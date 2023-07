L’oroscopo del 28 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 28 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Vi sentirete pronti a dare una scossa alla vita sociale, fino a dicembre potrete definire gli obbiettivi futuri. Avrete modo di toccare con mano che i contatti, le conoscenze, nel lavoro vi saranno di grande aiuto. Una persona in particolare aprirà la porta che vi permetterà di raggiungere un obbiettivi, realizzare un’aspirazione che inseguite da tempo. Puntate in alto, lavorate sodo e otterrete il meritato successo. Infine, ottima notizia: probabilmente nei prossimi mesi, nel lavoro guadagnerete di più. Amore: in coppia, vi sentirete entrambi appagati e felici. Approfittatene… Soli: voglia di uscire, frequentare, fare qualche follia. E probabilmente farete uno o due incontri. Se saranno interessanti, lo stabilirete voi.

Oroscopo 28 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Avrete modo di progredire nella carriera, far brillare la reputazione. Raggiungerete nuove vette, a portata di mano ci sono nuove e importanti vittorie professionali. Non è esclusa una promozione, il riconoscimento del vostro impegno, potrebbe arrivare un bonus. Da parte vostra, in questi mesi lavorate sodo così da mostrare a tutti il vostro talento. La tenacia, la perseveranza, le lotte del passato vi hanno permesso di evolvere e ora continuerete a crescere. Amore: in coppia, potrebbe esserci una presa di coscienza: positiva o negativa, dipenderà da come procede la relazione. Soli: potreste ripensare al passato. Avete forse agito male con un/a ex? A volte è meglio lasciare il passato alle spalle. Chiedetevi invece come non commettere più lo stesso errore.

Oroscopo 28 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Da oggi fino a dicembre vi sentire più ottimisti e fiduciosi, si riaccenderà la voglia di provare nuove idee. Se avete vissuto una situazione frustrante vi sarà più facile affrontarla e scoprire dei modi ingegnosi per contrastare i rallentamenti. Nei prossimi mesi arriveranno belle opportunità che vi consentiranno di progredire. Amore: in coppia, circolano tensioni, al minimo commento partite in quarta. Evitate discussioni inutili. Soli: non sapete bene cosa volete, cambiate idea ogni nanosecondo. Chi vi piace al mattino nel pomeriggio vi annoierà.

Oroscopo 28 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete avuto delle difficoltà finanziarie, vedrete arrivare presto dei benefici. Fino a dicembre, avrete la possibilità di gestire con rinnovata sicurezza eventuali problemi che vanno avanti da tempo. Al contempo, vorrete guadagnare di più e sarete disposti a fare il possibile per trovare nuove possibilità, nuovi modi per far lievitare le entrate, contattare le persone giuste. Nel lavoro non è escluso l’arrivo di un bonus. Amore: in coppia, siete molto reattivi e rischiate di scatenare qualche litigio con il partner. Soli: molto diffidenti, per oggi la cosa migliore è mettere tra parentesi gli affari di cuore.

Oroscopo 28 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste avere dei problemi in alcune relazioni, ed è possibile che con alcune persone abbiate vissuto dei momenti difficili, che hanno messo alla prova il legame. Da oggi e fino a dicembre, ci sarà brio, una nota frizzantina nelle amicizie e nelle relazioni importanti. Eviterete di concentrarvi su ciò che non va e sarete pronti a sistemare le situazioni. Qualsiasi trattativa o accordo, andrà inoltre a buon fine. Amore: in coppia, occhio ai conflitti, alle divergenze di punti di vista. Cercate di mantenere l’armonia. Soli: inquieti, impazienti ma conquistare e poi battere in ritirata alla minima cosa che vi disturba non è il modo migliore per fare vostro un cuore.

Oroscopo 28 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino a dicembre il lavoro sarà particolarmente gratificante, se siete in cerca di un impiego potreste trovare quello che fa per voi. Se vi sentite prigionieri della routine, lo stile di vita non è all’altezza delle vostre aspettative le cose inizieranno a migliorare. Avrete modo di vedere nuove possibilità, sarete più ottimisti e avventurosi. Amore: in coppia, oggi avete la tendenza a vedere solo i difetti del partner e non potrete fare a meno di farli notare. Occhio a come vi esprimete. Soli: vi sentite un po’ scoraggiati, il morale non al top. Ma si tratta di uno stato d’animo passeggero.

Oroscopo 28 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Un nuovo interesse per qualche mese sarà al centro della vostra attenzione. La creatività sarà al top e potrete canalizzarla anche nella professione o in un hobby. Avrete la possibilità di esprimere il vostro talento, mostrare le vostre abilità, essere più intraprendenti e al contempo pratici. Amore: in coppia, amate il partner, ricambia e tra voi non ci sono segreti né finzioni di alcun tipo. Soli: meno sotto pressione per dare il via a una storia, il che vi permette conversazioni leggere con chi vi corteggia.

Oroscopo 28 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se alcuni aspetti della vita domestica hanno scatenato stress, tornerà la fiducia che le cose cambieranno in meglio. E sarà così, forse molto prima di quanto pensiate. Potreste anche trasferirvi per motivi di lavoro o in una nuova posizione vicino a casa. Se lavorate da casa, potreste cambiare l’arredamento così da essere più produttivi. Amore: in coppia, è la giornata ideale per parlare del futuro, di tutto ciò che avete a cuore. Fate cadere eventuali barriere. Soli: voglia di testare il potere di seduzione e armati di un sorriso irresistibile, partirete alla conquista dell’amore.

Oroscopo 28 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nei prossimi mesi avrete modo di adottare nuovi modi per comunicare, apprendere, spostarvi. E’ il momento giusto per gettare le basi di progetti futuri o apprendere nuove competenze. La vostra intelligenza e l’ottimismo presto ripagheranno alla grande. Dovete solo essere pronti a rischiare. Cambierete, evolverete, migliorerete al punto che voi per primo non vi riconoscerete. Amore: in coppia, stessi obbiettivi, stessi progetti, ma occhio senza rendervene conto a perdere di vista la realtà. Soli: non avete intenzione di ascoltare sviolinate, chiacchiere a vuoto e lo direte chiaramente.

Oroscopo 28 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel settore delle finanze fino a dicembre, avrete fiducia nella vostra situazione finanziaria, probabilmente grazie a un aumento, a un nuovo lavoro o alla crescita della clientela.. Se avete intenzione di guadagnare di più e sentirvi al sicuro, potreste correre piccoli rischi calcolati, come ad esempio avviare un’attività secondaria. Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che le cose si muovano, ma a suon di perseveranza ce la farete. Amore: in coppia, difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni negative. Esprimetevi con le parole giuste. Soli: senso dell’umorismo pari a zero e le conversazioni saranno a dir poco complicate.

Oroscopo 28 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avrete il morale risollevato, soprattutto se una situazione vi ha stressato, avrete più motivi per essere soddisfatti della vostra vita. Riflettere su un desiderio che avete particolarmente a cuore, cercate di capire cosa veramente desiderate. Potreste ottenerlo. Non solo: in questi mesi lanciate il più possibile nuove iniziative professionali. Amore: in coppia, lasciatevi coccolare dal partner, rilassarvi in sua compagnia è il bel programma della giornata. Soli: siete selettivi ma se avete la possibilità di scegliere perché no? In ogni caso tenete presente che facendo troppo i/le difficili rischiate di perdere qualche buona occasione.

Oroscopo 28 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avrete più speranza, il sentore che stavate iniziando un nuovo capitolo della vostra vita. Sognerete ad occhi aperti, e vi ritroverete a fantasticare su progetti professionali significativi che vorreste concretizzare nei prossimi anni. Ed è proprio in questo momento che inizierete a svilupparli passo dopo passo. Amore: in coppia, non siete di buonumore, qualsiasi commento del partner vi fa mettere sulla difensiva. Rilassatevi! Soli: c’è chi vi corteggia ma poi si tira indietro raffreddato/a dal vostro atteggiamento o dalle reazioni. Vale il consiglio di cui sopra: relax!