L’oroscopo del 8 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 8 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Anche se potrebbero esserci dei ritardi o cambiamenti di programma, saprete comunque mantenere il buonumore. La cosa importante è che troviate un modo per canalizzare l’energia in eccesso poiché in caso contrario, l’irritabilità potrebbe prendere il sopravvento. Buona notizia: oggi potreste ricevere a sorpresa un bel regalo! Amore: in coppia, avete una visione chiara della relazione e smetterete di accusare il partner di alcune cose e farete un utilissimo mea culpa. Soli: è inutile ripensare agli errori commessi in passato. Guardate al futuro, dovete riscoprire il piacere di amare e di essere amati.

Oroscopo 8 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il Sole e Mercurio nel vostro settore della comunicazione, riceverete il sostegno di chi vi circonda. Rilassatevi e lasciate che una volta tanto siano gli altri a prendersi cura di voi. Alla fine della giornata potreste avvertire un’improvvisa stanchezza, in questo caso sarà necessario isolarvi completamente dal mondo esterno. Amore: in coppia, pensierosi e riservati, in serata non sarete una buona compagnia per il partner. Invece di contagiarlo con il vostro stato d’animo pensate all’amore che provate per lui/lei. Soli: è un buon momento per pensare un po’ di più a voi stessi. Cercate di capire cos’è che vi rende felici e trovate il modo per realizzarlo.

Oroscopo 8 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni potrebbe tornare a galla una situazione che va avanti da mesi e su cui non avete alcun controllo. Potrebbe essere collegata a una questione familiare oppure al lavoro dove forse una persona cerca di sminuirvi. Per ora non potete risolvere ma, fortunatamente, nella vostra vita ci sono altre situazioni in cui tutto fila liscio. Amore: in coppia, siete forse inquieti, incostanti, non sapete bene cosa fare. Ma dolce metà farà di tutto per risollevare il morale e correggerete il tiro. Soli: all’idea di trascorrere una bella serata con gli amici, siete tutti pimpanti. Evitate comunque un atteggiamento leggero poiché non sarebbe apprezzato.

Oroscopo 8 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ tempo di mettere in atto i vostri piani. I passaggi odierni rappresentano un invito a stabilire dei contatti, anche di lavoro, che si riveleranno preziosi. Ricordate che l’unione fa la forza e rende il lavoro più leggero, dunque se ne avete bisogno chiedete una mano. Ci sono tante persone che saranno pronte ad aiutarvi! Amore: in coppia, giornata romantica! Con il partner, l’amore è sincero, c’è comprensione e il dialogo nonché ottimismo e buon umore. Soli: la congiunzione Luna-Nettuno stimola la vostra immaginazione. Ma rischia anche di farvi sognare una persona ideale che nella realtà non esiste.

Oroscopo 8 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Lavoro o vita personale, pensate in grande, non dovete accontentarvi. Prendete il controllo della situazione e agite in base alle vostre emozioni. Non dovete evitare di fare qualcosa perché pensate che possa ferire i sentimenti di una persona. Non è una vostra responsabilità. Fate ciò che pensate sia meglio per voi! Amore: in coppia, se siete in freddo è giornata di riconciliazione e a fare il primo passo probabilmente sarà il partner. Date prova di comprensione. Soli; conversazioni interessanti con una persona incontrata di recente. Non andate troppo veloci. approfondite la conoscenza.

Oroscopo 8 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Esitare riguardo a una decisione vi farà perdere tempo prezioso ed energie. Prendete posizione con fermezza e abbiate la massima fiducia nella vostra scelta. Se non dovesse funzionare, provate un approccio diverso. Non lasciatevi paralizzare dall’indecisione. Prendete il controllo della vostra vita o lo farà qualcun altro. Amore: in coppia, il dialogo è all’insegna della dolcezza, della tenerezza, l’amore vi regala gioia. La relazione con il partner è forte e complice. Soli: è un sabato in cui sarete intraprendenti, negli affari di cuore non sarete saggi ma pazzerelli, pronti ad abbattere qualsiasi ostacolo e a infrangere qualche – vostra – regola.

Oroscopo 8 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un sabato in cui vi sarà difficile rimanere concentrati, dunque evitate di impegnarvi su qualcosa che richieda razionalità e particolare attenzione ai dettagli. Rilassatevi, coccolatevi e provate a staccare la spina, a sognare a occhi aperti. Vi farà un gran bene e potrebbe essere d’aiuto a sviluppare delle ottime idee. Amore: in coppia, il dialogo riprende, la relazione è serena. Cosa chiedere di più? Avete capito i reciproci errori. Organizzerete una gita romantica. Soli: la persona che vi attrae da voi si aspetta dei segnali incoraggianti. Se per pudore non mostrate nulla, osate!

Oroscopo 8 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci crea confusione, disorganizzazione ma l’ultima cosa da fare è incolpare voi stessi. State attraversando un periodo di cambiamento e compiere un passo alla volta è già abbastanza. Evitate dunque di stressarvi e in qualsiasi situazione mantenete il senso dell’umorismo e la leggerezza. Amore: in coppia, a parte qualche battibecco dovuto al vostro carattere, le cose vanno bene, vivrete dolci momenti. Un’uscita con gli amici sarà divertente. Soli: addio alla solitudine! Una persona vi farà perdere la testa, nascerà un’attrazione irresistibile, nuove emozioni vi faranno sperare nel vero amore.

Oroscopo 8 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, è una giornata in cui rilassarvi, stare a casa o in un posto tranquillo lontani dalla confusione. Al contempo, occhi aperti, fate attenzione a concedere la vostra fiducia a chi non la merita. Soprattutto se si tratta di una persona che già in passato si è rivelata inaffidabile o manipolatrice. Amore: in coppia, il partner potrebbe provocarvi ma evitate di stabilire un inutile braccio di ferro. La risposta migliore è l’indifferenza. Soli: siate positivi, mantenete la fiducia nella vita: è l’unico modo in cui l’amore potrebbe sorprendervi.

Oroscopo 8 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste essere molti impegnati nel lavoro e dedicare poche attenzioni alla famiglia e agli amici. Cercate di modificare il programma e fate in modo che le relazioni con le persone a cui volete bene, siano la vostra priorità. E mentre state in loro compagnia evitate di controllare continuamente il telefono: staccate la spina! Amore: in coppia, insieme siete più forti, più felici, più inclini a ridere delle piccole preoccupazioni. Splendida giornata. Soli: smettete di essere diffidenti nei confronti di chi vi corteggia. Al mondo ci sono anche persone oneste e sincere.

Oroscopo 8 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci siete più generosi del solito, potrete decidere di fare un bel regalo a una persona cara, ma occhio a spendere più di quanto possiate permettervi. Fate attenzione inoltre a prestare del denaro poiché con questo transito è probabile che non tornerà nelle vostre tasche. Amore: in coppia, giornata molto romantica, avete il desiderio di amare ed essere amati. Alla libertà non ci pensate e il/la primo/a a essere piacevolmente sorpreso sarà il partner. Soli: molto più intraprendenti del solito ma soprattutto molto più rispettosi e delicati nei confronti di chi vi corteggia. E fate bene, ne avete tutto da guadagnare.

Oroscopo 8 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Nettuno nel vostro segno, vi rende distratti, rischiate di dimenticare un appuntamento o perdere un oggetto. Al contempo, siete ipersensibili, assorbite le vibrazioni degli altri, dunque cercate di trascorrere del tempo in posti che vi piacciono e con persone positive. Infine, non dovete credere a tutto ciò che vi raccontano! Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda e inizierete sicuramente a sviluppare progetti per il futuro. Soli: un incontro potrebbe trasformarsi in una relazione importante. In ogni caso, occhi aperti e non idealizzate l’altro/a.