L’oroscopo del 23 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 23 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Più produttivi che mai, avete intenzione di liquidare la lista delle cose da fare ma ricordate che anche voi, sempre in azione, avete bisogno di riposo, affetto e sostegno. Stabilite dei limiti, se avete troppi impegni cercate di delegare. Non ultimo, mettete le distanze da chiunque tenti di stressarvi e minare il vostro equilibrio. Amore: in coppia, il partner si diverte a prendervi in giro, il che tra di voi crea un’atmosfera dolce e amichevole e al contempo allegra e piccantina. Soli: se avete pensato solo al lavoro, al successo, oggi cambierete idea: un incontro potrebbe farvi capire che la vera priorità è l’amore.

Oroscopo 23 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Ad attendervi c’è un bel fine settimana in cui al centro della scena c’è il tempo libero e il divertimento. Potreste anche pensare a una questione che un po’ vi agita e che al momento non potete risolvere ma ciò non vi impedirà di godere di bei momenti. Ciò vuol dire che siete positivi, concentrate l’attenzione soltanto su ciò che funziona. Amore: in coppia, se il partner dovesse chiedervi di praticare insieme il suo hobby preferito, provate ad assecondarlo. Non vi pentirete ed è anche un bella prova d’amore. Soli: oggi prendete coscienza del fascino, del vostro carisma e siete pronti a fare conquiste. Vi troverete al centro della scena!

Oroscopo 23 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le nuove idee, soprattutto riguardo alle finanze e al miglioramento del reddito possono rivelarsi stimolanti. Con un cambio di prospettiva, potreste trasformare la vostra situazione finanziaria e di conseguenza avere maggiore sicurezza. Al contempo, sentitevi liberi di indulgere e concedervi anche un po’ di divertimento! Amore: in coppia, riuscirete a sciogliere i nodi della relazione attraverso una comunicazione chiara e diretta. Non dovrete fare i salti mortali per esprimervi ma essere solo sinceri e diretti. Andrà a vantaggio di entrambi. Soli: conversazioni interessanti con un persona e in serata potrebbero essere molto bollenti.

Oroscopo 23 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Non è una giornata in cui rimuginare a manetta: lasciate alle spalle il passato e andate avanti. Acchiappate al volo le opportunità e premete l’acceleratore. Smettete di voltarvi indietro e concentratevi sul futuro! Iniziate a preparare nuove avventure personali o professionali così da essere i protagonisti vincenti della vostra vita! Amore: in coppia, avrete la libertà di fare il punto sulla relazione e considerare cosa dovete fare. L’entusiasmo iniziale potrebbe svanire un po’, ma prima di saltare alle conclusioni concedetevi del tempo. Soli: deciderete di stare più ai comodi di una persona che vi sta illudendo. Saggia scelta.

Oroscopo 23 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una splendida giornata per impegnare le energie in un’esperienza, un’avventura che non pensavate fosse possibile. Lanciatevi a capofitto in nuovi progetti poiché il timone è nelle vostre mani e la fortuna è dalla vostra parte. Non preoccupatevi dei dettagli. Amore: in coppia, un progetto riprende slancio, avete trovato una soluzione innovativa e ciò vi dà entusiasmo e gioia. Può riguardare la casa, il settore immobiliare. Soli: potreste soccombere al fascino di una persona molto intrigante con cui parlate da qualche tempo. In programma c’è una grande passione!

Oroscopo 23 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se ultimamente siete stati molto concentrati sul lavoro, potreste aver trascurato la vita privata e le tensioni con una persona cara oggi arrivare al culmine. Rallentate il ritmo e al contempo, visto che i passaggi odierni vi rendono impulsivi, riflettete due volte prima di parlare o rileggete attentamente sms ed e-mail. Amore: in coppia, se già l’atmosfera non è al top questo venerdì voi o il partner potreste scatenare qualche litigio. Per oggi meglio evitare confronti. Soli: non siete dell’umore giusto per trovare l’anima gemella e i vostri sbalzi d’umore rischiano di far scappare chi vi corteggia…

Oroscopo 23 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se ne avete abbastanza di farvi carico di tutto, assumere delle responsabilità che competono ad altri, è tempo di mettere dei limiti. Riorganizzate, se possibile, il vostro programma di lavoro e delegate alcune cose stando tuttavia molto attenti che le persone a cui vi affidate siano davvero all’altezza del compito. Amore: in coppia, nel menu del giorno vi aspetta qualche battibecco, dovrete rivedere alcune aspettative. Soli: se stai aspettando una chiamata, potreste dover aspettare a lungo. Più vi fissate su questo desiderio, più forte sarà la delusione. Pensate invece che l’altro/a potrebbe avere una buona ragione.

Oroscopo 23 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni accentuano la vostra sete di avventura ma è una giornata in cui fare tutto con calma e rilassarvi. Siete un po’ stressati, anche perché avete detto sì alle parecchie richieste di chi vi circonda. Evitate chi richiede estenuanti livelli di attenzione o che, peggio ancora, hanno un atteggiamento negativo. State alla larga! Amore: in coppia, sfruttate i transiti odierni per dare nuovo slancio alla relazione. Ad attendervi c’è una bella giornata. Se stavate aspettando una svolta è probabile che ci sia oggi. Soli: pronti ad amare di nuovo. Un incontro con conseguente innamoramento può cambiare tutto. Gli astri esaudiscono il vostro desiderio.

Oroscopo 23 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In questo momento state impegnando parecchie energie nel lavoro, nella carriera, siete spinti a scoprire nuove opportunità che vi apriranno le porte. Ma per lanciarvi in qualsiasi cosa interessante che si presenti, prima è necessario fare attentamente il punto dell’attuale situazione e mollare tutto ciò che non vi serve più. Amore: in coppia, a furia di correre, avevate entrambi dimenticato l’essenziale: la vita a due. Il partner ricorda improvvisamente tutto ciò che vi piace e vi ricoprire di attenzioni. Ammettetelo, è delizioso. Soli: riuscirete a voltare pagina liberando di un’attrazione malsana. Un nuovo incontro sarà d’aiuto a prendere le distanze.

Oroscopo 23 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno solitamente si attiene alle regole ma con i passaggi odierni potreste essere spinti a cercare qualcosa che dia una scossa al solito quotidiano, che aggiunga un tocco in più di entusiasmo. Forse un viaggetto in un posto che non conoscete potrebbe mettervi in grado di rigenerare le energie. Amore: in coppia, volete fare tutto di testa vostra ma nella vita a due non funziona così. Trovate dunque un compromesso. Ne trarrete risultati positivi. Soli: siete troppo esigenti, il che non fa sperare in buoni rapporti. Se avete un appuntamento evitate reazioni scortesi. Se non ce la fate, puntate a un bel film, al cinema non c’è bisogno di parlare!

Oroscopo 23 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siete ottimisti, pensate in grande, sentite che potrebbero aprirsi nuove porte e non sbagliate. Tuttavia per il momento mettete un freno alle spese eccessive, cercate dei modi per tagliare i costi e fissare delle scadenze per saldare eventuali debiti. Il budget troverà un buon equilibrio e potrete persino risparmiare per il futuro. Amore: in coppia, raccontare le vostre preoccupazioni ad amici e familiari non è una bella idea. Confidatevi invece con il partner, troverete un dolce e ottimo sostegno. Soli: deciderete di uscire un po’ di più o di trascorrere più tempo sui siti di incontri. E chi cerca trova…

Oroscopo 23 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sempre altruisti e generosi, è una giornata in cui non sarebbe male dire dei no, in particolare a un amico o a un persona cara che fa regolarmente delle richieste. Avete tante cose da fare per cui la cosa migliore è mettere uno stop. Pensate prima di tutto a voi e comunque anche a rilassarvi: ne avete pieno diritto. Amore: in coppia, dovete chiarire alcuni punti ma cercate di prendere le distanze dagli eventi. Liberate la mente dal sovraccarico emotivo. Esprimete le vostre aspettative con la massima sincerità. Soli: avete l’arte e il modo di piacere, di conquistare senza difficoltà. Se qualcuno vi attrae andate dritti al punto e il coraggio ripaga.