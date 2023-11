L’oroscopo del 23 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 23 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Con la dissonanza Sole-Saturno, seppure costruttive prenderete le critiche per il verso sbagliato nonché i consigli offerti con buone intenzioni. Evitate che ciò scateni insicurezza. I consigli, anche quelli che non volete sentire, possono essere una spinta alla crescita. Se dovete risolvere un problema che vi sembra insormontabile state un po’ per conto vostro o praticate esercizio fisico.. Cambiare marcia accenderà la creatività e permetterà di trovare soluzioni innovative. Amore: in coppia, se non volete scatenare tensioni e minare l’equilibrio della relazione, cercate di tenere sotto controllo le emozioni oggi particolarmente tumultuose. Soli: una conversazione con la persona che vi attrae potrebbe creare delusione. Ma non è che avete accelerato i tempi? Oroscopo 23 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) La vita sociale, potrebbe deludere le vostre aspettative: con la dissonanza Sole-Saturno avrete la sensazione che gli amici o le conoscenze siano un po’ indifferenti, che pensino solo ai loro problemi ma non dovete prenderla sul personale. Può essere un’opportunità per rilassarvi, cercare strategie migliori per perseguire i vostri obiettivi. In alcuni casi, è il momento di considerare se un particolare progetto debba evolvere oppure va mollato. Amore: in coppia, c’è comprensione e passione reciproca, vi amate sempre come il primo giorno, vi sostenete in modo reciproco. In programma c’è una serata bollente. Soli: anche se provate un’attrazione irresistibile per una persona, prima di lanciare segnali assicuratevi che sia corrisposta! Oroscopo 23 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Con la dissonanza Sole-Saturno, se siete sul punto di concludere un accordo di tipo qualunque, l’ansia potrebbe scatenare confusione. Se ci state ripensando, frenate. Prendere tempo, anche per qualche ora, vi darà la possibilità di fare qualche telefonata e riflettere. E’ possibile che stiate reagendo in modo esagerato ma non è il momento di ignorare il vostro intuito. Non stiamo dicendo che dovreste recedere dall’accordo ma forse rinegoziare un paio di punti. Amore: in coppia, al contrario del solito, siete meno disposti ad accettare alcune cose ma se volete riportare la serenità dovete parlarne sinceramente. Soli: dove è finita la vostra naturale socievolezza? E’ grazie al modo di fare e alle parole che potete conquistare chiunque. Dovete solo crederci e volerlo!

Oroscopo 23 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Sole-Saturno anziché lamentarvi, sentirvi frustrati per la mancanza di risultati riguardo a un obbiettivo dovreste impegnarvi un po’ di più. Prendendo in mano la situazione, uscirete da una posizione passiva e vi metterete al posto di guida. Prossimo passo: abbandonare il perfezionismo e godervi il percorso. Non dovete lasciare che una giornata scoraggiante vi blocchi! Cercate invece di guardare quanta strada avete già fatto. Amore: in coppia, cercate di abbassare le aspettative nei confronti del partner o rischiate di subire qualche amara delusione. Soli: in caso di incontro, non dovete illudervi troppo…Per il momento non girate film. non lavorate di fantasia. Aspettate di saperne un po’ di più sul conto della persona che vi attrae. Oroscopo 23 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Le situazioni semplici oggi non vi attraggono, preferite affrontare delle sfide difficili e vincere. La vostra ambizione è ammirevole ma assicuratevi che il gioco valga effettivamente la candela, ovvero il risultato sia all’altezza dell’impegno. Con dissonanza Sole-Saturno, le cose potrebbero complicarsi velocemente. A meno che non siate pronti ad affrontare dei colpi di scena imprevisti potrebbe essere meglio lasciar perdere. Presto avrete vittorie più significative! Amore: in coppia, la lingua è affilata e rischiate di non misurare le parole, offendere il partner. Se non volete scatenare una lite, andateci piano. Soli: la voglia odierna è quella allargare la cerchia delle conoscenze e in effetti ne avete la possibilità. Tuttavia, siate prudenti e non concedete la vostra fiducia a occhi chiusi.

Oroscopo 23 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per le persone care desiderate il meglio e se vi sembrano in difficoltà siete pronti a entrare in azione. Ma con la dissonanza odierna Sole-Saturno, rischiate di dare dei consigli che suoneranno come prediche. Fate invece delle domande; potreste scoprire che l’altro si sta già impegnando per trovare una soluzione. Se siete voi ad avere un problema, non dovete chiedere consigli a destra e a sinistra. Riflettete per conto vostro e la soluzione potrebbe magicamente arrivare. Amore: in coppia, sarete più interessati alle questioni professionali o finanziarie che alla relazione. Anche se le conversazioni con la dolce metà sono piacevoli, l’eros dorme tra le braccia di Morfeo. Tuttavia, nulla di grave. Soli: se non volete farvi scappare una bella storia romantica smettete di pensare solo al lavoro.

Oroscopo 23 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) E’ una giornata del tipo “un passo avanti e due indietro”, soprattutto se volete realizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo ma senza avere un piano concreto. La dissonanza Sole-Saturno vi riporta con i piedi per terra. Anche se non sarà divertente, cogliete l’opportunità per studiare una solida strategia. Quando avrete capito quanto tempo, energia o denaro occorreranno per realizzare quella che siete sicuri sia un’ottima idea, sarete meno ansiosi! Amore: in coppia, l’umore non è al top, siete insoddisfatti. Non c’è molto da aggiungere: non sarà un grande venerdì. Soli: avete la sensazione che vada tutto di traverso, vi sentite un po’ insicuri e con questa premessa è difficile recarvi a un appuntamento. Meglio rimandare…

Oroscopo 23 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete offerto consigli non richiesti a chi vi circonda con la dissonanza Sole-Saturno sarete costretti a capire che dovete cambiare atteggiamento. Non dovete offendervi se gli altri si ribelleranno ma rendervi conto quanto invece è importante essere indulgenti. E’ vero che la vostra intenzione è quella di aiutare ma cercate di dire la vostra verità con più comprensione. Dovete delle scuse a qualcuno? Bando all’orgoglio e tendete una mano per primi! Amore: in coppia, il romanticismo è nel programma della giornata, c’è passione, fusione totale. Insieme al partner nuotate in un oceano di felicità. Soli: se una persona vi attrae è il momento di lanciarvi in una dichiarazione. Non rischiate una delusione. Se invece non c’è nessuno, uscite: è una giornata favorevole agli incontri.

Oroscopo 23 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole nel vostro segno è in dissonanza con Saturno: in casa potrebbero esserci delle tensioni. Se con un familiare non riuscite a trovare un punto d’intesa la cosa migliore per preservare l’armonia è evitare di parlare di determinati argomenti. Anche se avvertite il peso della situazione, evitate di discutere all’infinito: non forzate le cose e concedetevi una pausa di riflessione, soprattutto in una giornata tesa come questa. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di voler controllare tutto, imporre le vostre aspettative e idee al partner. Datevi una calmata. Soli: con una persona c’è un legame platonico, siete legati da una grande intesa e grande complicità. Ma a questo punto siete sicuri che si tratti solo di amicizia e non di amore?

Oroscopo 23 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se vi trovate di fronte a una decisione, con la dissonanza odierna Sole-Saturno avrete la sensazione che prenderla sia più urgente ma anziché seguire l’istinto, rimuginerete a manetta con il rischio di sentirvi confusi. Provate invece a gestire la situazione in modo propositivo: staccate la spina e uscite a prendere una boccata d’aria fresca o fate una passeggiata con un amico che è a conoscenza della situazione. Sarà d’aiuto a rilassarvi e le risposte arriveranno da sole. Amore: in coppia, un po’ permalosi, sono possibili piccole discussioni. Puntate sul senso dell’umorismo e sulla tenerezza. Riscalderanno l’atmosfera e tornerà il romanticismo. Soli: prendete le cose come vengono, smettete di voler controllare tutto e tutti. Per oggi non sono previsti incontri romantici, dunque avrete tempo da dedicare a voi stessi, al vostro benessere interiore.

Oroscopo 23 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Sole-Saturno oggi potrebbe emergere il vostro lato autoritario – e un po’ prepotente – e ritrovarvi a dare ordini, a insistere affinché gli altri – lavoro o vita personale – eseguano senza contestare e abbiano la stessa vostra visione di una situazione. Potrebbe anche essere la migliore del mondo ma se volete mantenere l’armonia, cercate di essere più elastici e collaborare con chi vi circonda. Le persone saranno più disposte a seguire le vostre idee. Amore: in coppia, se la dissonanza odierna vi rende un po’ pessimisti e demotivati, lasciate che sia il partner a stabilire il programma della serata oppure, ancora meglio, rilassatevi per conto vostro. Soli: non è aria di incontri romantici. Fate una corsetta all’aperto, l’aria fresca fa bene all’umore.

Oroscopo 23 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze: occhio alle spese impulsive, quelle per intenderci che si fanno per compensare i momenti di tristezza, in cui si avverte dispiacere, la mancanza di qualcosa o qualcuno o ancora un po’ di frustrazione a causa di qualche circostanza che ha ferito. Oggi il Sole è in dissonanza con Saturno nel vostro segno e potreste provare le emozioni di cui sopra: in questo caso una piccola gratificazione vi farà bene. (senza esagerare). Amore: in coppia, l’umore non è al top ma se opterete per il gioco di seduzione, il partner sarà pienamente consapevole dei vostri sforzi, lo apprezzerà…Soli: se pensate di incontrare il grande amore, non è il venerdì giusto. Meglio uscire con gli amici e distrarvi in loro compagnia.