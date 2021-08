Oroscopo domani 14 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 14 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): senso dell’umorismo al top

Oroscopo domani Ariete umore

Alcuni aspetti planetari potrebbero spingervi a spendere impulsivamente. Anziché prendere decisioni affrettate, l’atteggiamento più saggio sarebbe quello di rallentare. Chiedetevi se avete davvero necessità di fare un determinato acquisto. Al contempo, altri aspetti indicano che vedrete il lato umoristico di qualsiasi situazione in cui vi troverete nel corso della giornata. Il che sarà d’aiuto a superare eventuali intoppi e fare in modo che questo sabato sia migliore di quanto pensavate.

Oroscopo domani Ariete 14 agosto amore

In coppia: siete sempre innamorati ed è il momento di approfittarne come si deve.

Soli: con il fascino di cui siete dotati, osate e avvicinate chi vi attrae. Bando alla timidezza.

Oroscopo domani 14 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): mantenere un profilo basso

Oroscopo domani sabato 14 Leone umore

Per oggi, rimanete dietro le quinte, mantenete un profilo basso. Le energie non sono al massimo. E vi sentite sovraccaricati di obblighi e responsabilità ricordate che non siete SuperMan o Wonder Woman: anche voi di tanto in tanto avete bisogno di una mano! Per cui, all’occorrenza oggi chiedete aiuto senza timore di appannare la vostra immagine. Se un altro piano: se desiderate ridurre le spese domestiche, cercate nuove offerte e troverete il modo di risparmiare.

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: la relazione si rafforza, subentra la passione: oggi vivrete entrambi splendide emozioni.

Soli: un incontro o notizie che aspettate vi faranno provare splendide emozioni. Lasciatevi andare.

Oroscopo domani 14 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un aiuto inatteso

Oroscopo 14 agosto Sagittario: umore

Il divario tra desideri e realtà potrebbe scoraggiarvi, potreste pensare di non avere molte possibilità di raggiungere un obiettivo o di riuscire in qualcosa, sicuramente sbagliate. I passaggi odierni indicano che potrebbe arrivare un aiuto inatteso. Potrebbe non essere eclatante per cui dovrete stare attenti e cogliere al volo l’opportunità. E riuscirete a realizzare ciò che avete a cuore. Potreste avere più responsabilità di cui farvi carico ma in senso positivo.

Oroscopo domani Sagittario 14 agosto: amore

In coppia: potreste averne abbastanza della calma piatta e mettere in discussione qualcosa. Ma non date tutta la colpa al partner.

Soli: è un po’ lo stesso discorso: siate più tolleranti con chi vi circonda o vi corteggia.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: EMOZIONI DIROMPENTI

GEMELLI:ASCOLTARE IL CORPO

CANCRO:IN OTTIMA FORMA

VERGINE: APRITEVI A NUOVE OPPORTUNITA’

BILANCIA: USCIRE E SOCIALIZZARE

SCORPIONE:ALLA LARGA DALLE DISCUSSIONI

CAPRICORNO: VIETATO PREMERE L’ACCELERATORE

ACQUARIO: L’INDECISIONE E’ UN PROBLEMA

PESCI: OSSERVATE LE COINCIDENZE