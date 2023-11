Oroscopo della settimana dal 5 al 12 per tutti i segni dello zodiaco: cosa hanno in serbo per voi le stelle di novembre.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

Attento! Le cose belle ti stanno arrivando. Stai attento e sii consapevole. Perché devi stare attento quando la tua settimana dovrebbe andare bene. Beh… sai come sei! Non sei sempre bravo a sapere quando è troppo. Sei bravo a lanciarti nei progetti (ma non così bravo a portarli a termine). Ti lasci trasportare. Hai il coraggio di sognare grandi sogni. Questo è il mio lavoro finito! Il tuo lavoro è andare avanti e divertirti. Finché sei disposto ad accettare un compromesso, con buona grazia, questa settimana, divertirti dovrebbe essere facile.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Potresti possedere un pianoforte a coda, ma ciò non significa che puoi suonarlo. Puoi avere un capannone pieno di attrezzi, ma ciò non significa che puoi creare la tua cucina.

In un’area della tua vita, hai la maggior parte di ciò di cui hai bisogno per avere successo. Quello che ti perdi è più mentale che fisico. E’ un’informazione.

Inoltre è qualcosa che non puoi fare da solo. Cosa ti impedisce di ottenere il supporto di cui hai bisogno? Se è la tua riluttanza a chiedere aiuto, è ora di mettere da parte il tuo orgoglio. Ciò di cui hai bisogno, questa settimana, puoi trovarlo.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Hai notato che la risposta della maggior parte delle persone a una domanda (anche se non conoscono la risposta) è rispondere con un’opinione.

Troviamo difficile esprimere il fatto che “non sappiamo”. Sarebbe meglio se rispondessimo in modo da rivelare i nostri dubbi. ‘Secondo me’. Oppure “secondo la mia esperienza” potrebbe essere utile. Ma affermiamo con sicurezza le nostre opinioni in un modo che suggerisce che il destinatario sarebbe sciocco discutere.

Ti è stato detto qualcosa di ridicolo? Come tuo sovrano nello oroscopo, si collega con Urano e cambia segno, porta una scintilla di genio. Coltivalo.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Una delle differenze più importanti tra umani e androidi è che le persone non sono mai soddisfatte. Ci lasciamo prendere da passioni e concupiscenze irragionevoli.

E siamo particolarmente forti anche riguardo alla paura inutile. Le macchine non si preoccupano di quanto sono buone. Anche i nostri amici a quattro zampe non tornano a casa dopo una passeggiata e temono di aver inseguito il coniglio sbagliato nella tana sbagliata!

Sembra che tu stia subendo un attacco di condizionamento umano. Ma lo oroscopo di questa settimana porta l’antidoto. È un rimedio integrato che hai in abbondanza. Si chiama saggezza.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

C’è una carenza di accettazione nel nostro mondo. Siamo troppo frettolosi nel giudicare. Non ci sono scuse. Dovremmo tutti saperlo meglio.

C’è anche una mancanza di pazienza. Trascorriamo troppo tempo correndo in giro, cercando di recuperare il ritardo con noi stessi. Dobbiamo imparare a riqualificarci e imparare un po’ di moderazione… Al più presto.

Fai attenzione questa settimana alle idee che sembrano avere senso quando le ascolti (ma che si rivelano prive di senso quanto più ci pensi). E invece di giudicare le azioni degli altri, assicurati che qualunque cosa tu faccia, sia sincera.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Qual’è la tua opinione? È l’amore che fa girare il mondo? O soldi? Alcune persone pensano che esistiamo solo perché pensiamo di esistere – e che se non credessimo che esistiamo, scompariremmo!

Con così tante idee (a volte strane) in giro, è difficile sapere cosa pensare. Oroscopo di questa settimana: mentre il tuo sovrano, Mercurio, si collega con lo scintillante Urano e cambia segno, ti ritroverai a rivalutare alcune delle tue vecchie idee e convinzioni.

Nel processo scoprirai anche che è possibile fare molto di più di quanto una volta osavi pensare.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Non è più la stagione dei tuoi compleanni, quindi “buon tutto”! Anche se ci sono alcune cose per cui potrebbe essere difficile sentirsi felici, alcune delle tue preoccupazioni attuali possono sicuramente essere rimandate?

A volte, quando mettiamo qualcosa in fondo all’armadio, non abbiamo bisogno di spostarlo di nuovo davanti. Lontano dalla vista diventa lontano dalla mente… dove può restare. Ciò non accadrà con tutte le difficoltà che incontrerai questa settimana. Ma se fai lo sforzo di mettere da parte qualcosa di complicato, vedrai questo principio in azione.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

È possibile sapere con certezza se qualcuno dice la verità? Anche le persone che affermano di leggere nel pensiero colgono solo dettagli occasionali (inquietanti).

Se vogliamo nascondere i nostri sentimenti più intimi, dobbiamo solo imparare a mascherarli. Se hai la sensazione che qualcuno ti stia nascondendo informazioni, probabilmente hai ragione. Con Mercurio che lascia il tuo segno questa settimana, se vuoi che rivelino i loro segreti, inizia rivelando alcuni fatti su di te che non conoscono.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Alcune persone entrano nella nostra vita e ci restano. Altra gente arriva e parte. Che si tratti di un paio di jeans o della nostra tazza preferita, i nostri beni seguono un principio simile.

Un giorno qui e il giorno dopo sparito. Dobbiamo imparare ad essere filosofici; e aggrappiamoci a ciò che possiamo (il più a lungo possibile). E quando le cose vanno, lasciale andare con grazia. A volte, quando meno ce lo aspettiamo, ci ritroviamo a rivisitare aspetti del nostro passato. Oppure ci rendiamo conto che parte del nostro passato ci sta rivisitando.

Questa settimana porta una riunione inaspettata. È una buona notizia. Non c’è bisogno di preoccuparsi.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Altre persone, che si trovano ad affrontare una serie di circostanze simili, potrebbero dare un’occhiata agli ostacoli da affrontare e arrendersi.

Anche tu ti senti un po’ sopraffatto. Ma, con la tua esperienza, sei abbastanza abile da riuscire a trasformarle in opportunità.

Quando Saturno, il governatore del tuo segno, cambia direzione, ti consente di affrontare qualsiasi disordine residuo. Questa è la tua occasione per affrontare gli affari in sospeso e dimostrare la tua determinazione. Potresti non ricevere un premio questa settimana. Ma una ricompensa è in serbo.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Anche le aree problematiche della tua vita sono più OK di quanto pensi. A volte i dubbi, i problemi e le sfide sono essenziali.

Senza di loro, non ci sarebbero contrasti, crescita o drammi. E finiremmo per creare stress e tensione, solo per rendere la vita più interessante. Questa settimana, prova a considerare ciò che ti disturba come un ingrediente necessario (ma fastidioso) nella ricetta per realizzarti.

Quindi cerca una fonte di bontà, che contrasterà ciò che non è così eccezionale. Il tuo dramma attuale potrebbe finire con un risultato sorprendentemente felice.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Il tuo problema è che quando le persone ti dicono che hai un problema, tu ascolti! Lo sai che non sei perfetto. E sei in grado di ascoltare critiche costruttive. Che è buono.

Anche la tua sensibilità è positiva. Se l’obiettivo di qualcuno è egoistico, il tuo radar si accende. Gli aspetti che tendi a dare per scontati includono la tua consapevolezza, la tua accessibilità e la tua percettività. Non ti dai abbastanza credito per i tuoi doni.

Poiché il tuo antico sovrano, Giove, si collega nello oroscopo al tuo moderno sovrano, Nettuno, ottenere tutto ciò di cui hai bisogno questa settimana sarà facile!