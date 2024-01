L’oroscopo del 28 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 28 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Grazie all’entusiasmo e determinazione riuscirete a superare la tentazione di rimandare qualcosa. Se avete dei dubbi su come portare avanti un piano, un progetto, i passaggi odierni vi dotano di grande sicurezza e li supererete! Potreste essere agitati all’idea di dare il via ma sarete sorpresi del risultato positivo. Se qualcuno, infine vi offrirà un aiuto dovete accettare andando oltre l’orgoglio: avete aiutato molte persone a superare situazioni difficili, dunque perché dovreste rifiutare loro la possibilità di ricambiare il favore? Amore: in coppia, la passione è al top, che si tratti di parole o gesti oggi mostrate tutto l’amore che provate per il partner! Soli: è la giornata ideale per conoscere nuove persone, dare il via a conversazioni romantiche o recarvi a un primo appuntamento!

Oroscopo 28 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto tra Venere e Giove nel vostro segno, se vi sentite annoiati dal solito quotidiano è arrivato il momento di ampliare gli orizzonti, pensare fuori dagli schemi e ciò comportare dei viaggi letterali o di tipo figurato. Il punto è che vi siete talmente organizzati al punto da non lasciare spazio a eventuali interruzioni di programma. Eppure un po’ di avventura aggiungerebbe un po’ di pepe alla vostra vita. Provateci. Al contempo, è una giornata in cui tentare la fortuna al gioco: potreste vincere una piccola somma di denaro. Amore: in coppia, rinnovata passione! Con la dolce metà vivrete momenti di amore intenso, sarete reciprocamente premurosi! Soli: avete la ferma intenzione di lanciarvi in un’avventura romantica! Lo farete ma occhio a muovervi con eleganza…

Oroscopo 28 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

È una giornata vivace e piacevole, sono favoriti gli incontri con gli amici di sempre e i nuovi contatti. Avete voglia di vivere nuove esperienze e proprio con una persona conosciuta di recente potreste stabilire un bel legame, soprattutto se riguarda gli affari o delle questioni sociali. Su un altro piano: una situazione potrebbe arrivare al culmine, dunque la cosa migliore è affrontare con cautela gli argomenti delicati e rendere tutto più semplice. Tuttavia, ricordate che i disaccordi spesso sono d’aiuto a far crescere una relazione. Amore: in coppia, oggi il partner potrebbe essere un po’ aggressivo, potrebbe punzecchiarvi e voi rischiare di reagire… Soli: non è una giornata favorevoli agli incontri né alle conversazioni romantiche. Andrà meglio domani.

Oroscopo 28 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Vi sentite pronti e determinati a realizzare un progetto o a raggiungere un obbiettivo? E’ tempo di prendere un’iniziativa coraggiosa! Certo, potrebbero presentarsi delle sfide ma sarete in grado di aggirarle. Non è escluso che siate sul punto di entrare in società con una persona e sarà per entrambi un’esperienza molto positiva. L’impegno e la perseveranza vi consentiranno di ottenere il successo. Su un altro piano: in caso di discussione con qualcuno, cercate di chiarire prima che la situazione prenda una brutta piega. Amore: in coppia, la tenerezza occupa un posto importante nonché la voglia di coccolarvi. Occhio alla permalosità, fate invece leva sul senso dell’umorismo. Soli: in programma ci sono degli incontri inattesi ma non dovete confondere un’avventura con una storia seria. Per scegliere la persona giusta fidatevi dell’istinto.

Oroscopo 28 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ domenica, dunque rilassatevi, rallentate il ritmo e per oggi accantonate il lavoro, le responsabilità. Prendete tutto con calma, correre non serve a niente: con il buon aspetto Venere-Giove è indispensabile pensare al vostro benessere! Che ve ne rendiate o meno conto, lavorare eccessivamente fa arrivare lo stress a livello psicofisico e potete eliminarlo canalizzando le energie in un’attività sana e che al contempo vi diverta. Domani vi sveglierete pimpanti, avrete la forza necessaria nonché l’entusiasmo per affrontare la settimana di lavoro! Amore: in coppia, circolano delle tensioni ma perché siete molto esigenti, impulsivi e orgogliosi. Datevi una regolata… Soli: siete poco tolleranti e non è il massimo per incontri e appuntamenti.

Oroscopo 28 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Molto più intuitivi del solito oggi capterete il significato nascosto di alcune parole che nel corso delle conversazioni vi diranno gli altri. Sentirete che ciò che affermano non riflette minimamente i loro pensieri. Questa capacità è evidentemente molto utile, ma può essere anche molto pericolosa. Potreste percepire cose che non dovreste. Se dunque penserete che alcune persone di potere siano false, fate attenzione al modo in cui lo rivelerete agli altri. Potrebbe avere un effetto boomerang e ritorcersi contro di voi. Amore: Complicità, amore, con il partner siete più innamorati che mai. La vostra relazione ha un futuro luminoso e ne siete pienamente consapevoli. Soli: in programma c’è una sorpresa: se avete perso i contatti con una persona che vi ha affascinato è probabile che oggi la rivedrete. Romanticismo e tenerezza!

Oroscopo 28 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una bella domenica, piacevole, ideale per uscire con gli amici, soprattutto quelli con cui non vi incontrate da un po’ di tempo. Qualsiasi conversazione sarà divertente e rilassante! Anche se doveste solo fare una videochiamata o mandare dei messaggi, sarà sempre meglio che non comunicare affatto. Non è escluso che avrete un incontro, perfetto per consolidare una proposta commerciale o collaborare a un’idea brillante. L’altro prende molto sul serio voi, le vostre competenze e ha intenzione di concludere. Amore: in coppia, è una giornata in cui amarvi, conversare e avere anche qualche battibecco. D’altra parte l’amore non è bello se non è litigarello… Soli: flirt e avventure, per una volta lasciatevi andare. Vivete alla giornata senza pensare al futuro!

Oroscopo 28 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Vergine forma un aspetto armonioso con Venere e Giove: è una domenica in cui siete rilassati, più aperti, simpatici e disponibili nei confronti di chi vi circonda. Al contempo, se avete intenzione di chiarire una questione con una persona, un amico o familiare, parlate sinceramente, evitate di perdere tempo a ripetere mentalmente ciò che direte. I transiti odierni vi dotano di eloquio sciolto, di una bella dose di diplomazia, dunque non esitate a esprimervi, dovete battere il ferro finché è caldo! Amore: in coppia, se il partner è di cattivo umore o dice cose spiacevoli, sarà difficile mantenere la calma… Evitate di offendervi, andate oltre. Soli: se aspettate una telefonata o un sms da una persona, non è giornata. Ciò non vuol dire che scomparirà dal vostro orizzonte.

Oroscopo 28 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se i dettagli di un progetto a cui lavorate da molto tempo vi stressano, accantonate l’ansia e l’inquietudine: tra oggi e domani potrebbero arrivare buone notizie, saranno una sferzata di energia! Il pensiero positivo e la motivazione saranno d’aiuto a rimettervi in carreggiata e pronti per lo sprint finale verso il sospirato traguardo. Questo cambiamento di atteggiamento vi permetterà di dare il massimo ma non solo: vi permetterà di impressionare favorevolmente una persona la cui opinione per voi conta molto. Amore: in coppia, la generosità e la disponibilità nei confronti del partner, vi rende insostituibili. Non potrebbe mai fare a meno di voi! Soli: se incontrate qualcuno che vi attrae, ditelo e lanciate un invito! E’ una giornata in cui tutto è possibile.

Oroscopo 28 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’armonia tra Venere nel vostro segno e Giove in Toro, annuncia una splendida giornata in cui vi sentite al top, guardate alla vita con ottimismo ed entusiasmo. Nei confronti di chi vi circonda avete l’effetto calamita, le persone sono attratte da voi. Lavoro o vita personale, toccherete con mano che gli altri vi ammirano e ciò vi farà sentire speciali e fortunati. Quanto tempo era che non avevate questo senso di benessere? Potreste inoltre rivedere con grande piacere un buon amico che ultimamente avevate perso di vista. Amore: in coppia, l’amore vi mette le ali! Insieme al partner siete felici, c’è gioia e grandi slanci di passione! Soli: guarderete un amico/a con occhi diversi. E se l’amore e la felicità fossero state proprio davanti a voi senza che ve ne siate resi conto?

Oroscopo 28 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Capricorno è in perfetta armonia con Saturno e Giove, il che è una promessa che nel giro di qualche mese finanziariamente vi sentirete rassicurati. Il denaro entrerà più facilmente nelle vostre casse e proverete una sicurezza che non avevate da tempo. Tenete presente che in questo momento fortunato, nel lavoro, negli affari o in qualsiasi altra questione, potete chiedere dei favori, con la certezza che riceverete risposte positive. Il buon aspetto Mercurio-Urano, infine, indica che risolverete un problema di tipo pratico. Amore: in coppia, pronti a parlare di alcune questioni delicate con il partner e troverete le parole giuste per convincerlo/a fare a modo vostro. Soli: sfrutterete pienamente la vostra libertà: flirt o avventure oggi farete una strage di cuori!

Oroscopo 28 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Mercurio-Urano indica che una conversazione con un amico o un conoscente scatenerà il vostro entusiasmo per qualcosa che non avete mai prima d’ora preso in considerazione. Se capite che racchiude il potenziale che potrebbe fare la differenza nella vostra vita, vale la pena di andare a fondo. La vita sociale brilla, dunque uscite, vi divertirete a incontrare nuove persone, parlare con gli amici di sempre. E’ il momento ideale per socializzare ed esprimere le vostre idee e opinioni. Amore: in coppia, nonostante l’intensa giornata di lavoro, trovate il tempo da dedicare alla dolce metà. Una cenetta romantica accenderà il desiderio… Soli: i pianeti vi offrono l’opportunità di chiudere con il passato. Concedetevi una pausa di riflessione: è utile prima di aprire il cuore a un nuovo amore.