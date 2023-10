L’oroscopo del 22 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 22 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Mercurio entra in Scorpione: sarete molto convincenti, in qualsiasi circostanza utilizzerete le parole giuste, soprattutto quando si tratterà di concludere degli affari e avere un certo potere nelle situazioni importanti. In questo segno, il pianeta vi rende più riservati e non è escluso che vorrete tenere alcune cose per voi. Non c’è nulla di sbagliato. Ma se una questione vi preoccupa o qualcosa vi infastidisce, una chiacchierata con un amico vi farà sentire sollevati. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole, è un sabato di totale felicità! Soli: potreste provare attrazione per una persona diversa dal solito “tipo”: sarete molto intrigati. Oroscopo 22 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Mercurio entra in Scorpione: fino al 10 novembre nelle relazioni di lavoro o personali il dialogo sarà fondamentale. In qualsiasi circostanza dovrete trovare un terreno di intesa, essere concilianti e probabilmente anche accettare un compromesso. Gli altri saranno disponibili a mostrare lo stesso rispetto. Fate il punto anche sulle amicizie: se in una in particolare l’equilibrio dare-avere ha presentato dei problemi, è tempo di sistemare la situazione. Amore: in coppia, è un bel sabato romantico, nonostante una vostra leggera tendenza all’esagerazione. Ma è sicuro che vi prenderete cura della dolce metà! Soli: desiderate una relazione stabile? Cercate di essere voi stessi con chi vi attrae! Oroscopo 22 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Con Mercurio in Scorpione, fino al 10 novembre, sarete pronti a organizzarvi meglio e semplificare le situazioni, così da essere più produttivi. Riflettere al riguardo sarà un buon punto di partenza ma realizzerete di più se prima di tutto definirete quali sono le vostre priorità. L’idea di una routine strutturata potrebbe sembrare noiosa ma garantisce stabilità. Pianificate l’esercizio fisico, la spesa, le pulizie di casa, il relax e vi godrete di più gli eventi nella vita sociale. Amore: in coppia, i piccoli piaceri sono tutti uno più… piacevole dell’altro. Giornata da dedicare alla dolce metà! Soli: riuscirete a sbloccare una situazione che probabilmente ristagna da un po’ di tempo.

Oroscopo 22 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Dopo un periodo in cui le questioni domestiche sono state una priorità, con l’arrivo di Mercurio in Scorpione uscite dal guscio e vi ritrovate sotto i riflettori. Sarete creativi, esprimerete le vostre opinioni con sincerità e porterete a termine un lavoro di cui sarete orgogliosi! In generale avrete quell’ ispirazione che vi permetterà immediatamente di trasformare in un progetto o in un’idea imprenditoriale e che potete star certi, funzionerà alla grande. Amore: in coppia, le questioni di denaro rischiano di minare la complicità. Ciao ciao ai buoni propositi di non discutere più dell’argomento! Soli: non appena una persona vi fa gli occhi dolci, andate su di giri, pensate sia l’anima gemella, fate progetti… Lasciate che le cose si snodino senza fretta! Oroscopo 22 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Con il transito di Mercurio in Scorpione, preparatevi a provare emozioni intense. Date la priorità alla vostra cerchia ristretta poiché nelle prossime tre settimane troverete la loro compagnia confortante e incoraggiante. Fate in modo che la vostra casa diventi un posto ancora più accogliente ed elegante, in cui organizzare delle cene, attività rilassanti in compagnia di amici e familiari. In ogni caso, prima di spendere per rinnovare l’abitazione, controllate i costi! Amore: in coppia, il dialogo è eccellente ma tenete presente che potreste capirvi al volo anche senza dire una parola…Soli: sapete bene cosa volete e avete una formidabile capacità di avvicinare le persone. A voi il seguito.

Oroscopo 22 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Da oggi e fino al 10 novembre, Mercurio in Scorpione sosta nel vostro settore della comunicazione e collaborazione. Avrete voglia di interagire, anche online, con amici e parenti, stringere nuovi contatti. Se avete delle idee per lanciare un blog o un sito web oppure migliorare la vostra presenza sui social media, nelle prossime tre settimane potreste dare il via e ottenere un grande successo. La visione realistica delle situazioni vi permetterà di prendere le decisioni giuste. Amore: in coppia, alcuni atteggiamenti del partner potrebbero darvi sui nervi e altri invece, vi faranno sciogliere il cuore. La dolce metà, oggi stenterà a comprendervi. Soli: grazie al modo affascinante di parlare farete colpo su una persona. Bando ai dubbi e accettate un invito.

Oroscopo 22 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Fino al 10 novembre, con Mercurio in Scorpione è il periodo ideale per mettere ordine nel settore delle finanze. A voi non piace risparmiare ma ora dovete pensare al futuro! Anche se disponete di un budget solido, cercate di trovare dei modi per guadagnare di più. Il passaggio vi rende molto convincenti: se avete intenzione di chiedere un prestito, lo otterrete! Unica accortezza: occhio alle persone invidiose e gelose ma le individuerete immediatamente. Amore: in coppia, voglia di rinnovamento, di far parlare il cuore! Insieme al partner trascorrerete una splendida, romantica giornata. Soli: affascinanti, pronti a conquistare e vi basterà uno schioccar di dita per fare vostro un cuore. Fate la scelta giusta.

Oroscopo 22 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio entra nel vostro segno – fino al 10 novembre – ed è un transito che favorisce gli incontri, contatti, spostamenti. Il vostro modo di parlare, chiaro e diretto, vi darà la possibilità di ottenere ciò che desiderate. In cerca di un lavoro? Non esitate a proporvi e chiedere un colloquio: andrà a buon fine! Se vi sentite poco in sintonia con una cerchia di amici, cambiate giro: frequentate persone con i vostri stessi interessi. State alla larga, in ogni caso, da situazioni confuse. Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di un rinnovamento! Date nuovo slancio con una serata romantica, una gita in un posto che entrambi non conoscete. Soli: con o senza chi vi corteggia, è un sabato in cui ascoltare quella vocina che vi dice di scappare dal quotidiano.

Oroscopo 22 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sempre estroversi, ovunque andate vi distinguete per la simpatia, siete l’anima gioiosa di qualsiasi riunione. Ma l’arrivo di Mercurio in Scorpione, alle spalle del vostro segno, vi rende introspettivi, avvertirete l’esigenza di valutare i vostri progressi e riflettere su quei settori in cui potreste fare di più e meglio. Seguite l’intuito e non sbaglierete! Fino al 10 novembre, inoltre, avete la possibilità di liberarvi di tutte quelle relazioni malsane o che sono arrivate a un punto critico. Amore: in coppia, con il partner c’è serenità, una bella armonia: entrambi vi sentite appagati! Soli: se una persona vi attrae, percorrete pure un sentiero sconosciuto! Andate a vedere di che si tratta…

Oroscopo 22 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Scorpione entra nel vostro settore dell’amicizia: fino al 10 novembre è un periodo molto promettente, avrete l’opportunità di incontri ed eventi interessanti. Se con un amico avete parlato della possibilità di entrare in affari insieme, ora vorrete avere delle conversazioni serie sull’attività, come dovrebbe essere strutturata e quanto denaro avete a disposizione. Siete entrambi abbastanza perspicaci da vedere sia il lato positivo che quello negativo. Non vi rimane che andare avanti! Amore: in coppia, desiderate migliorare la relazione ma non a qualsiasi costo! Non avete intenzione di fare troppe concessioni su questioni importanti e fate bene! Soli: se volete vivere una storia, dovete sforzarvi di uscire un po’ di più, così da incontrare nuove persone.

Oroscopo 22 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Scorpione, fino al 10 novembre, accentua la vostra ambizione: sfruttate questo momento per raggiungere un obbiettivo importante. E’ il vostro momento per brillare e mantenere saldo lo spazio che ritaglierete sotto i riflettori. E’ tempo di entrare in contatto con persone d’aiuto a offrire informazioni preziose o dare una mano a concretizzare un progetto. In generale, negli affari o nel lavoro troverete un’intesa con una persona per risolvere una questione. Amore: in coppia, di buonumore, in forma e molto comprensivi nei confronti del partner. E’ una giornata piena d’amore. Soli: un flirt iniziato di recente ha possibilità di trasformarsi in una storia seria a patto che, da parte vostra, facciate qualche piccolo sforzo. Ad esempio, moderare il vostro lato indipendente.

Oroscopo 22 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Scorpione, fino al 10 novembre, rappresenta un invito a uscire dalla vostra zona di comfort e sfruttare qualsiasi possibilità che vi permetta – in ogni settore – di ampliare il raggio d’azione. Non è escluso che potreste ricevere un invito per un viaggio: rispondete “sì”! Uscire dalla routine farà miracoli per i livelli di motivazione sul lavoro e in generale nella vostra vita! Scoprirete risorse interiori che nemmeno pensate di avere! Amore: in coppia, godete i piaceri di una relazione stabile ma sia chiaro, non monotona! E’ evidente che formate un duo molto affiatato! Soli: se avvertite il bisogno di esprimere ciò che provate alla persona che vi attrae, oggi avrete il coraggio di farlo. D’altra parte chi non risica…