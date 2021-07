Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 11 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 11 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 11 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): modifiche al budget



Oroscopo domani Gemelli domenica 11 luglio 2021

Mercurio, esce dal vostro segno e fino al 27 luglio sosterà in Cancro, nel vostro settore del denaro: il passaggio rappresenta un’opportunità per esaminare le vostre abitudini di spesa e forse per modificare il budget. Le decisioni potrebbero non essere basate tanto sulla logica, ma essere invece collegate a emozioni più istintive.

In generale la vostra attenzione sarà puntata sulle finanze. Se avete lavorato a un progetto e ancora non avete registrato dei guadagni, ora potrebbe esserci una svolta.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 11 luglio: amore

In coppia: l’atmosfera è meno pesante, meno carica di frecciatine. Il dialogo con la dolce metà è dolce e tenero.

Soli: sul fronte affari di cuore, va bene essere audaci nelle conquista ma non temerari.

Oroscopo domani 11 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): importanti novità nel lavoro

Oroscopo domani Bilancia di domenica 11 luglio: umore

Aspettatevi importanti novità nella carriera, nel lavoro. L’arrivo di Mercurio in Cancro, fino al 27 luglio potrebbe far arrivare un’opportunità che potrebbe coincidere con un cambio di direzione. Acchiappatela al volo.

E’ possibile che scateni una certa tensione interiore ma di sicuro imboccherete la strada giusta. E visto che il pianeta è in buon aspetto con Giove in Pesci, le cose potrebbero andare alla grande, oltre le vostre aspettative.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 11 luglio: amore

In coppia: non la giornata in cui provocare il partner o sollecitare la sua gelosia. Potrebbe ricambiare con la stessa moneta.

Soli: esigenti, avete aspettative molto alte, il/la futuro partner dovrebbe sfiorare la perfezione. E difficile, molto, che lo/la troverete.

Oroscopo domani 11 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riaccendere la motivazione

Oroscopo domani Acquario di domenica 11 luglio: umore

Fino al 27 luglio, Mercurio in Cancro sosterà nel vostro settore dello stile di vita. Rappresenta un invito a organizzarvi, a gestire meglio il tempo così da essere più produttivi. Potreste essere insoddisfatti della vostra routine lavorativa e cercare un impiego che riaccenda la motivazione.

In questo caso, per trovare un’attività più vicina ai vostri desideri, entrate in contatto con le persone che potrebbero al riguardo essere utili. Al contempo, grazie a uno sviluppato senso critico, leggerete ed esaminerete attentamente qualsiasi documento e ciò vi eviterà di commettere degli errori.

Oroscopo domani Acquario di domenica 11 luglio: amore

In coppia: cercate di essere più presenti con il partner, di condividere dolci momenti a due.

Soli: non siete ossessionati dall’idea di incontrare il grande amore. Oggi accetterete un invito ma senza porvi domande sull’esito.

