L’oroscopo del 30 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 30 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il vostro obbiettivo è quello di garantirvi una vita all’insegna del comfort e della sicurezza finanziaria e al riguardo oggi avrete delle idee innovative. Se avete una somma di denaro da recuperare o volete guadagnare di più, grazie al sostegno di Marte in Leone tutto ciò che ora intraprendete ha alte possibilità di andare a buon fine. Amore: in coppia, fingerete di non vedere il malumore della dolce metà ma dietro l’atteggiamento conciliante si nasconderà un pizzico di egoismo: penserete soprattutto al vostro benessere personale. Soli:voglia di flirtare, più che una storia seria oggi volete divertirvi. Sarete accontentati ma dopo questo momento frizzante, questo gioco vi annoierà profondamente.

Oroscopo 30 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Oggi, lavoro o vita personale, avrete l’opportunità di risolvere un conflitto e sarete soddisfatti. In ogni caso, non chiedete troppo a voi stessi in termini di impegno ed energie: cercate di trovare un equilibrio tra azione e riposo, ragionamento e relax. Potreste infine ricevere buone notizie riguardanti le finanze. Amore: in coppia, con la dolce metà trovate delle attività da fare a due e quando state insieme va tutto bene. Ma appena vi allontanate scatenate dei battibecchi. Un po’ di pazienza… Soli: è ora di uscire dalla routine, andare a curiosare nel mondo circostante e incontrare nuove persone. Se funzionerà tanto meglio, in caso contrario non sarà poi così male.

Oroscopo 30 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una bella giornata, siete di buonumore, il senso dell’umorismo nonché l’ironia sono accentuati e, lavoro o vita personale, chi vi circonda sarà attratto da voi, dalla visione positiva che avete della vita. I pianeti accendono la vostra già elevata curiosità e se avrete la possibilità di godere una nuova esperienza, probabilmente l’acchiapperete al volo. Amore: in coppia, le vostre qualità sono in risalto, con il partner l’intesa è al top e non è escluso che oggi vi farà una sorpresa. Anche se ve ne accorgerete farete finta di niente… Soli: più vivaci, più curiosi, oggi avete la possibilità di stringere nuove conoscenze. Avranno il pregio di liberarvi da vecchi schemi che ormai appartengono al passato.

Oroscopo 30 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Giove in Toro la vita sociale può essere piacevolmente movimentata, il pianeta rappresenta un invito a stringere nuove relazioni. Annodando delle amicizie, anche online, avrete la possibilità di scovare nuove opportunità o condividere le vostre idee con le persone giuste, ovvero quelle che vi daranno una mano per realizzarle. Amore: in coppia, con il partner desiderate pace e gioia. Ciascuno avrà a cuore di assecondare l’altro, affascinarlo, riconquistarlo. Gustate pienamente la vostra felicità! Soli: la ricerca dell’anima gemella oggi è ancora più intensa. Desiderate un incontro che cambi in meglio la vostra vita. Prendete cura del look, del vostro atteggiamento: la bellezza interiore ed esteriore farà miracoli!

Oroscopo 30 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un martedì dinamico, avete mille cose da fare dunque rimanete concentrati sull’essenziale così da non disperdere le energie. In generale siete immersi in un’atmosfera rilassata e gioiosa, le conversazioni di lavoro o nella vita sociale saranno stimolanti. Volendo è la giornata ideale per pianificare un prossimo viaggetto con gli amici. Amore: in coppia, voglia di esprimere le vostre emozioni e la dolce metà è pronta ad ascoltare. Bei momenti di complicità! Soli: cercate di moltiplicare le uscite e i contatti, apritevi al mondo! Partite alla conquista del potenziale partner, vi sta aspettando!

Oroscopo 30 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mettere in discussione una situazione personale o di lavoro sarà utile a trovare un nuovo slancio. Avrete infatti la piacevole sensazione di essere voi ad avere in mano il timone. La riflessione vi spingerà a un cambiamento e vi permetterà di andare avanti senza avere rimpianti per il passato che lascerete alle spalle definitivamente. Amore: in coppia, smettete di pretendere dal partner la perfezione. Fate anche voi qualche sforzo, qualche concessione e trovare qualche compromesso. Soli: non limitatevi a guardare l’aspetto fisico o il look di chi vi corteggia. Andate oltre e potreste avere belle sorprese.

Oroscopo 30 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La vostra tendenza, ammettetelo, è quella di evitare dei conflitti ma a volte ciò può complicare alcune situazioni. Non avete sempre il coraggio di dire ciò che pensate e ciò bloccare la determinazione. Oggi, cercate di affrontate qualsiasi situazione con coraggio e dite chiaramente ciò che pensate, senza temere di entrare in rotta di collisione! Amore: in coppia, è una giornata ricca di emozioni, all’insegna dell’armonia e perfetta per riaccendere la passione con il partner. Cosa chiedere di più? Avete tutto. Soli: potere di seduzione al top, avete voglia di amore, passione… Vi farete belli e uscirete con la convinzione di trovare l’altra metà della mela.

Oroscopo 30 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il desiderio di lanciarvi nello shopping per gratificarvi oggi è accentuato. La cosa migliore sarebbe canalizzare questo impulso verso un acquisto di cui avete bisogno. Se desiderate concedervi un regalo perché avete lavorato sodo o state attraversando un momento difficile, fate pure ma senza spendere un occhio della testa. Amore: in coppia, sarà con dolcezza e anche una certa fermezza che esprimerete al partner il bisogno di stare un po’ da soli. Sarà sorpreso poiché non è abituato a essere informato sul vostro stato d’animo. Si preoccuperà, il che toccherà il vostro cuore. Soli: metterete un freno alle avances esplicite di una persona che vi corteggia, avete bisogno di prendere tempo per capire con chi avrete a che fare. E non è sbagliato…

Oroscopo 30 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Di buonumore, ottimisti e simpatici il che vi offre l’opportunità di ottenere da chi vi circonda tutto ciò che volete (o quasi). Le vostre parole oggi valgono oro e avete la concreta possibilità di progredire attraverso una promozione, un aumento di stipendio o, non ultimo, buoni investimenti. Ovunque andrete, tenete gli occhi aperti! Amore: in coppia, il partner si aspetta che prendiate più iniziative, che vi impegniate concretamente in progetto di vita a due, di cui avete già parlato. Soli: cercate più profondità nella relazione, non volete un’avventura, ma una grande e bella storia d’amore. E potreste incontrare qualcuno che somiglierà incredibilmente alla persona dei vostri sogni.

Oroscopo 30 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ nel lavoro che oggi darete il massimo e, forse, è anche un modo per evadere dalla trito quotidiano. Non vi concederete un attimo di tregua e vorrete dimostrare a tutti quanto valete, che siete ineguagliabili! Trarrete delle soddisfazioni ma non il pieno vantaggio che vorreste. E’ solo una questione di tempo. Amore: in coppia, stabilite basi nuove nella relazione. Insieme, siete pronti a realizzare nuovi progetti di vita per il vostro futuro. Lasciate spazio anche alla fantasia e alla leggerezza. Soli: siete sul punto di dare il via a una bella storia d’amore. Sarà un colpo di fulmine che rappresenterà una vera ventata di freschezza!

Oroscopo 30 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni vi rendono ottimisti ed è con questo stato d’animo che vi concentrerete sulla realizzazione dei vostri progetti. Avete sicurezza in voi stessi e affrontate le situazioni andando dritti al sodo senza perdervi in chiacchiere inutili. Vi troverete inoltre nel posto giusto al momento giusto e coglierete alcune opportunità redditizie. Amore: in coppia, l’amore vi sorride e alcuni tra voi potrebbero decidere di sposarsi o convivere. Tuttavia sarà necessario trovare dei compromessi, accettare delle rinunce. Soli: non volete complicarvi la vita e mettete l’amore in secondo piano. Ma non è detto sia una buona idea poiché un incontro potrebbe essere determinante per la vostra felicità.

Oroscopo 30 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo

Un piccolo successo nella vita sociale vi metterà di buonumore e farà accrescere la stima di una persona che vi ha un po’ snobbato. Una rivalsa che vi darà soddisfazione, vi piacerà sentirvi apprezzati. Sia chiaro, non sbandiererete questa vittoria ai quattro venti ma la gusterete con grande discrezione. Amore: in coppia, vi impegnerete per preservare il vostro accordo e assicurarvi che duri. non potrete sfuggire a qualche compromesso, sarà il prezzo da pagare per mantenere la serenità. Soli: con una persona che vi corteggia andrete oltre il primo incontro oppure online con qualcuno scatterà un’attrazione.