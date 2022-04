Oroscopo domani 16 aprile 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: circola dolcezza, volete cambiare il quotidiano. Non c’è bisogno di fare grandi cose, una cenetta intima avrà il potere di ravvivare la passione e il partner apprezzerà. Soli: lasciate alle spalle il passato, pensate positivo e aprite gli occhi: una persona vorrebbe conquistarvi. . Oroscopo domani sabato 16 aprile 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): spinti a spese folli Oroscopo domani sabato 16 aprile Vergine umore

Il Plenilunio in Bilancia al vostro segno parla di denaro e potrebbe esserci un’entrata. Al contempo potreste essere spinti a fare spese folli forse con l’intento di gratificarvi. Come stanno andando le cose nel lavoro e nella vita personale? Dovreste chiedervi cos’è che vi rende insoddisfatti. E’ il momento di fare chiarezza, capire ed eventualmente decidere cosa fare al riguardo.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 16 aprile 2022

In coppia: cercate di fare di tutto per mantenere l’armonia! Ci riuscirete con il dialogo e la comprensione. Soli: grandi possibilità di incontrare l’anima gemella, l’amore sarà molto romantico. Partite alla conquista! Oroscopo domani sabato 16 aprile 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): pensare al vostro benessere Oroscopo di domani sabato 16 aprile 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

La Luna Piena in Bilancia è in dissonanza con Plutone: potrebbe essere necessario esaminare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Sicuramente siete orgogliosi del vostro impegno, della vostra etica del lavoro ma dovete pensare anche al benessere psicofisico! Anche se in questo momento non potete permettervi di cambiare carriera o fare un cambiamento, sfruttate questa fase lunare per rilassarvi e rigenerare le energie!