Oroscopo della settimana dal 8 gennaio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 8 al 14 gennaio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 8 gennaio (21 marzo-21 aprile): dare tempo al tempo

E’ una settimana in cui i sogni potrebbero diventare grandi progetti. Siete pronti per passare al livello successivo. Il 9 gennaio, la Luna nel vostro segno rappresenta un invito a raggiungere passo dopo passo i vostri obiettivi. E’ pur vero che inizialmente potreste sentirvi frustrati ma è uno stato d’animo passeggero. Ce la farete, date tempo al tempo. Da mercoledì 12 a sabato 15, Mercurio in Acquario sarà in dissonanza con Urano retrogrado in Toro, e anche se un po’ radicale il transito può essere illuminante, anche se un po’ radicale. Venerdì 14 gennaio, Mercurio entrerà in moto retrogrado e potreste avere incredibili intuizioni o ispirazioni. Rilassatevi e prima di prendere una decisione considerate ogni aspetto, valutate i pro e i contro.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: l’11 il desiderio sarà al top. Insieme al partner potreste riprovare la passione dei primi tempi! Soli: da martedì, l’idea di “imbarcarsi per l’avventura” potrebbe venirvi in mente più spesso. Se è eccitante, sarà doppiamente intrigante dunque perché non prendere l’iniziativa? Oroscopo della settimana Leone dal 8 al 14 gennaio (23 luglio-23 agosto): ampliare il raggio d’azione

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui il lavoro sarà al centro della vostra attenzione. Il 9 con la Luna in Ariete il desiderio di progredire sarà accentuato. Cercate dunque delle opportunità per ampliare il raggio d’azione! Al contempo il buon aspetto Sole-Nettuno vi spinge a sognare di trasformare la vita lavorativa in meglio. Ma Nettuno è in dissonanza con Marte. il che significa che nel lavoro l’atmosfera sarà tesa, soprattutto se non avete la possibilità di esprimervi. Potreste inoltre avere difficoltà a investire in un hobby o a trasformarlo in un’attività secondaria. Dal 12 al 15, la dissonanza Mercurio-Urano retrogrado potreste avvertire la mancanza di progressi tra il vostro settore della carriera, il successo, con il vostro settore degli impegni. Quando il 14 Mercurio entrerà in moto retrogrado. probabilmente riesaminerete le collaborazioni e gli impegni di lavoro.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: l’8 cogliete l’occasione per riaccendere la fiamma! E per una volta, lasciate che a prendere l’iniziativa sia il partner. Soli: anche per voi, l’8 è una giornata speciale: un incontro memorabile potrebbe capovolgere la vostra vita. Oroscopo della settimana Sagittario dal 8 gennaio (23 novembre-21 dicembre): esprimetevi con la massima chiarezza

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana per la serie “mantenete la calma e andate avanti”. Il 9 gennaio, con la Luna in Ariete che risplende nel vostro settore della creatività, è il momento ideale per concentrarvi sulle passioni professionali, sul vostro stile! Nei giorni successivi Nettuno sarà in buon aspetto con il Sole e in dissonanza con Marte. Sebbene il sestile sia perfetto per sognare nuovi modi per fare soldi grazie all’immaginazione, creatività e talento, la dissonanza può mettere un freno ai vostri piani. Potreste avere difficoltà a entrare in azione. Dal 12 al 15 gennaio con la dissonanza Mercurio-Urano sul posto di lavoro potrebbe esserci tensioni. Se volete evitare problemi di comunicazione, soprattutto il 14 esprimetevi con la massima chiarezza.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: nel vostro nido d’amore farete nuovi progetti: forse l’arrivo di un bambino o qualche lavoro di abbellimento della casa.

Soli: la strada è libera, l’amore vi regala forti emozioni. Gli incontri saranno con persone piacevoli e piene di ottimismo.