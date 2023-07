L’oroscopo del 29 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 29 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Si annuncia un periodo impegnativo. Se vi siete dedicati agli hobby, allo sport, alla vita sociale, ora le cose cambieranno. Sarete spinti a organizzarvi, pianificare il successo lavorativo che, con l’impegno, sicuramente otterrete. Bisognerà riflettere prima di agire, il che non sarà un male. In questo periodo lo spirito critico sarà comunque accentuato. Amore: in coppia, tra voi e il partner c’è una sorta di intesa segreta che consolida la relazione, l’amore e il vostro morale. Soli: l’aria profuma d’amore. Accettate qualsiasi invito e ciò vi permetterà di incontrare l’altra metà della mela.

Oroscopo 29 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Avrete splendide energie. Dove le impegnerete? Se le canalizzerete nel lavoro dovrete accelerare il ritmo e dimostrare maggiormente le vostre competenze. Se siete in vacanza, avrete ugualmente voglia di entrare in azione e praticare ad esempio uno sport, fare lunghe camminate, andare in bicicletta così da mantenere la forma. Per oggi, prima di lanciarvi in un piano o un progetto, dovete riflettere. Amore: in coppia, per risolvere un problema nella relazione, esiterete tra ragione e sentimento. Prendete del tempo per decidere. Soli: cercate di essere più diplomatici e in caso d’incontro se volte conquistare non parlate soltanto di voi.

Oroscopo 29 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste avere una rinnovata determinazione ad abbellire la vostra abitazione. Se ultimamente il disordine ha preso il sopravvento sarete spinti a sistemare, a organizzare lo spazio in cui vivete, a semplificare il modo di fare le pulizie. Potreste essere più esigenti e critici del solito ma non è escluso che gli altri siano aggressivi nei vostri confronti. Potrebbe trattarsi di un collega o di un familiare. Amore: in coppia, con il partner farete dei progetti e sarete d’accordo su tutto. Soli: è una giornata in cui potrebbe nascere una storia d’amore ricca di passione!

Oroscopo 29 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se dovrete prendere decisione di qualsiasi tipo, non esiterete. .Se inoltre, siete stati travolti da cose da sbrigare, tutto andrà nella giusta direzione. Dovete firmare dei documenti, prendere appuntamenti importanti? E’ il momento ideale per farlo. E se volete approfondire lo studio di un argomento, dedicare la vostra attenzione vi piacerà, vi gratificherà. Amore: in coppia, molto esigenti con il partner e vi ama così tanto che non oserà dire nulla… Soli: siete permalosi e rischiate di allontanare una persona che per voi prova dei sentimenti.

Oroscopo 29 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ possibile che vi troverete di fronte a questioni finanziarie da sistemare, bollette da pagare… Il che vi spingerà a voler aumentare le entrate attraverso alcune iniziative inedite.Piccole azioni che tuttavia faranno la differenza in positivo. Sicuramente avrete un approccio più audace riguardo agli affari, al denaro e, inoltre, avrete voglia di dimostrare quanto valete. Amore: in coppia, giornata magica, con il partner sarete travolti dal desiderio. L’atmosfera è bollente! Soli: all’orizzonte si profila una love story: l’altro/a sarà attratto/a dalla vostra forza e dal fascino.

Oroscopo 29 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avrete parecchie possibilità per affermarvi nella professione, sarete intraprendenti e pronti a ottenere ciò che volete. Il ritmo delle giornate sarà accelerato, riprenderete in mano i progetti chiusi in un cassetto, se avete avuto difficoltà ad affrontare un problema ora lo risolverete. Avete motivazione ma, al contempo, siete molto impulsivi. Non è escluso, affatto, che nelle prossime settimane scatenerete qualche litigata. Amore: in coppia, cercate di dare la priorità al partner, in caso di discussione evitate di chiudervi a riccio e puntate al dialogo. Soli: un incontro interessante, potrebbe scattare una passione reciproca. Ciao ciao solitudine!

Oroscopo 29 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La vita sociale continua a brillare ma ora state entrando in una fase in cui è d’aiuto fermarvi un po’ e fare un bilancio, esaminare con calma i vostri obbiettivi, i desideri, i vostri bisogni. Avrete l’opportunità di portare a termine progetti di vecchia data, chiudere le questioni in sospeso e trovare una soluzione a problemi che vi hanno sottratto tempo ed energie. Amore: in coppia, non sentite il bisogno di controllare tutto e questa elasticità ti permette di creare un’atmosfera armoniosa. Soli: la solitudine vi pesa? Uscite, andate alla conquista di un cuore! Cercate di essere più intraprendenti.

Oroscopo 29 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Indirizzerete instancabilmente le vostre energie verso il completo raggiungimento degli obbiettivi. Avrete la vostra vita più facile e allegra, con maggiori opportunità per socializzare, rilassarvi e divertirvi in buona compagnia. Al contempo, sarete spinti ad ampliare la cerchia dei contatti, anche riguardanti gli affari e il lavoro. E oggi, a portata di mano potrebbe esserci una vittoria professionale. Amore: in coppia, eviterete abilmente qualsiasi conflitto, la cosa che più desiderate è l’armonia. E il partner fortunatamente ha lo stesso stato d’animo. Soli: aspettate ad avvicinare la persona che vi attrae? Fatevi avanti, prima che sia troppo tardi…

Oroscopo 29 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avrete un’opportunità per prendere l’iniziativa nel lavoro e perseguire le vostre ambizioni con grande determinazione. Non è escluso che potreste avere dei conflitti con figure che rappresentano l’autorità o affrontare delle sfide riguardanti la vostra reputazione. Inizierete inoltre a pensare di più a ciò che serve per realizzare qualcosa di importante. Quali piccoli e grandi passi sono necessari per dare vita a un progetto che avete a cuore? Amore: in coppia, riuscirete a gestire alla grande eventuali tensioni. Qualsiasi conversazione sarà equilibrata. Soli: giornata propizia all’amore, ideale se avete intenzione di dichiararvi o per incontrare la persona giusta.

Oroscopo 29 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’atmosfera sarà più leggera e vi permetterà di affermare idee e opinioni. Se siete stati impegnati a risolvere problemi importanti, e ce l’avete fatta, ora sarete pronti a lanciarvi in qualcosa di nuovo e di diverso. La voglia di uscire dall’ambiente abituale potrebbe essere più forte del solito e non sarebbe una sorpresa, dunque, se decideste di concedervi qualche viaggio. Amore: in coppia, circola un po’ di agitazione ma non permettete che il vostro malumore guasti l’armonia con il partner. Soli: notate in fretta i difetti di chi vi corteggia e non vi date la possibilità di conoscere meglio l’altro/a. Il che è un errore.

Oroscopo 29 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nel settore delle relazioni, potrete rafforzare i legami importanti di lavoro o nella vita personale, a patto che siate disposti a collaborare o scendere a qualche compromesso. Nel settore degli affari, se dovete chiarire qualcosa, cercherete delle soluzioni così da operare un cambiamento. Già oggi potreste portare a termine con successo una negoziazione o un accordo. Amore: in coppia, avvertite il forte bisogno che il partner vi ammiri, vi dica che siete unici. Forse volete essere rassicurati sui suoi sentimenti. Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma non cederete al richiamo della passione. Vorrete conoscere meglio la persona.

Oroscopo 29 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il settore delle relazioni in questo periodo sarà abbastanza animato e voi sarete impazienti, più irritabili del solito, molto diretti su cose che normalmente cercate di evitare. Potrebbero esserci delle tensioni, dei conflitti ma alla fine si rivelerà un fatto positivo: lavoro o vita personale, avrete la possibilità di affrontare e chiarire definitivamente alcune questioni importanti. Amore: in coppia, con il partner parlerete di progetti futuri. Avete bisogno di sapere che è d’accordo con voi su tutto. Soli: voglia di testare il potere di seduzione, lo farete lasciando alle spalle la timidezza. E nessuno sarà indifferente.