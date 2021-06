Oroscopo domani venerdì 11 giugno 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): famiglia in primo piano



Oroscopo domani Toro umore

Marte in Leone fino al 29 luglio sosterà nel vostro settore della casa e della famiglia: i progetti domestici saranno in primo piano, potreste aver voglia di cambiare abitazione oppure un figlio andrà a vivere da solo. Non è escluso che siate insoddisfatti per le condizioni della casa facciate qualche lavoro o cambierete l’arredamento così da ottenere maggiore comfort.

Nelle prossime settimane sarete motivati a gestire eventuali conflitti familiari: fatelo con delicatezza poiché anziché sistemare le cose potreste peggiorarle.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: la presenza di Marte in Leone crea tensioni ma riuscirete a trovare un terreno d’intesa.

Soli: un incontro recente potrebbe rivelarsi promettente. In ogni caso, non dovete premere l’acceleratore.

Oroscopo domani venerdì 11 giugno Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): costretti a lavorare di più

Oroscopo domani venerdì 11 giugno Vergine umore

Fino al 29 luglio, Marte in Leone sosterà alle spalle del vostro segno: è probabile che durante questo periodo sarete costretti a lavorare di più ma sarete meno energici e più insoddisfatti. Marte può portare alla luce desideri latenti e potreste avvertire la spinta di fare qualcosa per realizzarli.

Cercate invece di chiudere questioni o problemi irrisolti, concedetevi quando è possibile dei momenti extra di relax, impegnatevi in quelle attività che vi ricaricheranno di energie.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 11 giugno 2021

In coppia: piccole tensioni, qualche disaccordo… la cosa migliore è evitare argomenti motivo di disaccordo.

Soli: metterete definitivamente una pietra sul passato affettivo complicato. Forse perché avete incontrato una nuova persona?

Oroscopo domani venerdì 11 giugno 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): eliminare le tensioni in una relazione

Oroscopo di domani venerdì 11 giugno 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Marte in Leone, fino al 29 luglio, per il vostro segno non è un passaggio facile: mette in luce alcune vecchie frustrazioni e blocchi nelle relazioni ma, attenzione, alla fine potrebbe essere una cosa positiva. Vi permetterà infatti di chiare le cose non dette, eliminare le tensioni e rafforzare i rapporti.

Non è escluso che nel corso del transito, nel lavoro siate costretti a battervi per ottenere, ad esempio, il riconoscimento del vostro impegno. Ma, tranquilli, avrete le energie giuste per affrontare tutto ciò che vi appesantisce. Una volta fatto, vi sentirete sollevati.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 11 giugno

In coppia: l’unione fa la forza e insieme al partner darete il via a un progetto mirato a migliorare il comfort.

Soli: lasciatevi andare tra le braccia di una persona che per voi prova sentimenti sinceri!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: DINAMICI E MAGNETICI

GEMELLI: MARTE VI RENDE FUMANTINI

CANCRO: FORTI E DETERMINATI

LEONE: MARTE VI REGALA UNA SFERZATA DI ENERGIA

BILANCIA:STRINGERE NUOVE AMICIZIE

SCORPIONE: AMBIZIOSI E MOTIVATI

SAGITTARIO: ENTUSIASMO, GIOIA DI VIVERE

ACQUARIO: FARE CHIAREZZA IN UNA RELAZIONE

PESCI: NON TUTTI MERITANO LA VOSTRA GENEROSITA’