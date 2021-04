Oroscopo 26 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una proposta inattesa

Oroscopo Cancro 26 aprile: umore

Il Plenilunio in Scorpione – domani ma attivo già oggi – per il vostro segno, al contrario di altri, è positivo, di buon augurio e avete speranza che la situazione cambierà in meglio. Certo, potreste essere ugualmente agitati ma alla fine vi accorgerete che le cose per voi non vanno poi così male.

Se sarete pazienti, saprete aspettare, ne trarrete dei vantaggi: presto potrebbe arrivare una proposta inattesa. Non è escluso che un progetto su cui avete investito tempo ed energie oggi inizi a dare i frutti riguardo al guadagno.

Oroscopo Cancro 26 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: emozioni altalenanti, potrebbero esserci delle incomprensioni o dei malintesi.

Soli: evitate di essere un libro aperto con il primo arrivato/a. Mantenete un pizzico di mistero.

Oroscopo 26 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): alcune persone sono inaffidabili

Oroscopo Scorpione 26 aprile: umore

Le persone a volte possono essere inaffidabili, e oggi alcune potrebbero non mantenere una promessa fatta di recente oppure tornare indietro su un accordo che sembrava ormai in dirittura d’arrivo.

Con il Plenilunio nel vostro segno – domani ma attivo già oggi – in dissonanza con Urano, potrebbe creare blocchi, interruzioni per cui dovrete sviluppare una mentalità aperta e flessibile. Tenete presente che alcuni ritardi nelle situazioni, andranno a vostro vantaggio. Infine, non tenete dentro i problemi ma parlatene. Gli amici servono anche a questo, giusto?

Oroscopo Scorpione 26 aprile: amore

In coppia: difficoltà a gestire il quotidiano, il partner si aspetta che vi assumiate maggiori responsabilità. Vi arrabbierete? Eccome!

Soli: con le persone che incontrate cercate di essere meno rigidi, esprimetevi con cautela.

Oroscopo 26 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): nuovi e importanti contatti

Oroscopo Pesci 26 aprile: umore

I pianeti puntano l’attenzione sul vostro settore della comunicazione, vi spingono a stringere nuove amicizie e nuovi contatti che potrebbero rivelarsi importanti. Se infatti in mente avete un progetto o siete in cerca di un lavoro è il momento di parlarne e smuovere le acque.

I passaggi sono positivi ma voi dovete metterci del vostro per cui, datevi una mossa! Tra l’altro ora più che mai è insistente il desiderio di rompere la routine, il quotidiano e volete vivere nuove esperienze. Potreste persino decidere di trasferirvi in un’altra città.

Oroscopo Pesci 26 aprile: amore

In coppia: giornata in cui avrete entrambi il desiderio di dedicarvi dolci attenzioni e tempo.

Soli: in caso di un nuovo incontro evitate di annunciare cosa volete da una storia. Non partireste con il piede giusto.

