Oroscopo del mese di dicembre 2023, cosa prevedono gli astri per il segno della bilancia per l’ultimo mese dell’anno

Oroscopo del mese di dicembre 2023, cosa prevedono gli astri per il segno della bilancia per l’ultimo mese dell’anno.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potresti essere più consumato dai regali e dagli acquisti natalizi del solito questo dicembre, ma c’è sempre uno strato più profondo da scavare sotto l’attività superficiale. A partire dal 4, Venere transiterà in Scorpione per la maggior parte del mese, il che ti troverà ossessionato dall’esprimere il tuo amore e i tuoi valori attraverso oggetti tangibili, oltre a leggere più profondamente il modo in cui le persone ti danno e cosa dice sui loro. sentimenti per te. Ti sentirai particolarmente generoso intorno al 9 poiché Venere si oppone a Giove, o forse più disposto a spingerti oltre per assicurarti l’affetto di qualcuno. Sappi che c’è una maggiore propensione a prendere le cose troppo sul personale durante questo transito, ma rimani curioso riguardo all’insoddisfazione che emerge. Potresti anche modificare le tue abitudini di spesa per onorare gli obiettivi finanziari che ti sei prefissato il mese scorso o per allinearti meglio con la tua politica.

Con Mercurio che trascorre gran parte del mese retrogrado nella tua quarta casa, le riparazioni in casa potrebbero richiedere la tua attenzione, e forse ci sarà una conversazione con qualcuno nella tua cerchia ristretta che necessita di essere rivisitata.

Per la maggior parte, però, ne varrà la pena, poiché finirai il mese godendoti la compagnia dei tuoi parenti più stretti. Venere entra in Sagittario il 29, il che ti prepara per quattro settimane di legame con i tuoi migliori amici, fratelli e cugini, oltre a piacevoli viaggi di fine settimana fuori città.

Quando Nettuno termina la sua retrogradazione mercoledì 6 dicembre e va diretto in Pesci e nella tua sesta Casa della Salute, vieni accusato di aver trascurato l’equilibrio che, come rappresentato dalla bilancia, va di pari passo con il tuo segno. Stai lavorando troppo duramente.

Potresti segnare martedì 12 dicembre nel tuo calendario. Per iniziare, c’è un’enigmatica luna nuova in Sagittario che cade nella tua terza Casa della Comunicazione.

In questa stessa data, martedì 12 dicembre, Mercurio diventa retrogrado. Parla con sicurezza, lentamente e in modo diretto. Questo è il momento migliore per mettere a letto una conversazione stanca, ma con la danza all’indietro di Mercurio, devi solo essere un po’ più paziente.

Giovedì 21 dicembre il sole lascia il Sagittario ed entra nel Capricorno, segno associato all’ambizione e al duro lavoro. Tuttavia, prima di lamentarti che le vacanze sono troppo brevi, l’ingresso del sole nel Capricorno illumina la tua quarta casa della casa e della famiglia.

Ami le feste e le vacanze, Bilancia; è la Venere che è in te. Ma le stelle vogliono che tu ricordi mentre leggi il tuo oroscopo di dicembre della Bilancia che puoi continuare a festeggiare e connetterti con i tuoi cari in qualsiasi momento.

Luna piena in Cancro martedì 26 dicembre. Solo pochi giorni dopo, venerdì 29 dicembre, Venere entra in Sagittario e nella tua terza Casa della Comunicazione, aiutandoti a trovare il coraggio di raggiungere per primo. E, considerando che il mese termina con Giove che termina la sua retrogradazione sabato 30 dicembre, nella tua ottava Casa di Trasformazione, stai certo che coloro a cui ti rivolgerai saranno più che felici di sentirti.

Con Mercurio che trascorre gran parte del mese retrogrado nella tua quarta casa, le riparazioni in casa potrebbero richiedere la tua attenzione, e forse ci sarà una conversazione con qualcuno nella tua cerchia ristretta che necessita di essere rivisitata. Se sei in viaggio per vedere la famiglia durante le vacanze, non è una cattiva idea verificare che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda. Potrebbero esserci incomprensioni e questo può trasformarsi in un ingorgo letterale o metaforico quando Mercurio si imbatte in alcuni aspetti stressanti il ​​27.

Per la maggior parte, però, ne varrà la pena, poiché finirai il mese godendoti la compagnia dei tuoi parenti più stretti. Venere entra in Sagittario il 29, il che ti prepara per quattro settimane di legame con i tuoi migliori amici, fratelli e cugini, oltre a piacevoli viaggi di fine settimana fuori città. Perché non combinare le due cose e organizzare una riunione di amici in un’accogliente baita nel bosco da qualche parte?