Oroscopo domani martedì 1 febbraio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la Luna Nuova in Acquario vi sentite pronti a mettere in atto quei cambiamenti in casa che avete in mente da tempo. Le prossime settimane potrebbero spingervi all’azione, metterete ordine, farete più spazio, abbellirete l’abitazione. A volte anche un piccolo oggetto può cambiare in positivo l’atmosfera. Il Novilunio apre un nuovo capitolo nella vostra vita personale: potreste scoprire che è giunto il momento di operare un cambiamento anche in famiglia.