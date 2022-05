Oroscopo domani giovedì 26 maggio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Efficienza, concentrazione nel lavoro e la giornata trascorrerà in modo tranquillo. Gli impegni potrebbero essere stressanti e rischiate di scattare per un nulla. Mantenete la calma il più possibile. In serata occhio a scatenare tensioni con le persone care, evitate di dare consigli non richiesti partner, poiché potrebbero essere interpretati come critiche velate.