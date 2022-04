Oroscopo domani 3 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Toro non siete dell’umore giusto per tollerare fandonie. Nel giro di un attimo capirete se vi stanno mentendo e il passaggio vi farà ricordare il valore della lealtà, spingervi persino a tagliare i ponti con le persone di cui non vi fidate o non considerate dei veri amici. A livello personale, vorrete prendere le distanze da schemi autodistruttivi e optare per uno stile di vita più equilibrato e appagante.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 3 aprile: amore

In coppia: con la dolce metà dovreste chiarire ciò che è accettabile e ciò che non lo è. In questo modo avrete ben chiari i reciproci limiti da non superare.

Soli: nel cuore di una persona che vi corteggia avete un posto molto importante. Insieme potreste trovare la felicità e la stabilità.

Oroscopo domani 3 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concedetevi un po’ di coccole