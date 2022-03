Oroscopo domani 24 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Luna-Mercurio le responsabilità, gli obblighi vi peseranno parecchio. Anche se l’elenco delle cose da fare è lungo, evitate di mettervi sotto pressione per fare tutto allo stesso tempo e se ne avete bisogno non esitate a chiedere un aiuto. In serata la Luna si sposterà in Capricorno, nel vostro settore della casa e della famiglia: è il momento di riprendere fiato circondati da pace e tranquillità.

Il Sole in Ariete vi dota di una bella vitalità. La voglia è quella di muovervi, impegnare le energie ma attenzione, non sono inesauribili dunque non tirate troppo la corda. Nel lavoro, procedete con calma, per oggi accontentatevi di elaborare dei progetti, pianificare dei miglioramenti e non date il via a nulla di importante. In serata la Luna entra in Capricorno: dite stop alla vita sociale e concedetevi una pausa di relax.