non sarà, va detto, una decisione che prenderete alla leggera soprattutto se siete vulnerabili ma parlare vi permetterà di avere una conversazione sincera e ritrovare l’armonia. Amore: in coppia, se volete far evolvere la relazione, prendete in mano la situazione. E’ il momento per trasformare un progetto in realtà, per parlare delle vostre idee, manifestare i sentimenti e, forse per fare una promessa. Soli: conversazioni gratificanti con una persona affidabile e aperta. Potrebbe nascere una relazione appagante.

Oroscopo 27 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Leone rappresenta un buon momento per condividere qualcosa di importante. Se state lanciando un progetto, volete fare colpo o siete desiderosi di mostrare il vostro talento è la giornata ideale per andare avanti. Non preoccupatevi di ciò che pensano gli altri, conta solo ciò che provate voi: mettetevi sotto i riflettori! Amore: in coppia, avete intenzione di mettere uno stop alla routine e a rafforzare il legame con la dolce metà. Insieme, trovate il giusto equilibrio. Soli: il vostro status non vi soddisfa, nella vita amorosa volete far entrare una persona con cui vivere una storia! E oggi ne avete la possibilità.

Oroscopo 27 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste pensare di dare il via a una vostra impresa o lanciarvi in esperienza inedita o su un progetto ma, al contempo, avere dei dubbi se andare avanti. Una ricerca può essere ottima per calcolare i costi in termini di tempo e denaro. Sarete già a metà strada e ne nascerà qualcosa che accenderà il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, un po’ impazienti, non è facile starvi accanto. Non peggiorate la situazione criticando continuamente il partner. Puntate alla serenità e alla pace! Soli: un po’ permalosi, gli incontri non sono al top. È meglio fare il giro dell’isolato anziché due chiacchiere!

Oroscopo 27 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Leone, nelle questioni di denaro è il momento di entrare in azione, ad esempio se volete impostare un piano di pagamento a rate, chiedere un prestito o di ottenere qualcosa pensando al vostro futuro finanziario. Potreste essere agitati all’idea di dover prendere delle decisioni ma se vi sembra giusto muovetevi velocemente. Amore: in coppia, siete esigenti e non accettate compromessi, limiti o disattenzione. Rilassatevi e assaporate il presente senza chiedere troppo al partner. Soli: avete chiuso una relazione ma ne aprirete un’altra più adatta alle vostre esigenze. Dovete solo aspettare…

Oroscopo 27 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Gli aspetti odierni potrebbero far emergere il vostro lato critico per cui sarà importante mantenere le giuste aspettative nei confronti di voi stessi e di chi vi circonda. Evitate di dare consigli non richiesti o essere pignoli soprattutto con le persone care poiché potrebbero reagire in modo aggressivo o quanto meno scatenare delle tensioni. Amore: in coppia, passerete ore a chiacchierare con il partner e vi piacerà. E’ bello essere sulla stessa lunghezza d’onda ma si può anche fare altro… Soli: amici o amanti? La domanda vi turba. Da quando avete incontrato una persona non pensate ad altro. Lanciate un invito per un’uscita con gli amici e capirete se l’altro/a ricambia il vostro interesse.

Oroscopo 27 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste avere delle conversazioni e nascere delle idee che apriranno la strada a sviluppi entusiasmanti. Il fatto potrebbe scatenare il vostro ottimismo ma per trarne il massimo vantaggio potrebbe essere necessario cambiare qualcosa. La Luna in Leone odierna rappresenta un invito a mollare quelle attività che non servono a nulla ma succhiano le energie e a quel punto potrete procedere a tutto gas con i nuovi progetti. Amore: in coppia, splendida intesa, grande complicità, nella relazione regna l’armonia. Oggi rafforzate il legame e i sentimenti! Soli: nella vostra vita affettiva c’è un bel cambiamento e la forte possibilità di incontrare l’anima gemella.