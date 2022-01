Oroscopo domani 30 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Mercurio in Capricorno vi permette di ampliare la visione delle situazioni, non avete pregiudizi né idee preconcette e ciò vi consente di estendere il campo delle possibilità. In mente avete mille idee originali, vi muovete in lungo e largo così da avere l’opportunità di agire. Nel lavoro fate centro grazie alla vostra capacità di persuasione. Attualmente “fare” è il verbo da coniugare al presente, meglio ancora unendo i vostri sforzi con quelli di collaboratori o soci validi.