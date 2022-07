Oroscopo domani 19 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): ottimisti e simpatici

Oroscopo domani Ariete umore

L’arrivo di Mercurio in Leone, fino al 4 agosto, vi dota di grande senso dell’umorismo e sarà molto apprezzato da chi vi circonda. Grazie all’ottimismo, all’apertura nei confronti degli altri, comunicherete in modo spontaneo, naturale e parlerete con il cuore. Nel corso del transito il pianeta sarà in buon aspetto con Giove nel vostro segno: è possibile dunque che vi facciano complimenti molto gratificanti.

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: dimostrerete fino a che punto amate il partner e darete a piene mani, senza aspettarvi nulla. Soli: a sorpresa, una persona che conoscete da tempo potrebbe lanciarvi segnali. A voi decidere…

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una risposta positiva

Oroscopo domani Leone: umore

Mercurio entra nel vostro segno – il 22 luglio arriverà anche il Sole – e le vostre parole saranno potenti, avrete il potere di influenzare chi vi circonda. Di sicuro non passerete inosservati. Il pianeta, nel giro di pochi giorni sarà in armonia con Giove: la vostra situazione migliorerà, potreste ricevere una risposta positiva a una richiesta. Non è escluso che facciate un viaggio all’estero.

Oroscopo domani Leone: amore

In coppia: più generosi che mai, pronti a fare di tutto per il partner ma non dovete dimenticare le vostre esigenze.

Soli: se una storia nata di recente, non vi permette di essere voi stessi forse dovreste porvi qualche domanda.

Oroscopo domani 19 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): addio preoccupazioni

Oroscopo 19 luglio Sagittario: umore

Mercurio in Leone, fino al 4 agosto, rappresenta un invito a spezzare la routine, a viaggiare, a godere le vacanze, a rilassarvi. Le preoccupazioni si allontanano, potreste ricevere delle ottime notizie o veder arrivare entusiasmanti opportunità. Studiare, dire sì a nuove esperienze, sarà d’aiuto a sentirvi più vitali. E’ infine, il momento giusto per migliorare il CV seguendo un corso che vi farà ottenere una qualifica.

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia: anche se avete il desiderio di chiarire alcuni malintesi o zone d’ombra per oggi non prendete iniziative.

Soli: lasciate alle spalle i brutti ricordi, uscite e cercate di fare nuove conoscenze.

