L’oroscopo del 23 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 23 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole in Bilancia punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni, personali e di lavoro: collaborazione e compromesso sono le due parole d’ordine. E’ nel vostro interesse ascoltare le esigenze e le richieste degli altri che a loro volta vi verranno incontro. Le prossime quattro settimane sono ideali per concludere accordi e firmare contratti. Amore: in coppia, una messa a punto da fare insieme al partner. Mettete a fuoco anche i dettagli e capirete meglio la relazione. Non sarete mai più colti di sorpresa. Soli: siete annoiati ma avete la vostra parte di responsabilità! Non siete un esempio di romanticismo, date la sensazione che state bene da soli. Il che allontana le persone.

Oroscopo 23 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Bilancia, fino al 23 ottobre, indica un buon momento per dare il via a un programma quotidiano che cambierà in meglio la vostra vita. Seguire una dieta sana, praticare esercizio fisico, in poche parole prendere cura del vostro benessere. Al contempo sfruttate queste vibrazioni astrali per essere d’aiuto a chi vi circonda. Amore: in coppia, è una giornata in cui dimostrare i vostri sentimenti ascoltando il partner e metterlo al centro della vostra attenzione. Ciò permetterà di rafforzare il legame e mostrare la profondità del vostro attaccamento. Soli: con chi vi attrae siete voi stessi o camaleonti per compiacerlo/a? Rispondere a questa domanda significa trovare la risposta a uno dei motivi per cui siete soli. Potete pur sempre correggere il tiro…

Oroscopo 23 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se di recente avete dedicato parecchio tempo alle responsabilità familiari e alla casa, con il Sole in Bilancia nelle prossime settimane avrete voglia di essere più presenti nella vita sociale. E’ una delle fasi più creative e dinamiche dell’anno. Se c’è un problema cercate di risolvere così potrete rilassarvi e godere di un po” di tempo libero. Amore: in coppia, pronti a dire addio alle solite abitudini e se la passione con il partner si è un po’ attenuata riaccenderete la fiamma! Saprete come sorprendere la dolce metà! Soli: dubitate della sincerità degli altri. Se avete dato il via a un flirt, avete difficoltà a lasciarvi andare. Desiderate gentilezza ed empatia, più che mai avete bisogno di dolcezza!

Oroscopo 23 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per quattro settimane, il Sole in Bilancia più che mai pone al centro della vostra attenzione la casa e la famiglia. Se avete preso le distanze da alcune persone care ora avete la possibilità di riannodare la relazione. Al contempo potreste essere spinti a qualche rinnovamento in casa, ad esempio cambiare alcuni mobili o pitturare le pareti. Amore: in coppia, il vostro impegno per garantire un’evoluzione armoniosa della relazione, darà i suoi frutti. Il partner sarà toccato dalle manifestazioni di affetto e non resisterà ai vostri tentativi di seduzione. Soli: potrebbe nascere una storia d’amore, con qualcuno da poco entrato nella cerchia delle amicizie oppure su una app di appuntamento. Una relazione che imboccherà la strada giusta. Oroscopo 23 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Fino al 23 ottobre il Sole in Bilancia sosta nel vostro settore della comunicazione e grazie ad alcune conversazioni potreste concludere degli accordi interessanti. Entrerete in contatto con persone che condividono i vostri progetti e obbiettivi. Avete intenzione di dare il via a un’attività online? E’ il momento di farla decollare! Amore: in coppia, con il partner entrate in modalità seduzione. Volete soprattutto che si prenda cura di voi, avete bisogno di coccole e farete il possibile affinché accada. E’ probabile che andrà oltre le vostre aspettative. Soli: e se finalmente vi decideste a mandare un sms a chi vi attrae? E’ probabile che ceda alle vostre dolci parole.

Oroscopo 23 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Bilancia, fino al 23 ottobre, punta i riflettori sul vostro settore delle finanze: in questo periodo è probabile che farete un acquisto importante oppure entrerà una somma consistente di denaro che avrete cura di investire. Il vostro segno infatti non spende facilmente, tranne quando si tratta di qualcosa veramente indispensabile. Amore: in coppia, meno critici del solito, accetterete finalmente che non tutto sia perfetto e ciò oltretutto vi renderà meno irritabili. Il partner apprezzerà… Soli: in caso di incontro romantico, le conversazioni saranno piacevoli, costruttive. Il che vi permetterà di intravedere la nascita di una storia d’amore.

Oroscopo 23 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Il Sole entra nel vostro segno, dove già si trova Marte e fino al 23 ottobre i passaggi rappresentano un’opportunità per essere voi stessi! Cosa vi piace fare? Volete guadagnare di più? Assecondate il vostro talento, un hobby e tutto ciò per cui avete una naturale predisposizione. E’ un grande momento: il mondo ora è nelle vostre mani! Amore: in coppia, è una giornata da gestire con la massima calma possibile per evitare discussioni, tensioni e braccio di ferro. E’ nel vostro interesse essere tolleranti. Soli: è un sabato in cui guardare in faccia la realtà. Se vi è difficile voltare le spalle ai fallimenti d’amore del passato e non siete pronti per impegnarvi in una storia d’amore, dovreste fare un po’ di introspezione.

Oroscopo 23 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 23 ottobre, il Sole in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: avrete voglia di rimanere dietro le quinte, più a riflettere che a entrare in azione. In ogni caso portate a termine qualsiasi questione lasciata in sospeso e mollate inoltre i vecchi rancori che ostacolano il benessere interiore. Perdono è la parola chiave di questo periodo. Amore: in coppia, il partner può contare su di voi, proteggete a tutto campo l’intesa e la solidità della relazione. Regali, parole dolci, moltiplicherete le attenzioni. Non è escluso l’annuncio della nascita di un bebè. Soli: splendide possibilità di fare un incontro e conquistare un cuore. Capirete immediatamente che la persona può offrire belle emozioni e tanto amore.

Oroscopo 23 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Sole in Bilancia, fino al 23 ottobre, e la presenza di Marte in questo segno, la vita sociale brilla! Se volete stringere nuove conoscenze sarete spinti a muovervi in nuovi ambienti e creerete contatti preziosi, anche sul piano lavorativo. E’ il momento giusto per realizzare uno o due progetti in ambito professionale. Amore: in coppia, il partner vi sembrerà un po’ serio, chiuso: non fa il misterioso/a, forse per ritrovare il benessere ha bisogno di calma e un po’ di solitudine. Soli: esitate per giorni oppure vi lanciate a capofitto. Provate a trovare una via di mezzo e avrete meno difficoltà a conquistare la persona che vi attrae. In ogni caso, in qualsiasi circostanza privilegiate la sincerità!

Oroscopo 23 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Bilancia, accentua il vostro desiderio di fare passi avanti nella carriera, ottenere il successo, realizzare le ambizioni! Sarete molto abili, vi distinguerete dalla massa e farete in modo che gli altri accettino le vostre idee, i progetti, il metodo di lavoro. E’ la vostra occasione per fare i progressi che meritate pienamente. Amore: in coppia, per risolvere una situazione conflittuale probabilmente è necessario fare un passo indietro. Rimanere fermi sulle proprie posizioni non porterà ad alcuna soluzione soddisfacente. Soli: potresti aver ricevuto un rifiuto che, nonostante tutto, vi ha deluso. Dovete ammettere che il vostro approccio mirava a colmare la solitudine, avete pensato solo alle vostre esigenze personali.

Oroscopo 23 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’arrivo del Sole in Bilancia – sosterà fino al 23 ottobre – annuncia uno dei migliori periodi dell’anno e rappresenta un invito a sviluppare un progetto importante. Qualunque cosa abbiate in mente, alcune persone che contano saranno interessate e pronte a dare il sostegno, eventualmente anche finanziario, di cui avete bisogno. Amore: in coppia, smettete di sentirvi in ​​colpa: siete come tutte le altre persone ed è normale avere degli sbalzi d’umore. L’importante è saperli gestire affinché non diventino troppo frequenti. Anche se il partner vi ama così come siete. Soli: vi ponete tante domande, cercate di capire il comportamento di una persona che vi attrae e pensate che ricambi, ma non trovate la risposta. Lasciate tempo al tempo…

Oroscopo 23 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Sole in Bilancia, è arrivato il momento di fare il punto nelle finanze e riflettere sulle iniziative da intraprendere. Se volete vendere qualcosa o recuperare una somma di denaro, è un periodo favorevole. Dovete reclamare e pretendere! E se una persona cara dovesse scoraggiarvi dicendo che non ci riuscirete, andate comunque avanti! Amore: in coppia, ascoltate il partner e accettate di cedere il timone: tenete conto del suo punto di vista lo considerate complementare e non antagonista. Soli: affascinanti, magnetici: non è dunque il sabato per restare chiusi in casa. Anche se non siete dell’umore giusto uscite e conquistate!