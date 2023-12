Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno del Sagittario: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Una cosa è certa: nel 2024 farete progressi nel raggiungere i vostri obbiettivi! Concluderete un percorso iniziato nel 2011, quando Nettuno è entrato in Pesci nel vostro settore della casa, della famiglia. Risolverete al riguardo un problema. In ogni caso, ogni volta che dovrete prendere una decisione importante sarà fondamentale rimanere con i piedi per terra e lucidi poiché ci saranno momenti in cui la confusione potrebbe avere la meglio. Ascoltare le persone di cui vi fidate è un atteggiamento che dovrete coltivare.

Trasformare il modo in cui comunicate, con Plutone in Acquario, è la tendenza che sarà presente nella vostra vita nei prossimi venti anni. Giove, il vostro pianeta governatore, fino al 25 maggio sosta in Toro e lo stesso giorno entra in Gemelli dove rimarrà fino alla fine dell’anno. Se la prima parte del 2024 la vostra forza sarà nella capacità di essere pazienti in seguito potreste essere distratti, dunque dovrete concentrarvi, anche se ci sarà sempre qualcosa o qualcuno che cercherà di attirare la vostra attenzione, ma dal 25 maggio sarà molto utile dedicarvi alle vostre priorità.

E’ tempo di pensare a scelte di carriera nuove e migliorate, comprese idee imprenditoriali a lungo termine. E’ un ottimo momento per iniziare a gettare le basi per il successo e la sicurezza finanziaria così da migliorare il vostro futuro, della famiglia e degli animali domestici. Svolgere il lavoro di sempre ora non funzionerà e puntare a quanto meritate può essere utile a progredire.

Il denaro: quando Giove entrerà in Gemelli dal 25 maggio al 9 giugno 2025, potrebbero arrivare numerose opportunità redditizie, non ultimo la possibilità di formare una società che vi permetterà di ottenere ottimi risultati finanziari.

L’amore: in coppia, sebbene sia un anno impegnativo nel lavoro, non significa necessariamente che la relazione ne debba soffrire. Anche se ci saranno momenti di dubbio, rimane il fatto che la vita affettiva vi offrirà felicità più di ogni altra cosa! Soli: di sicuro non vi annoierete! Non sarete forse disposti a coinvolgervi in relazioni impegnative ma se doveste capire che una persona insieme state bene, vi divertite, sarete pronti ad andare a vedere dove vi porterà la storia. In famiglia, con Saturno in Pesci probabilmente vi troverete alle prese con molti doveri e obblighi domestici. Le questioni che riguardano la casa, i familiari richiederanno maggiore attenzione e disciplina. Ma sarete all’altezza del compito.

Forma fisica: sarete motivati a mantenere una forma fisica straordinaria, avrete una forza e una vitalità mai provata da molti anni a questa parte.

PRIMA DECADE

Se Saturno in Pesci farà sentire la sua presenza, peraltro pesantuccia, aumentando il carico delle responsabilità, dal 7 marzo smetterà di guardare i gradi della vostra decade. A quel punto potrete tirare un sospiro di sollievo e dire addio alle difficoltà, alla demotivazione e alle frustrazioni. Tuttavia, tenete presente che tra il 21 gennaio e il 1 settembre e poi di nuovo dal 20 novembre potete contare sul sostegno di Plutone in Acquario: vi spingerà a rivedere il modo di comunicare con chi vi circonda, esaminare attentamente ciò che non funziona ed è bloccato, mettete una pietra sopra al passato e apritevi al nuovo, cambiate il vostro mondo.

Il pianeta parla di trasformazione anche per ciò che riguarda il dare il via a nuovi interessi! Altra buona notizia: nella prima metà di maggio, Marte in Ariete vi doterà di incredibile sicurezza in voi stessi, sarete pronti a intraprendere con determinazione. Ma dalla fine di maggio a metà luglio, datevi una calmata: rischiate di dare il via a mille cose contemporaneamente o farvi carico di troppi impegni rischiando di non sapere a chi dare i resti e stressarvi. Sempre in questo periodo evitate di spendere e spandere… .Novembre e dicembre, infine, saranno due mesi originali: grazie a Marte in Leone, lavoro o vita personale, potrete stupire chi vi circonda. Farete progressi con entusiasmo e grande sicurezza.

SECONDA DECADE

Fino al 13 marzo 2024 Urano in Toro rappresenta un’opportunità per trasformare il quotidiano in sintonia con le vostre aspirazioni e Giove in Toro, conferma la tendenza a chiudere con un routine che vi appesantisce, tra il 21 febbraio e il 13 aprile! Il 25 maggio entra in Gemelli e avvertirete le sue vibrazioni tra il 9 luglio e il 10 settembre e poi ancora tra il 6 novembre e il 24 aprile 2025) nella vita sociale che diventerà piacevolmente movimentata. E’ pur vero che le responsabilità familiari chiederanno la vostra presenza, in particolare intorno al 19 agosto e al 24 dicembre.

Per difendere i vostri interessi. imporre le vostre regole, potete contare sulla presenza di Marte in Acquario tra il 17 e il 31 gennaio mentre a marzo quando il pianeta sosterà in Ariete, non vi fermerà nessuno, farete di tutto per raggiungere i vostri obbiettivi e far evolvere la situazione a vostro vantaggio.

Il pianeta rosso vi spingerà ad osare: dunque correte qualche rischio perché sicuramente ne varrà la pena Sono periodi da sfruttare al massimo poiché a giugno e a luglio, Saturno sarà in dissonanza con Giove: a quel punto dovrete procedere con cautela: potreste trovarvi di fronte a dei ritardi o dover stringere la cinghia oppure sentirvi bloccati da alcune responsabilità familiari. Alzare le braccia e arrendervi? Non sarebbe da voi dunque mantenete l’ottimismo. Presto avrete la possibilità di riprendere in mano il timone di qualsiasi situazione!

TERZA DECADE

Anno nuovo, vita nuova! Se ne avete piene le tasche del solito quotidiano, vi annoia a morte ma avete difficoltà ad apportare dei cambiamenti, è a marzo 2024 che grazie al transito di Marte in Acquario uscirete dal torpore e vi darete una mossa. E’ un periodo fantastico in cui un nuovo lavoro, una promozione renderanno gioioso il vostro quotidiano. Cogliete l’occasione per dare il via a qualcosa di nuovo verso il 21 aprile. A meno che improvvisamente non deciderete di cambiare lavoro, direzione, vita!

Splendido anche il periodo fine maggio-primi di giugno: Marte in Ariete sarà un vostro potente alleato, vi doterà di super energie e sarete super efficienti, cosa che nel lavoro andrà a vostro vantaggio. In ogni caso, considerata la dissonanza di Nettuno in Pesci a fine marzo-inizio aprile e da metà agosto a fine ottobre, non lasciatevi ingannare dalle apparenze, non credete a tutto ciò che sembra troppo bello per essere vero.

Potrebbe non esserlo. Per cui non perdete mai di vista la realtà, anche se avrete intenzione di concretizzare un progetto, accertatevi che sia davvero fattibile. Non dovrete fidarvi di niente e di nessuno e soprattutto state alla larga da persone ambigue, false. Da parte vostra, in particolare da metà agosto a fine ottobre, evitate di essere poco sinceri o inaffidabili solo perché volete ottenere qualcosa. Le scorciatoie non funzionerebbero.