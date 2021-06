Oroscopo oggi 21 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): ritrovare la pace interiore

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole entra in Cancro, concentrerete le attenzioni e le energie sulle questioni domestiche, sui legami familiari e sui valori affettivi. Le prossime quattro settimane rappresentano una preziosa opportunità per mettere radici, fare pace con il passato e ricucire i legami familiari.

E’ una mese eccellente per ritrovare la pace interiore e il comfort, svolgere attività più tranquille, la vita sociale passerà in secondo piano. E’ il momento ideale per studiare una strategia così da progredire nel lavoro.

Oroscopo domani Ariete 21 giugno amore

In coppia: nella vita a due a volte è bene fare delle concessioni. Oggi muovetevi in questo senso e fate appello al vostro senso dell’umorismo.

Soli: una persona vi intriga, vivrete momenti di passione ma in quanto a impegnarvi ce ne corre…

Oroscopo domani 21 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): fare un passo indietro

Oroscopo domani lunedì Leone umore

Il Sole in Cancro fino al 22 luglio sosterà alle spalle del vostro segno. In questo periodo potreste avvertire il bisogno di mettervi al riparo da competizioni o situazioni impegnative e sebbene non sia sempre piacevole rimanere dietro le quinte sarà fondamentale per il vostro progresso.

Dopo un periodo di grandi sconvolgimenti e cambiamenti lavorativi dovete trovare il tempo per entrare in sintonia con voi stessi, riequilibrarvi a livello emotivo, spirituale o mentale.

Oroscopo domani lunedì Leone amore

In coppia: evitate di provocare il partner o imporre a tutti i costi la vostra volontà, potrebbe avere reazioni spiacevoli.

Soli: con la Luna in Scorpione potreste essere preda di dubbi e tormenti. Chi vi attrae non lancia più segnali?

Oroscopo domani 21 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): attratti dalle sfide

Oroscopo 21 giugno Sagittario: umore

Il Sole in Cancro punta i riflettori sulla vostra capacità di capire meglio voi stessi e d’altra parte ora avvertite la necessità di migliorare, cambiare e trasformare. Nel lavoro o nelle relazioni queste quattro settimane potrebbero spingervi a un atteggiamento “tutto o niente”, sarete attratti da sfide che vi portano un po’ fuori dalla zona di comfort.

Se ci sono settori della vostra vita che non sono in linea con le vostre esigenze, questo può essere il momento di rivederli.

Oroscopo domani Sagittario 21 giugno: amore

In coppia: la tenerezza e le prove d’amore sono presenti ma la passione sembra addormentata.

Soli: in caso di nuovo incontro, prudenza: cercate di conoscere bene il potenziale partner, passo dopo passo.

