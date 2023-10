L’oroscopo del 23 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 23 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

ll Sole entra in Scorpione, dove già sostano Mercurio e Marte: nelle prossime quattro settimane le questioni finanziarie e le relazioni strette potrebbero richiedere delle modifiche o ulteriori cambiamenti. In generale, avvertirete la necessità di migliorare e trasformare voi stessi! Tutto ciò che intraprenderete avrà la possibilità di andare in porto poiché sarete grandi osservatori, rifletterete con calma e soltanto dopo entrerete in azione. Se avete bisogno di chiedere un prestito, è il momento giusto, non troverete ostacoli. Amore: in coppia, Sole-Mercurio-Marte in Scorpione risvegliano un’intensa passione: lasciate che questa energia vi guidi in una danza di seduzione con il partner. Assaporate ogni momento di amore e complicità. Soli: incontri emozionanti, preparatevi a vivere nuove esperienze! Potrebbe scattare un’attrazione reciproca.

Oroscopo 23 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole sbarca in Scorpione e raggiunge Mercurio e Marte: le relazioni personali e di lavoro sono al centro della scena: potrebbero esserci dei disaccordi e spetterà a voi calmare le persone – particolarmente irritabili – evitando di gettare olio sul fuoco. Al contempo potreste chiedervi cosa fare per promuovere lo sviluppo professionale. Se siete in società con una persona, tenete presente che la situazione potrebbe complicarsi. A quel punto deciderete se chiudere e mollare tutto senza rimpianto oppure cercare di migliorare la relazione. Amore: in coppia, nonostante i vostri sforzi per esprimere le emozioni in modo pacifico, potrebbero esserci dei malintesi. Una piccola attenzione, come un dolce bacio, potrebbe tuttavia alleggerire l’atmosfera. Soli: con gli aspetti odierni non è la giornata ideale per trovare l’amore. Dovete avere pazienza…

Oroscopo 23 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il Sole che entra in Scorpione – dove sostano già Mercurio e Marte – le prossime quattro settimane sono perfette per eliminare alcune abitudini malsane e fare un controllo sulla salute. Cercate di seguire una dieta sana e, inoltre,visto che potrebbe circolare un po’ di nervosismo, di praticare un po’ di esercizio fisico, così da sentirvi più rilassati. La presenza di tre pianeti in Scorpione, vi spingerà a organizzare il quotidiano e a portare a termine ciò che iniziate. La produttività sarà al top, nel lavoro dimostrerete la vostra abilità e competenze. Amore: in coppia, Una buona dose di fantasia e reciproca attrazione, vi fa sentire più forti, più felici, più disposti a ridere dei piccoli problemi. Splendida giornata! Soli: affascinanti, dovete lasciare alle spalle le inibizioni e sfruttare le belle opportunità che si presentano. Il coraggio di seguire la voce del cuore sarà ricompensato!