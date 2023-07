L’oroscopo del 21 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 21 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Sole-Plutone potrebbe scatenare un conflitto in famiglia, una persona cara potrebbe essere un po’ troppo arrogante oppure potreste ritrovarvi intrappolati nel mezzo di una lite e voler mediare nel ruolo di pacieri. Evitate di mischiarvi in questioni che non sono di vostra responsabilità e che vi metterebbero a dura prova. Amore: in coppia, se desiderate trascorrere più tempo con il partner, dovrete organizzare il programma. La dolce metà non è contraria a un piccolo cambiamento. Soli: una persona che conoscete poco lancerà un appuntamento in un contesto privato ma esiterete. La prudenza è d’obbligo, è inutile buttarsi a capofitto in un’avventura.

Oroscopo 21 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Sole-Plutone cercate di leggere tra le righe ciò che dicono le persone poiché potrebbero mascherare le vere intenzioni. Prestate particolare attenzione al linguaggio del corpo e alle espressioni del viso: corrispondono alle parole che state ascoltando? In ogni caso occhio a esprimervi in modo troppo schietto. Amore: in coppia, la relazione è basata sulla fiducia e il legame si rafforza sempre di più. Oggi potete assaporare la vera felicità, dunque approfittatene e gustate il presente senza moderazione! Soli: sognate una storia d’amore insolita, piena di suspense e volete trovare qualcuno che pensi fuori dagli schemi. Vi lascerete cullare dalle illusioni con grande piacere e piena consapevolezza.

Oroscopo 21 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Sole-Plutone potrebbe minare la sicurezza in voi stessi, scatenare emozioni forti al punto che vi sarà difficile affrontare le situazioni. In questo caso, chiedete il sostegno delle persone che per voi sono sempre presenti, parlate a cuore aperto. Se capite che state entrando in una modalità ossessiva, distraetevi! Amore: in coppia, vi ponete troppe domande e siete puntigliosi su questioni di poco conto. A forza di mettere i puntini sulle i, alla fine stancherete il tuo partner che ne avrà abbastanza delle continue critiche. Soli: negli affari di cuore l’atmosfera non è al top. Se volete brillare puntate sulla vostra intelligenza anziché su sguardi intriganti che non convinceranno nessuno.

Oroscopo 21 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Sole-Plutone se una persona vi ha deluso, non sarete dell’umore giusto per sorridere e perdonare ma invece potreste voler parlare chiaramente di ciò che provate. Il transito potrebbe liberare molta rabbia repressa e dicendo come stanno le cose ci sono buone probabilità che non vi deluda nuovamente. Amore: in coppia, tra dubbi e malumore, come mantenere conversazioni piacevoli? In un attimo passate dall’ottimismo alla malinconia. È decisamente ingestibile per entrambi. Datevi una regolata. Soli: potrebbe esserci un imprevisto: se un appuntamento viene rimandato non ne fate un dramma. Optate per una serata tranquilla in casa.

Oroscopo 21 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Le energie non sono al top per cui anziché premere l’acceleratore, riposate. Se avete messo da parte le emozioni, ignorato il vostro benessere o lasciato che lo stress prendesse il sopravvento, il transito rappresenta un invito a rallentare il ritmo, a non mettervi inutilmente sotto pressione: è così che potrete ricaricare le batterie. Amore: in coppia, nonostante le prove di sincerità e fedeltà che vi offre il partner, qualunque cosa faccia non vi soddisferà… Soli: potreste sentirvi rifiutati da una persona incontrata di recente. Ma potrebbe non essere così, forse avete solo troppa fretta di ricevere notizie.

Oroscopo 21 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Marte nel vostro segno è in dissonanza con Saturno: è un passaggio astrale che crea tensioni interiori e vorrete controllare le vostre emozioni, Che si tratti di rabbia o rancore reprimerete queste sensazioni forse per timore di perdere l’affetto di una persona. Ma non dovreste permettere alla paura di guidare il vostro atteggiamento. Amore: in coppia, con il partner ritaglierete del tempo per godervi la vita. Vi rilasserete senza pensare alle eventuali preoccupazioni. Concluderete la giornata a suon di coccole sensuali. Soli: desiderate un incontro, provare forti emozioni e attirerete delle persona conquistate dalla vostra intelligenza. Avrete l’imbarazzo della scelta.

Oroscopo 21 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Sole-Plutone, una divergenza di opinioni potrebbe irritarvi, soprattutto se ritenete che una persona stia cercando di sottovalutare il vostro impegno. Se siete sicuri di questo, avete il diritto di esprimere ciò che provate ma in caso contrario è meglio tacere o quanto meno essere molto attenti a ciò che direte o insinuerete. Amore: in coppia, avrete delle idee molto originali per uscire dalla routine, il partner potrebbe essere sorpreso dalle vostre iniziative. E la passione è al top, la serata sarà piccantina. Soli: se desiderate l’avventura di una notte, troverete la persona con cui trascorrere ore piene di passione.

Oroscopo 21 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Sole-Plutone rappresenta un invito a lasciarvi andare e vivere il momento. Cercate di essere spontanei e stringerete nuove amicizie oppure troverete nuove collaborazioni di lavoro. Se provate rancore nei confronti di una o più persone, è un ottimo momento per seppellire l’ascia di guerra e ristabilire l’intesa. Amore: in coppia, il vostro lato passionale è accentuato e farete in modo che il partner vi segua nei desideri più folli. Che serata… Soli: Sarete tentati da un incontro mordi e fuggi ma fate attenzione, deve davvero valerne la pena. Consiglio astrale che probabilmente ignorerete…

Oroscopo 21 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le finanze potrebbero essere un importante argomento di conversazione ma c’è anche la possibilità che una crisi giunga al culmine e sarete pronti a fare tutto il necessario per risolverla. Potrebbe comportare il dover mollare qualcosa che ormai da troppo tempo rappresenta un peso. Lasciate perdere e il problema si risolverà da solo. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di stare un po’ per conto vostro e il partner accetterà senza problemi. A poco a poco, la relazione riacquista forza e voi il solito dinamismo. Soli: negli affari di cuore torna la speranza, in programma ci sono incontri e conversazioni più che interessanti.

Oroscopo 21 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste essere spinti a dare un consiglio a una persona per aiutarla a imboccare la direzione giusta ma non è detto che accetti. E più insisterete e tanto più opporrà resistenza. A un certo punto vi renderete conto che i vostri sforzi sono inutili ma anziché manipolare la situazione, lasciate che l’altro faccia come meglio crede. Amore: in coppia, nella relazione circola serenità, con il partner condividerete dei momenti intensi che daranno nuovo slancio alla vostra unione. Soli: stringerete nuove amicizie e, tra queste, ci sarà qualcuno che vorrà approfondire la conoscenza. Semaforo verde per una nuova storia d’amore!

Oroscopo 21 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste riflettere su alcune abitudini, probabilmente sbagliate, che da un po’ state mettendo in discussione. La domanda che dovreste porvi è se continuate per autoindulgenza o perché spinti da alcune convinzioni. Nel primo caso potreste trovare molte ragioni per rimandare il cambiamento pur sapendo che i tempi sono ormai maturi. Amore: in coppia, potrebbero provare delle tensioni interiori, un po’ di nervosismo e il partner non saprà come prendervi. Perché rovinare la serata? Cercate di sviluppare ottimismo! Soli: sbalzi d’umore, la giornata vi sembrerà noiosa. Eppure, con un piccolo sforzo, negli affari di cuore potrebbe accadere sicuramente qualcosa di piacevole.

Oroscopo 21 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Sole-Plutone potrebbe rendere difficili le relazioni, soprattutto se qualcuno vuole imporsi oppure sarà molto esigente nei vostri confronti. La soluzione? Il vostro senso dell’umorismo salverà la situazione. Una battuta spiritosa farà miracoli per allentare la tensione. Rimandate commenti sarcastici a un altro giorno. Amore: in coppia, qualche turbolenza, discussioni in vista ma voi prenderete le distanze. Fate invece leva sulla leggerezza per appianare la situazione. Soli: la sicurezza in voi stessi non è al top e in caso di incontro o di appuntamento sarete agitati al punto che avrete difficoltà a rimanere concentrati su un argomento di conversazione. Rilassatevi!