Oroscopo domani venerdì 26 novembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 26 novembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ignorare i giudizi degli altri Oroscopo domani Cancro 26 novembre: umore Marte in Scorpione vi dota di splendide energie. Anche se potreste avere dei momenti in cui vi sentite giù, ripartite con più determinazione. Avete dunque le armi giuste per trionfare, dopare l’ego dimenticando i giudizi di chi vi circonda. Potrebbe esserci chi tenterà di farvi dubitare di voi, delle vostre capacità, delle competenze. In realtà chi vi denigra col pretesto di rendervi migliori, è una persona per voi deleteria! Oroscopo domani Cancro 26 novembre 2021: come va l’amore? In coppia: un po’ contrariati e forse perché il partner rifiuta di riconoscere che ha torto o crea continuamente dei problemi. Soli: un/a ex potrebbe tornare e voi dover prendere una decisione. Tagliare i ponti o riprendere i contatti? Oroscopo domani 26 novembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mai cedere al dubbio Oroscopo domani Scorpione 26 novembre: umore I pianeti parlano di nuove opportunità ma dovete evitare di cedere al dubbio. Con Marte nel vostro segno in buon aspetto con Nettuno, potreste rifiutare un’offerta che al contrario sei più che in grado di gestire. Non permettete che le paure temporanee ostacolino il progresso. Nel giro di poco tempo vi sentirete più sicuri e potreste pentirvi di non aver colto l’opportunità. Il consiglio astrale è quello di farlo ora e vedere come andrà. Oroscopo domani Scorpione 26 novembre: amore In coppia: conoscete bene l’uso delle parole e oggi riuscirete a ottenere ciò che volete… Soli: pentiti di aver messo a nudo il vostro cuore, oggi potreste decidere di chiudere un flirt iniziato da poco. Oroscopo domani 26 novembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): concretizzare un sogno Oroscopo Pesci 26 novembre: umore

Il buon aspetto Marte-Nettuno potrebbe far diventare un sogno irresistibile, vorrete trasformarlo a tutti i costi in realtà. E non resisterete a lungo. Potreste essere attratti da questa possibilità che vi metterà in grado di cambiare e trasformare alcuni aspetti della vostra vita. E farete un salto nel buio. Ma se volete che tutto vada a buon fine è importante che siate consapevoli al massimo del perché per voi è così importante.