Oroscopo domani 18 aprile 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Gli aspetti astrali odierni indicano che una situazione potrebbe non essere così complicata come sembra in apparenza. Non trasformarla in un dramma vi permetterà di trovare una soluzione. E’ pur vero che con la dissonanza Sole-Plutone le emozioni sono intense: impegnarle nell’esercizio fisico vi permetterà di prendere buone decisioni. In caso contrario le forti emozioni potrebbero portarvi fuori strada.