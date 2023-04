L’oroscopo del 25 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 25 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste avere parecchi impegni che prendono tempo ma avete in mente un piano o un progetto, sapete cosa volete, accantonerete il resto e vi impegnerete a tutto campo. Una volta che l’obbiettivo inizierà a prendere slancio vi concederete un po’ di relax. Ma fino ad allora, direte no alle distrazioni, vi concentrerete e lavorerete sodo. Amore: in coppia, siete impegnatissimi, d’accordo, ma cercate di mostrare il vostro amore, di essere più comunicativi e ricettivi alle esigenze del partner. Soli: se sentite che un appuntamento ha buone possibilità di portare a una relazione seria, probabilmente non sbagliate!

Oroscopo 25 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete la consapevolezza che è arrivato il momento di mollare qualcosa e il buon aspetto Sole-Saturno potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase. Al contempo, potreste condividere con successo alcune delle vostre competenze con altre persone oppure un lavoro di squadra è d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi in modo più efficiente. Amore: in coppia, nella relazione c’è un’atmosfera piacevole e serena, vi amate più di sempre. Il che vi permette di parlare di nuovi progetti futuri. Soli: è una giornata che favorisce gli incontri romantici. Se riuscirete a dare una spintarella al destino, sarà ancora più fruttuosa.

Oroscopo 25 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste essere motivati a completare un progetto che avete lasciato incompiuto e ciò farvi sentire più produttivi e organizzati. In questo momento, volete rallentare il ritmo così da esaminare gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere in modo realistico e questa chiarezza migliora la capacità decisionale. Amore: in coppia, tra tenerezza, seduzione e romanticismo, vi sentirete ampiamente appagati. La relazione è spumeggiante e con il partner farete grandi progetti per il futuro. Soli: i pianeti accendono i riflettori sull’amore e attirate belle persone. In programma c’è un’avventura emozionante e non sarete in grado di resistere.

Oroscopo 25 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Sole-Saturno avere un approccio realistico alle vostre relazioni può essere molto utile. Cercate di avere aspettative meno alte poiché aspettarvi troppo, da voi stessi e dagli altri, può creare dei problemi. Tanto più che amici e familiari mostreranno o vi offriranno il loro sostegno e ciò vi farà provare maggiore sicurezza. Amore: in coppia, i passaggi rafforzano la relazione, insieme al partner siete pronti a realizzare nuovi progetti a due. Con la dolce metà pensate al futuro. Soli: potreste incontrare una persona attraverso i social network. L’intesa sarà immediata, intensa e appassionata. Avrete un solo desiderio, incontrarlo/a il prima possibile. Gli ostacoli? Non ci penserete proprio.

Oroscopo 25 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

La vostra attenzione è puntata sulla sicurezza finanziaria ed è probabile che oggi svilupperete un piano per avere maggiore tranquillità. Al contempo, con il buon aspetto Sole-Saturno è anche un’ottima giornata per entrare in contatto con persone che pensate siano d’aiuto a dare una svolta al vostro percorso professionale. Amore: in coppia, potreste rendervi conto che non potete controllare la vita del partner, tanto più che proprio voi, spesso, volete più libertà. Soli: non siete più sicuri di quello che volete. Siete combattuti tra il bisogno di indipendenza e il desiderio di amare ed essere amati.

Oroscopo 25 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Sole-Saturno è possibile che prenderete le distanze dal mondo circostante ma per impegnarvi al meglio nel lavoro o in un progetto che avete a cuore. Ciò che farete non passerà inosservato ed è probabile che vi valga belle gratificazioni, elogi che farete bene ad accettare con gioia. Non capita tutti i giorni! Amore: in coppia, è una giornata romantica, con il partner siete due anime in nocciolo. Potreste avere una conversazione significativa riguardante il matrimonio o una convivenza. Soli: gli amici potrebbero aver organizzato, a vostra insaputa, un incontro con una persona che potrebbe piacervi. Una splendida idea che funzionerà a meraviglia. Entrambi vi innamorerete!

Oroscopo 25 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni potrebbero spingervi a dare il via a qualcosa che avete in mente da qualche tempo. E’ il momento ideale per fare il lavoro preparatorio così da costruire su solide fondamenta. Ci sarà chi avrà da ridire ma evitate di pensare di aver sbagliato tutto: pur provando dispiacere dovete fare di testa vostra e andare avanti! Amore: in coppia, c’è amore, dolcezza, passione. In ogni caso se il partner vi chiede di cambiare qualche abitudine, accettate. La routine può diventare una trappola. Soli: in programma c’è uno splendido incontro. Con questa persona vi lascerete andare alle emozioni, all’amore.

Oroscopo 25 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Sole-Saturno, lavoro o vita personale, vi sentite pronti ad assumere nuove responsabilità ed è giusto fare passi avanti per garantirvi un futuro migliore. Prima di lanciarvi riflettete razionalmente su ciò che davvero desiderate così da poter costruire su basi solide e in seguito date il via agli obbiettivi che avete a cuore. Amore: in coppia, se state pensando di mettere su famiglia o avere un figlio, acquistare una casa o cambiare qualcosa nella relazione, è la giornata ideale per iniziare a parlarne. Soli: incontri, flirt, affascinate! Niente e nessuno vi resisterà in questa giornata gioiosa e sensuale! E farete una conquista.

Oroscopo 25 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’armonia Sole-Saturno rappresenta un ottimo momento per stabilire delle priorità, dare il via a buone abitudini in casa, insieme ai familiari, affinché tutto si svolga senza intoppi. Piccoli cambiamenti che comunque oggi avranno successo, vi faranno sentire più organizzati, di avere il controllo della situazione. Amore: in coppia, sarete particolarmente realistici riguardo alla vostra situazione sentimentale e perfettamente in grado di prendere le decisioni necessarie per farla evolvere. Soli: se state vivendo una relazione un po’ ambigua o avete un appuntamento oggi dimostrerete grande lucidità.

Oroscopo 25 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Produttivi, motivati, con grande senso pratico! Il buon aspetto Sole-Saturno vi spinge a impegnare parecchie energie nel lavoro, a pianificare. Non temete, più che mai, le responsabilità anzi vi fanno sentire utili e organizzati! Alcuni Capricorno sfrutteranno questo transito per imparare un nuovo argomento o per approfondirlo. Amore: in coppia, riuscirete a fare un passo indietro e ad analizzare la vostra situazione in modo molto più lucido. Scoprirete che ha più vantaggi che svantaggi. Vi farà sentire rassicurati. Soli: dovrete capire a fondo e prendere una decisione su ciò che volete veramente. Non è facile, ma è essenziale per il vostro equilibrio.

Oroscopo 25 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Sole-Saturno punta i riflettori sul vostro settore finanziario e della vita domestica. Il transito vi permette di individuare quei punti che necessitano di essere migliorati, così da creare relazioni familiari armoniose e al contempo mantenere in salute il conto in banca, ad esempio risparmiando. Soprattutto se avete intenzione di acquistare una casa .Amore: in coppia, di fronte a un problema con il partner siete uniti ancora di più, prendete insieme delle decisioni, il che rafforza la relazione. L’intesa è sul bello/stabile. Soli: aprirete il vostro cuore e avrete l’effetto calamita! Con una persona nascerà una storia d’amore e sentirete immediatamente dove vi porterà: verso uno splendido futuro!

Oroscopo 25 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Sole-Saturno per il vostro segno è un ottimo transito. Sarete orgogliosi di voi e probabilmente perché nel lavoro o nella vita privata, raggiungerete un obbiettivo e riceverete degli elogi che sapete sono sinceri. Vi sentirete apprezzati e benvoluti! E’ una buona giornata per parlare inoltre dei vostri progetti futuri. Amore: in coppia, nella relazione siete determinati a far emergere i sentimenti più autentici. Per niente al mondo vorrete lasciare il vostro dolce nido. Soli: la conquista assicurata. Potreste essere corteggiati da due possibili partner. Avrete solo l’imbarazzo della scelta. Molti single vorrebbero essere al posto vostro.