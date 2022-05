Oroscopo domani 8 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Luna-Urano potrebbero riemergere forti emozioni che scateneranno pensieri cupi e malumore. Tenete presente che potete trovare gioia e conforto nelle amicizie! Se inoltre avete tenuto nascosto qualcosa, può essere il momento in cui deciderete di parlarne. Potreste infatti aver capito che presto sarà comunque scoperto. E forse non è un grosso problema come pensate.

Con la dissonanza Luna-Urano, state alla larga da chi cerca di provocarvi, vuole una lite. E’ una buona giornata per staccare la spina dai social media! Ancora meglio se prenderete definitivamente le distanze da situazioni o persone che non aggiungono nulla di positivo alla vostra vita. Per placare le tensioni, pianificate la serata a casa, fate un bagno rilassante o guardate in tv il programma preferito. Oroscopo domani Bilancia di domenica 8 maggio: amore In coppia: la dissonanza Luna-Urano genera spesso incomprensioni e dubbi. Non vedete le cose con lucidità e rischiate di essere molto sospettosi… Soli: è una giornata carica di tensioni: dovete uscire da questa spirale negativa. Oroscopo domani 8 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una giornata “no” Oroscopo domani Acquario di domenica 8 maggio: umore

Con la dissonanza Luna-Urano, potreste pensare a una situazione che rappresenta una minaccia alla vostra stabilità – forse anche finanziaria – e avvertire un po’ di stress, di agitazione. Siete in una fase positiva, dunque non sono previste tragedie. E’ solo una giornata no! Rilassatevi, non prendete iniziative sull’onda delle emozioni e con i familiari mantenete la calma. Se c’è qualcosa che non va, parlatene ma con gentilezza.

Oroscopo domani Acquario di domenica 8 maggio: amore

In coppia: circolano tensioni, gli sbalzi d’umore potrebbero portare a discussioni e freddezza. Occhio a ciò che direte…

Soli: con i passaggi odierni, penserete che gli incontri siano uno più noioso dell’altro. E forse non avrete torto.