Oroscopo domani 11 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In questo mese di gennaio siete combattuti: da una parte c’è il senso del dovere che vi spinge a portare a termine gli impegni e dall’altra c’è il desiderio di mandare all’aria tutto per cambiare la radicalmente la vostra vita. Tenete presente che ad avere l’ultima parola è il corpo. Se non state bene dove vi trovate attualmente, vi sentite a disagio, concedetevi di andare in un ambiente diverso, nuovo. Senza fretta ma in piena libertà.