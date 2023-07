L’oroscopo del 3 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 3 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se avete ignorato o accantonato le vostre ambizioni legate alla carriera, il Plenilunio in Capricorno riaccende la motivazione che potrete sfruttare e utilizzare per raggiungere un obbiettivo importante, raccogliere i frutti del vostro impegno. E se la situazione lavorativa non vi soddisfa, potreste dare il via a un cambiamento positivo. Amore: in coppia, circolano delle tensioni, blocchi e ritardi rallentano i progetti. Con il partner avete punti di vista molto diversi e rischiate delle discussioni. Cercate di trovare un compromesso. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri ma dovete comunque coltivare il pensiero positivo. Concentratevi sui vostri obbiettivi.

Oroscopo 3 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Capricorno annuncia che avete le carte in regola per attirare la simpatia e la stima di chi vi circonda e far parlare di voi in modo positivo, le vostre idee, inoltre, saranno molto apprezzate. E’ il momento dunque di esprimervi! È possibile che un progetto o uno studio raggiunga un punto di svolta e siate pronti per fare il passo successivo. Amore: in coppia, nella relazione c’è armonia, una bella intesa. I sentimenti sono sempre più profondi. E non è escluso che deciderete di rinnovare il vostro dolce nido. Soli: audaci, sicuri di voi, non esiterete a lanciarvi nella conquista di chi vi attrae. Il vostro fascino colpisce nel segno e l’altro/a si lascerà andare alle emozioni.

Oroscopo 3 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un problema delicato, che forse va avanti da un po’ di tempo, oggi potrebbe arrivare al culmine e per risolverlo dovrete usare il vostro ingegno. Ci riuscirete intervenendo con determinazione e assumendo la responsabilità: potrebbe essere che sia tutto ciò di cui avete bisogno per fare progressi e ripristinare l’armonia. Amore: in coppia, le emozioni sono amplificate, se avete bisogno che il partner vi dimostri delle cose, lo farà. Ma non dovrete esagerare, la prossima volta sarà la dolce metà a mettervi alla prova. Soli: se avete dato il via un flirt, la diffidenza vi rende irritabili, per cui cercate di abbassare la guardia. Non rovinate tutto.

Oroscopo 3 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Plenilunio in Capricorno è in buon aspetto con Giove: potrebbe arrivare un’offerta di lavoro oppure ricevere una promozione. Più in generale, tenete presente che Luna Piena punta i riflettori sulle relazioni personali o di lavoro: amici, conoscenze – anche online – in questo momento potrebbero aprire delle porte. Amore: in coppia, forse avete dormito male ma ciò non inciderà sulla relazione, l’intesa con il partner è armoniosa, siete allegri, affettuosi ed è un buon modo per iniziare la settimana. Soli: ottimisti, sorridenti, siete fiduciosi e avete ragione: oggi è possibile un incontro d’amore.

Oroscopo 3 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Plenilunio in Capricorno potrebbe spingervi a prendere più cura di voi stessi, migliorare il programma quotidiano – anche di lavoro . e non è escluso che al riguardo farete dei cambiamenti importanti soprattutto se ultimamente avete provato frustrazione. Andrà tutto a posto una volta che avrete stabilito le vostre priorità. Amore: in coppia, disposti a trovare un compromesso in qualsiasi circostanza. Con il partner sarete meno esigenti, più indulgenti e toccherete con mano che questo atteggiamento funziona. Soli: oggi deciderete di voltare le spalle alle storie d’amore effimere. Volete trovare il vostro equilibrio personale.

Oroscopo 3 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Capricorno rappresenta un invito a mantenere alta la speranza: grazie alla sicurezza in voi stessi e al desiderio di distinguervi dagli altri, nel lavoro avrete il successo a cui puntate. La cosa importante è che non vi lascerete condizionare da ciò che dice chi vi circonda: fate di testa vostra e andate avanti. Amore: in coppia, i pianeti vi permettono di chiarire eventuali malintesi, avrete conversazioni sincere, condite da senso dell’umorismo e tanta tenerezza. Soli: decisi a conquistare un cuore, una persona vi affascinerà e il suo sguardo, il sorriso vi confermeranno che l’attrazione è reciproca.

Oroscopo 3 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Vorreste concentrarvi su un progetto che avete a cuore ma al contempo sapete che infastidirà una persona cara poiché toglierete del tempo alla famiglia. Ribellatevi a questa meschinità e al riguardo fate qualcosa. Dite chiaramente e con fermezza che non tollerate il suo atteggiamento: sicuramente recepirà il messaggio. Amore: in coppia, vi ponete troppe domande e ciò incide sull’armonia della relazione. Cercate di avere un atteggiamento positivo, riprendetevi! Soli: sembrate dubitare di tutto e queste incertezze avvelenano la giornata! Sicurezza in voi stessi, nel fascino e accettate gli inviti!

Oroscopo 3 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ assolutamente indispensabile credere in voi stessi, nelle vostre capacità e competenze poiché è così che raggiungerete gli obbiettivi su cui state lavorando. Il Plenilunio in Capricorno annuncia situazioni piacevoli, potrebbe trattarsi di una promozione, della firma di un contratto di lavoro o, non ultimo, di un bel viaggio. Amore: in coppia, riuscirete a tenere sotto controllo l’irritabilità è tornerete a sorridere. La dolce metà sarà felice di vedervi di buonumore. Cercate di mantenere questa armonia. Soli: forse state sognando una relazione perfetta, senza ombre, impeccabile come nelle favole… Perché no?! È sempre bello sognare.

Oroscopo 3 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Plenilunio in Capricorno, punta i riflettori sul vostro settore delle finanze, sul modo in cui gestite e spendete il denaro. Se la situazione non è soddisfacente sarete molto determinati a cambiarla in meglio. Con questo transito potreste vendere o acquistare qualcosa di importante oppure avrete l’opportunità di guadagnare di più. Amore: in coppia, avrete difficoltà a farvi capire dal partner per cui non la giornata ideale per risolvere eventuali conflitti o questioni in sospeso. Rimandate. Soli: la reazione di una persona che vi attrae potrebbe farvi sentire frustrati. Se al momento non vi piace nessuno, oggi proverete un po’ di malinconia.

Oroscopo 3 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena nel vostro segno potrebbe far emergere alcuni problemi riguardo a una relazione di lavoro o personale. Noterete qualcosa che muterà il vostro giudizio su una persona e di conseguenza cambiare il ruolo che ha nella vostra vita. Potreste voler approfondire la relazione o decidere di chiudere definitivamente. Amore: in coppia, avrete voglia di passare un po’ di tempo a parlare con la dolce metà delle vostre aspirazioni passate e prima di realizzare alcune cose messe in secondo piano, correggere il tiro. Soli: un invito vi intrigherà e andrete all’incontro pieni di speranza. Oppure potreste scoprire che qualcuno a cui pensate da molto tempo, prova nei vostri confronti la stessa attrazione.

Oroscopo 3 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Sole in Cancro siete concentrati sugli affari, sul lavoro, sul quotidiano ma l’odierna Luna in Capricorno rappresenta un invito a rallentare il ritmo, riposare, sognare ad occhi aperti – vi permetterà di sviluppare idee brillanti – prendere cura di voi stessi e rilassarvi. Con questo transito potreste risolvere un problema che si trascina da tempo. Amore: in coppia, anche se l’atmosfera è positiva, fate attenzione: difendere a tutti i costi la vostra libertà potrebbe scatenare una lite. Soli: flirtate a tutto campo, gli amici potrebbero consigliarvi di darvi una calmata ma è più forte di voi. In questo momento vi sta bene incontrare nuove persone e vivere avventure effimere.

Oroscopo 3 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Capricorno rappresenta un momento importante nella vostra vita sociale. Potrebbero esserci dei grandi cambiamenti nella cerchia delle persone che frequentate, mollare alcune amicizie e stringere nuove relazioni. In questo momento, inoltre, un desiderio che avete da tempo potrebbe diventare realtà. Amore: in coppia, il morale è ottimo, prendete tutto con leggerezza e decidete di fare i salti mortali per soddisfare i desideri della dolce metà. Soli: moltiplicate le uscite con gli amici. Se avrete un incontro romantico, tanto meglio, ma la cosa principale per ora è divertirvi.