Oroscopo domani 18 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 18 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): liberarvi da situazioni stressanti



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 18 agosto 2021

Spesso chi vi circonda è come se non si rendesse conto del vostro lato sensibile ed emotivo. Con Mercurio-Marte in Vergine, potrebbe emergere oggi, o nei prossimi giorni, se una persona vi provocherà, dirà cose parecchio spiacevoli. Se già vi trovate in ​​una situazione stressante, probabilmente vi renderete conto che non può andare avanti in questo modo. Decidendo di liberarvi di situazioni che non vi stanno facendo bene, proverete un immediato senso di benessere.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 18 agosto: amore

In coppia: qualche incomprensione potrebbe sfociare in un conflitto. Cercate di appianare la situazione.

Soli: un incontro per motivi di lavoro, potrebbe destabilizzarvi in modo positivo. E’ l’amore che bussa alla vostra porta?

Oroscopo domani 18 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): imparare a dire dei “no”

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 18 agosto: umore

Al vostro segno piace rendere felici le persone. E con Venere nel vostro segno, attualmente siete ancora più inclini a dare una mano ogni volta che vi è possibile. Forse potrebbe essere arrivato il momento di imparare a dire dei “no” con determinazione. Anche se rifiutare una richiesta può sembrare un tradimento, continuando a essere così altruisti l’unica persona che state tradendo siete proprio voi. Mettetevi al primo posto, date la priorità ai vostri bisogni!

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 18 agosto: amore

In coppia: insieme al partner formate un tandem d’acciaio. E sapete sempre affascinarvi reciprocamente.

Soli: una persona oggi riuscirà ad abbattere la vostra diffidenza, vi farà ritrovare fiducia nell’amore!

Oroscopo domani 18 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dire spiacevoli verità

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 18 agosto: umore

Con la congiunzione Mercurio-Marte in Vergine, è probabile che oggi ne avrete piene le scatole di una situazione che si trascina da tempo e spinti a dire alcune spiacevoli verità che emergeranno nel corso di un’accesa discussione. Inizialmente vi sentirete un po’ in colpa ma in seguito proverete un senso di liberazione. D’altra parte è ciò che chiede l’imminente arrivo della Luna in Capricorno: puntare al rinnovamento eliminando quelle relazioni che non hanno più ragione di esistere nella vostra vita.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 18 agosto: amore

In coppia: fate progetti a due pensando al futuro, tenendovi per mano, guardando nella stessa direzione.

Soli: splendida giornata per conquistare! Oggi potrebbe esserci quell’incontro che desiderate da tempo.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: OCCHIO AI DUELLI VERBALI

TORO: LA RAGIONE A TUTTI I COSTI

CANCRO:LA SOLUZIONE A UN PROBLEMA

LEONE: TENDENZA A SPENDERE E SPANDERE

VERGINE: STRAORDINARIA ENERGIA MENTALE

SCORPIONE:BATTUTE TAGLIENTI CON GLI AMICI

SAGITTARIO: NON MISCHIATEVI NELLE DISCUSSIONI

CAPRICORNO: RENDERE PAN PER FOCACCIA

PESCI: TIRARE FUORI I ROSPI