Oroscopo domani 14 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La dissonanza Sole-Saturno (fino a martedì prossimo) rende più facile vedere cosa è possibile intraprendere e cosa non lo è. Il vostro naturale ottimismo sarà attenuato dal desiderio di ottenere risultati pratici e solidi. Se volete che qualcosa funzioni bene, avete la consapevolezza che dovrete impegnarvi duramente. Al contempo provate il bisogno di sicurezza: il sostegno degli altri aumenterà la vostra autostima.

In coppia: il morale non è al top, siete insoddisfatti. Non c’è molto da aggiungere: non sarà un grande sabato.

Soli: avete la sensazione che vada tutto di traverso e con questa premessa è difficile recarvi a un appuntamento. Perché non vi sentite all’altezza?